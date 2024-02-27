"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
К западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск. Это признал главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов, который побывал на этом участке фронта
По его словам, из-за отсутствия серьёзной линии обороны, российская армия продолжает успешно продвигаться вперед.
"Нет слов. Разрыв: тут в Киеве говорит одно верховный главнокомандующий, а на фронте происходит совсем другое. Хочу сказать: за Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в норках посреди поля атакуют российские дроны", – сказал Бутусов.
Он добавил, что предыдущие неудачи ВСУ ничему не научили руководство армией. Штурмовиков всегда будет мало, если "власти не могут найти строителей для возведения элементарных линий обороны".
"Если власть не может найти строителей, чтобы построить хотя бы элементарные тыловые линии обороны, если не найти инженеров для обслуживания современной техники, дронов, сенсоров, связи, если найти рабочих и технологов, чтобы производить боеприпасы, то штурмовиков не хватит никогда", – подчеркнул журналист.
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