"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины - 27.02.2024 Украина.ру
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"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины
"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины - 27.02.2024 Украина.ру
"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины
Без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными, заявил 27 февраля президент США Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса. Таким образом он снова призвал их утвердить помощь Киеву, передаёт CNN
2024-02-27T21:04
2024-02-27T21:04
новости
джо байден
сша
военная помощь
финансирование
украина
сво
конгресс сша
шатдаун
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Он также назвал последствия бездействия ужасными. Кроме того, президент США заявил, что Конгресс обязан финансировать правительство и что прекращение работы нанесёт значительный ущерб экономике. Напомним, шатдаун в&nbsp;США может наступить&nbsp;уже 1&nbsp;марта. СМИ уточняют, что Джо Байден встречается в Белом доме с конгрессменами на фоне угрозы перебоев в финансировании правительства США и Украины.
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новости, джо байден, сша, военная помощь, финансирование, украина, сво, конгресс сша, шатдаун
Новости, Джо Байден, США, военная помощь, финансирование, Украина, СВО, Конгресс США, шатдаун

"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины

21:04 27.02.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP / Alex Brandon
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Без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными, заявил 27 февраля президент США Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса. Таким образом он снова призвал их утвердить помощь Киеву, передаёт CNN
"Украина, я думаю, её нужды срочные. Я надеюсь, мы поговорим немного об этом. Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней", – сказал хозяин Белого дома.
Он также назвал последствия бездействия ужасными.
Кроме того, президент США заявил, что Конгресс обязан финансировать правительство и что прекращение работы нанесёт значительный ущерб экономике.
Напомним, шатдаун в США может наступить уже 1 марта.
СМИ уточняют, что Джо Байден встречается в Белом доме с конгрессменами на фоне угрозы перебоев в финансировании правительства США и Украины.
Грег Вайнер интервью
30 сентября 2023, 13:47
Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
 
НовостиДжо БайденСШАвоенная помощьфинансированиеУкраинаСВОКонгресс СШАшатдаун
 
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