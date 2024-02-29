Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 29 февраля сообщает Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства.
Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что российских военных необходимо обеспечить набором наиболее востребованных зенитных управляемых ракет к системам ПВО.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотники ударного типа. Это требует модернизации российских средств поражения, а также увеличения количества выпускаемых ракет систем ПВО.
Медведев заявил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ на постоянной основе информируют президента РФ Владимира Путина об обеспеченности армии востребованными вооружениями.
Вчера, 17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву В среду, 28 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить противовоздушную оборону страны зенитными ракетами, поскольку их расход, по мере пополнения арсенала Киева, будет возрастать