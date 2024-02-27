"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины

Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут Если Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.