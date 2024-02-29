Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ - 29.02.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ
Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 29 февраля сообщает Минобороны России
2024-02-29T07:51
2024-02-29T07:51
новости
пво
украина
беспилотники
курская область
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства. Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что российских военных необходимо обеспечить набором наиболее востребованных зенитных управляемых ракет к системам ПВО.По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотники ударного типа. Это требует модернизации российских средств поражения, а также увеличения количества выпускаемых ракет систем ПВО.Медведев заявил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ на постоянной основе информируют президента РФ Владимира Путина об обеспеченности армии востребованными вооружениями.
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новости, пво, украина, беспилотники, курская область
Новости, ПВО, Украина, беспилотники, Курская область

Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - Минобороны РФ

07:51 29.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 29 февраля сообщает Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства.
Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что российских военных необходимо обеспечить набором наиболее востребованных зенитных управляемых ракет к системам ПВО.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотники ударного типа. Это требует модернизации российских средств поражения, а также увеличения количества выпускаемых ракет систем ПВО.
Медведев заявил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ на постоянной основе информируют президента РФ Владимира Путина об обеспеченности армии востребованными вооружениями.
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Вчера, 17:54
Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву В среду, 28 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить противовоздушную оборону страны зенитными ракетами, поскольку их расход, по мере пополнения арсенала Киева, будет возрастать
 
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