"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными, заявил 27 февраля президент США Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса. Таким образом он снова призвал их утвердить помощь Киеву, передаёт CNN
"Украина, я думаю, её нужды срочные. Я надеюсь, мы поговорим немного об этом. Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней", – сказал хозяин Белого дома.
Он также назвал последствия бездействия ужасными.
Кроме того, президент США заявил, что Конгресс обязан финансировать правительство и что прекращение работы нанесёт значительный ущерб экономике.
Напомним, шатдаун в США может наступить уже 1 марта.
СМИ уточняют, что Джо Байден встречается в Белом доме с конгрессменами на фоне угрозы перебоев в финансировании правительства США и Украины.
30 сентября 2023, 13:47Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.