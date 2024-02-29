https://ukraina.ru/20240229/1053639733.html

Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину

Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину - 29.02.2024 Украина.ру

Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину

Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после утверждения финансирования американского правительства во избежание шатдауна, а именно после 8 марта. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передаёт "Зеркало недели"

2024-02-29T20:54

2024-02-29T20:54

2024-02-29T20:54

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Он уточнил, что 8 марта – это срок закрытия многих программ правительства США.Ранее в Белом доме состоялась встреча лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом, в ходе которой хозяин Белого дома заявил, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.

https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, финансирование, конгресс сша, сво, джонсон, спецоперация, всу