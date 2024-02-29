https://ukraina.ru/20240229/1053588849.html

"Влепимся мордой в стенку всем народом". Украинские эксперты о скорой трагедии своего будущего

"Влепимся мордой в стенку всем народом". Украинские эксперты о скорой трагедии своего будущего - 29.02.2024 Украина.ру

"Влепимся мордой в стенку всем народом". Украинские эксперты о скорой трагедии своего будущего

На Украине эксперты и политики задумываются над тем, как скоро все рухнет. Гадают, какие на самом деле потери ВСУ и поможет ли мобилизация. А кто-то впадает в панику и готовится уже в мае искать другую страну для проживания

2024-02-29T05:25

2024-02-29T05:25

2024-02-29T09:29

эксклюзив

мустафа найем

владимир зеленский

алексей арестович

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589412_0:128:2898:1758_1920x0_80_0_0_0bac8d487f23a6bb5b3b356f33539f94.jpg.webp

Продолжают спорить о цифре потерь, которую назвал на пресс-конференции Зеленский. Напомним, он сказал, что за два года конфликта погибли 31 тысяча украинских военных, о том, сколько раненых и пропавших без вести, говорить не стал.Все и на Украине, и на Западе понимают, что цифра явно заниженная. NYT отмечает, что еще летом прошлого года американские чиновники сообщали, что потери убитыми составляли 70 тысяч, ранеными — от 100 до 120 тысяч. Участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко не так давно заявил о потерях убитыми и тяжелоранеными в количестве 500 тысяч человек.Цифры президента "сокращенные", а сам ответ Зеленского на вопрос о потерях "является попыткой разыграть антикризис", заявил украинский политолог Руслан Бортник."Потому что очевидно, что этим вопросом — "а какие потери, а потери большие", демонстрацией кладбища, очень серьезно давят на президента", - сказал Бортник в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что и внутри украинского общества этот вопрос "стал шоковым, стал вопросом, который очень серьезно влияет на мобилизацию, очень серьезно влияет на восприятие обществом будущего нашей страны".К тому же об этом постоянно напоминает зарубежная пресса, "и большие украинские потери являются одним из маркеров формальных неуспешного хода войны", отметил политолог. По его мнению, по этой причине Зеленский решил взять это в свои руки (вопрос ведь прозвучал от "самого независимого и оппозиционного" телеканала "Рада") и озвучил свои цифры.И эти цифры отличаются даже от самых консервативных западных оценок, которые находятся "в диапазоне 100 тысяч человек потерь только убитыми", рассказал эксперт."Но в тоже время не стоит думать, что президент вот так нагло врал. Нет. Просто цифры президента немножечко другие. Они сокращенные", - защитил Бортник Зеленского. Он пояснил, что скорее всего, Зеленский говорил о военнослужащих ВСУ, эти цифры не включают, наверное, сотрудников МВД, СБУ, разного рода добровольцев.Кроме того, весьма вероятно, что 31 тысяча — это те люди, смерть которых надлежащим образом оформлена, семьи получили компенсацию, то есть кейс в этой ситуации закрыт", - предположил политолог. Он добавил, что получить компенсацию, оформить факт смерти сейчас очень сложно, рассмотрение многих дел тянется годами. Кроме того, есть десятки тысяч без вести пропавших и пленных.Бортник отметил, что он не думает, что общество поверит в эту цифру — 31 тысяча убитых, поэтому "ее надо воспринимать шире".Но если общество даже и поверит в цифры потерь от Зеленского, то сразу же возникнет вопрос — а зачем тогда нужно усиление мобилизации? Отвечая на это замечание ведущего, Бортник сказал: "потому, что еще есть раненые, дезертировавшие, потому, что армия росла все это время".Отметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 27 января на коллегии ведомства, назвал совсем другие цифры украинских потерь. По его словам, "всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше четырехсот сорока четырех тысяч военнослужащих"."После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта", - сказал министр, добавив, что резервы противника уничтожаются высокоточным оружием, объединенная группировка российских войск не позволяет перебросить эти резервы на линию боевого соприкосновения.По словам Шойгу, в целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима.Понятно, что проблем с мобилизацией на Украине действительно очень много. Умирать за компанию, окружающую Зеленского, и за интересы их западных хозяев все меньше желающих.Сейчас дефицит личного состава в ВСУ составляет минимум 50 процентов, утверждает украинский военный эксперт, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин. По его словам, всего этого личного состава в ВСУ примерно 880 тысяч человек. При этом по законопроекту о мобилизации потребуется демобилизовать значительное количество военнослужащих и кого-то взять на их место."А поскольку у нас сейчас 50 процентов комплектации во многих подразделениях, то есть – к концу года надо набрать 800 тысяч. Где мы их возьмём?" - сказал эксперт в эфире интернет-канала NewsRoom. Он добавил, что людей еще можно найти, но во что их одеть, на какую технику посадить, чем обеспечить — это вопросы без ответа, поскольку в Кабмине говорят, что на это средств нет.Реальность догонит украинцев в любом случае, если с американской помощью, то к осени, а если без этой помощи — то в течение двух-трех месяцев, считает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович**. Он не уточнил, что это будет за реальность, обрисовав ее образно: "когда мы сходу влепимся мордой в стенку всем народом". И предположил, что тогда не поздоровится тем, кто создал у народа завышенные ожидания."И когда наконец-то мы бахнемся об реальность с размаху, и народ будет в жесточайшем, тяжелейшем шоке посттравматическом и растянутом, когда выяснится, что все, что они сами себе внушали, начитавшись телеграм-каналов и написав пафосные посты на вторую годовщину войны, все, что они воспринимали как официальную информацию, и все эти завышенные ожидания оказались враньем, за которое они заплатили жизнями своих близких, разрушенными домами и рухнувшей экономической ситуацией, перспективой бегства из Украины как потерянной страны, тогда все те, кто эти ожидания создал, и окажутся виноватыми", – заявил Арестович** в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега".Экс-советник ОП, впрочем, и сам когда-то такие ожидания создавал, когда говорил про "две-три недели". Теперь он же дает "сто один процент", что Запад не устоит перед ядерным ультиматумом, и вот "тогда-то всерьез все и начнется".В завершение приведем мнение адвоката Маси Найема (брата любителя "кофе и хорошего настроения", застрельщика Майдана, а ныне замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема), которое он высказал журналистам немецкого издания Deutsche Welle*. По его словам, угроза потери государства реальна и уже май месяц ему "не кажется украинским".Он добавил, что "если определенные вещи сейчас не случатся, вполне вероятно, что уже в мае вам (действующим лицам киевского режима. — Ред.) нужно будет планировать жить в другой стране".* СМИ-иноагент** Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20240228/1053553189.html

https://ukraina.ru/20240227/1053546665.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, мустафа найем, владимир зеленский, алексей арестович, украина