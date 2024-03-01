https://ukraina.ru/20240301/1053637847.html

Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену

Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену - 01.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории"

2024-03-01T04:29

2024-03-01T04:29

2024-03-01T04:29

интервью

дмитрий дробницкий

всу

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пентагон

владимир путин

война

украина

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На Западе сейчас отчаянно ищут, как им быть с Россией, которую они потеряли. Причем потеряли во всех смыслах, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Олегович, слова Путина в послании Федеральному Собранию России об ответе на нападение Запада — это приглашение к переговорам или ультиматум?- У меня сложилось немного другое впечатление. На Западе сейчас отчаянно ищут, как им быть с Россией, которую они потеряли. Причем потеряли во всех смыслах. Как торгового партнера, а Россия себя честно вела. И как управляемую, как они считали, развивающуюся страну. Потеряли, как страну, на которую действуют санкции, как страну, которую можно запугивать. И у меня сложилось впечатление, что никакого приглашения к переговорам, ультиматума здесь не было.Послание президента состояло из очень большой внутренней части, посвященной развитию, а в самом начале был поставлен щит: сунетесь, получите "Сармат". Темпоритм выступления был примерно такой. А раз мы надежно защищены, самое время поговорить о развитии страны.- А степень адекватности нынешнего истеблишмента в Вашингтоне позволит ему оценить это предупреждение?- Смотря что называть истеблишментом. Почти наверняка несколько реалистов напишут, что, мол, Россию мы упустили. Как в свое время мы упустили Китай по той же самой глупости и надменности. А сейчас упускаем Россию, а если они вместе – нам кирдык, пора все пересматривать. Такие вещи появятся в не самой мейнстримной прессе и наверняка в закрытых записках. Но не нужно думать, что раз у них такие экспертные мнения появятся, они что-то смогут изменить. Дело даже не в уровне деградации этой элиты и внутренних ловушках, в которые они сами себя загнали. Надо понимать, что процентов на 70 все их действия обусловлены чрезвычайно острым внутренним конфликтом, который им все равно придется провоевать.То есть адекватные люди там есть, но что они могут сделать? Очень часто историки приводят такой пример. Принесите Сталину в 1940 году чертежи ракеты "Калибр", что он с ними сможет сделать. Нет никакой возможности у СССР в то время ее воспроизвести. Так же и в США. Надо все менять, а как? Мы же видим по бюджетному процессу, что ничего не работает. Поменять ничего нельзя, значит будет тяжёлое и горячее развитие внутреннего конфликта. Новую стратегическую линию будет строить тот, кто победит, а пока неизвестно, кто это будет.- Неделю назад заместитель официального представителя Пентагона предупредил, что ВСУ без американской помощи придется решать, какие города отдать России. А недавно в прессе появилось сообщение о том, что у того же Пентагона есть "заначка" в 4 млрд долларов, которую якобы можно использовать для помощи Украине. Какова вероятность, что киевский режим получит эти деньги?- Представитель Госдепа Маниша Сингх в свое время и придумала риторическую конструкцию о том, что Украина будет терять города, потому что США не дают им оружие. И эта же конструкция легко оборачивается в другую сторону: Украина теряет города, потому что мы не даем им оружие. У них сейчас вся политика на 70% из внутреннего гражданского конфликта, остальные 30% это риторические конструкции. Воспринимать это надо именно так.Что касается "заначки". Как устроен билль о финансировании Украины по военной части? Такие билли имеют дату окончания ассигнований. То есть эта сумма выделяется не на неопределённый период, а ее можно выбрать до какого-то числа. Предыдущий билль позволяет выбрать более 4,4 млрд долларов до середины 2024 года. Но эти деньги предполагалось передать в виде материальных ценностей, которые есть в распоряжении США.То есть их нужно брать со складов армии США. Теоретически Байден может открыть склады. Проблема только в том, что никто не знает, что там лежит, потому что Пентагон ни разу аудит не проходил. И по сообщениям источников, близких к Белому дому, этого никто не хочет делать, потому что не уверены, что в ближайшее время будет принят билль об ассигновании Украины.Когда в США говорили, что деньги для Украины пойдут в Америку, то были отчасти правы, потому что деньги должны были пойти на закупку и замещение, отправленного на Украину. Поэтому 4,4 млрд у Пентагона есть, но есть ли там что выскребать на складах никто не знает. Более того, начинать этот процесс никто не хочет, пока не выделены новые деньги, которые можно отправить на предприятия ВПК для выпуска замены.И там есть еще одна серьезная проблема, о которой пока никто не говорит. Не факт, что предприятия ВПК возьмут и с радостью начнут осваивать 60 млрд. Учитывая уровень убытков и стагнации, в которой находятся промышленный и военно-промышленный комплексы, они могут отказаться от этого заказа и заломить такую цену, что снаряды станут в три раза дороже, и на ту же цену их станет в три раза меньше.Эту проблему боятся озвучивать. ВПК хочет больших и вкусных проектов, но в последнее время такие проекты у них получаются плохо. Например, Northrop Grumman уже пожаловался на то, что понес несколько миллиардов убытков из-за разработки новейшего бомбардировщика дальней авиации. То есть 4,4 млрд потенциально есть, но не в деньгах, а в снарядах.Никто не знает, лежат ли эти снаряды, и то ли это, что нужно. И вообще их страшно трогать, даже если они есть, так как неизвестно, получат ли они деньги. И даже если получат, произведут ли эти снаряды в нужном объеме. Получится, что господин Байден оголил армию США.- А какой будет судьба 61 млрд долларов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, обсуждение которых зависло в Конгрессе?- Он в очередной раз отодвинут, у них же нет ничего постоянного, кроме временного. Они и обсуждение бюджета отодвинули до 20-х чисел марта. Поскольку никто не знает, кто станет президентом США до выборов будут ли его слушаться в Вашингтоне и в остальной Америке, они очень боятся принимать какие бы то ни было решения.Принять этот билль они могут, со всеми "но", о которых я сказал выше. Но республиканцы, которые думают, что они будут властью с января 2025 года, опасаются хотя бы что-то дать Байдену. До конца марта точно ничего не будет.Но даже если примут билль о 61 млрд долларов, что дальше? Открывать склады армии США, проводить инвентаризацию. Начнутся все проблемы, о которых я говорил.Пока на Украину поставлялась или старая законсервированная техника, или новая техника и снаряды со складов. Никаких новых снарядов, произведенных специально для Украины, не было.- Еще и "Абрамс" сгорел под Авдеевкой.- Почему долго не поставляют F-16? Потому что рано или поздно придет такой черный пиар. Ничего, зато праздник у "Рейнметалла". Говорили, что только "Леопарды" горят. Ничего подобного, у русских все горит.Ситуация тяжелая, и она отягощается развалом госуправления и внутренним конфликтом в США, а также отсутствием сколько-нибудь разумных данных о состоянии матчасти на Западе. Почему за Индию так схватились? Когда был конфликт с Пакистаном, они купили много этих гаубиц и снарядов. И максимум несколько снарядов выстрелили на приемке. Они знают доподлинно, сколько там лежит.- Без западных снарядов ВСУ сильно загрустят и отдадут Одессу с Николаевом.- Не надо думать, что они у них закончатся завтра. Они тоже не по-дурацки поступают, а потихоньку сокращают расход боеприпасов. Но очевидно, что применение ФАБов и выигрыш артиллерийской дуэли позволил сделать несколько прорывов, самый главный из которых это авдеевский.Но, учитывая характер современной войны, это не значит, что у ВСУ исчерпались возможности к сопротивлению. Все заминировано, стрелковки и патронов к ней, самопальной взрывчатки, которую можно сажать на дроны, очень много. Все это существенно затрудняет любое продвижение и прорыв с приемлемым уровнем потерь. И внимательно нужно наблюдать, как Запад все это воспримет. Почему Макрон кричал, что нельзя допустить победы России? Не потому что он хочет, чтобы Украина была европейской страной, а потому что это будет проигрыш всего Запада.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20240229/1053628713.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, дмитрий дробницкий, всу, джо байден, сша, пентагон, владимир путин, война, украина