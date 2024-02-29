https://ukraina.ru/20240229/1053639733.html
Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину
Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину - 29.02.2024 Украина.ру
Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину
Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после утверждения финансирования американского правительства во избежание шатдауна, а именно после 8 марта. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передаёт "Зеркало недели"
2024-02-29T20:54
2024-02-29T20:54
2024-02-29T20:54
новости
украина
финансирование
конгресс сша
сво
джонсон
спецоперация
всу
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Он уточнил, что 8 марта – это срок закрытия многих программ правительства США.Ранее в Белом доме состоялась встреча лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом, в ходе которой хозяин Белого дома заявил, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.
https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, финансирование, конгресс сша, сво, джонсон, спецоперация, всу
Новости, Украина, финансирование, Конгресс США, СВО, Джонсон, Спецоперация, ВСУ
Стало известно когда в Конгрессе вспомнят про Украину
Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после утверждения финансирования американского правительства во избежание шатдауна, а именно после 8 марта. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передаёт "Зеркало недели"
Он уточнил, что 8 марта – это срок закрытия многих программ правительства США.
"Как только правительство получит финансирование, перейдем к вопросу о принятии помощи Украине", – сказал Джонсон.
Ранее в Белом доме состоялась встреча лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом, в ходе которой хозяин Белого дома заявил
, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.