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"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение

"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение - 28.02.2024 Украина.ру

"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение

Общероссийская организация "Офицеры России" провела ежегодный Форум "Национальная безопасность России". Члены организации сделали 12 выводов по специальной военной операции и готовят обращение к властям и экспертному сообществу

2024-02-28T17:45

2024-02-28T17:45

2024-02-28T17:46

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Общероссийская организация "Офицеры России" провела ежегодный Форум "Национальная безопасность России" на тему "Безопасность государства и общества в условиях СВО и санкционного давления".Участники Форума констатировали, что Россия надежно устояла под колоссальным прессингом Запада и продолжит неприятно удивлять противников своей военной и экономической прочностью.На мероприятии обсудили вопросы поддержки участников СВО со стороны государства, общества и бизнеса, информационное сопровождение и обеспечение СВО, актуальные аспекты волонтерского движения и многое другое.Участники Форума пришли к основным выводам:1. Введенные против Российской Федерации санкции не повлияли на обороноспособность нашей страны.2. Экономика России не только уверенно справилась с западными санкциями и выстояла, но и показывает уверенный рост.3. Российское общество, вопреки ожиданиям коллективного Запада, сплотились и консолидировалось вокруг Верховного главнокомандующего и Вооружённых Сил Российской Федерации.4. Важнейшим приоритетом военно-промышленного комплекса России должна стать разработка новых современных образцов высокоточного оружия и средств связи.5. Вооруженные Силы Российской Федерации все активнее внедряют и эффективнее применяют достижения науки и техники, в том числе в сфере РЭБ и БПЛА.6. Поставляемое киевскому режиму вооружение и техника западного производства не имеет значительного превосходства над отечественными образцами, а по некоторым характеристикам российское оружие существенно эффективнее иностранного.7. Российская правоохранительная система своевременно и эффективно пресекает все попытки деструктивных и враждебных сил по дестабилизации общества.8. ФСБ России эффективно выявляет предателей, сотрудничающих с ВСУ, украинскими и западными спецслужбами, а также работает на опережение по линии предотвращения терактов со стороны киевского режима.9. Росгвардия и МВД эффективно обеспечивают безопасность на новых территориях Российской Федерации.10. Волонтеры, добровольцы и благотворители сегодня играют одну из важнейших ролей в поддержке проведения специальной военной операции.11. Попытки ВСУ и других формирований киевского режима атаковать мирное население на территории всех субъектов Российской Федерации необходимо пресекать самым жестким образом.12. В сложившейся ситуации России необходимо укреплять взаимодействие с дружественными странами на уровне межгосударственного и межведомственного сотрудничества, обратить внимание на объективные подходы к освещению в СМИ и обществе миграционных процессов в нашей стране.Оргкомитет Форума подготовит резолюцию и направит ее в органы власти, профильные НКО и СМИ, а также доведет до экспертного сообщества. "Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру – и противникам, и друзьям – что нас не сломить ни на поле боя, ни в попытках экономического давления. Так было, есть и будет! Коллективный Запад плохо знает историю, мы им снова дадим урок, который они запомнят надолго", - прокомментировал председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.Он подчеркнул, что специальная военная операция стала настоящим тестом на зрелость, состоятельность и самодостаточность для российского государства и общества.По словам генерал-майора, Россия достойно прошла этот тест и уверенно движется вперёд, освобождаясь от всего ненужного и наносного. "Вопросы безопасности сегодня стоят как никогда остро, причем как военной и внешней безопасности, так и безопасности внутренней. Враг коварен и подл, но мы готовы к таким вызовам, мы ежедневно совершенствуемся и учимся", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240225/1053501772.html

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