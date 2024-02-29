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Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ

Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ - 29.02.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 29 февраля сообщает Минобороны России

2024-02-29T07:51

2024-02-29T07:51

2024-02-29T07:51

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства. Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что российских военных необходимо обеспечить набором наиболее востребованных зенитных управляемых ракет к системам ПВО.По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотники ударного типа. Это требует модернизации российских средств поражения, а также увеличения количества выпускаемых ракет систем ПВО.Медведев заявил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ на постоянной основе информируют президента РФ Владимира Путина об обеспеченности армии востребованными вооружениями.

https://ukraina.ru/20240228/1053599359.html

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новости, пво, украина, беспилотники, курская область