https://ukraina.ru/20240227/1053542827.html

"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой

"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру

"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой

К западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск. Это признал главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов, который побывал на этом участке фронта

2024-02-27T00:05

2024-02-27T00:05

2024-02-27T00:05

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По его словам, из-за отсутствия серьёзной линии обороны, российская армия продолжает успешно продвигаться вперед. Он добавил, что предыдущие неудачи ВСУ ничему не научили руководство армией. Штурмовиков всегда будет мало, если "власти не могут найти строителей для возведения элементарных линий обороны".Ранее представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что после отхода из ВСУ из Ласточкино, ВС РФ наступают на Орловку с трёх направлений.

https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

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новости, донбасс, сво, спецоперация, днр, авдеевка, наступление, вс рф