"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру
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"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой
"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру
"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой
К западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск. Это признал главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов, который побывал на этом участке фронта
2024-02-27T00:05
2024-02-27T00:05
новости
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По его словам, из-за отсутствия серьёзной линии обороны, российская армия продолжает успешно продвигаться вперед. Он добавил, что предыдущие неудачи ВСУ ничему не научили руководство армией. Штурмовиков всегда будет мало, если "власти не могут найти строителей для возведения элементарных линий обороны".Ранее представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что после отхода из ВСУ из Ласточкино, ВС РФ наступают на Орловку с трёх направлений.
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новости, донбасс, сво, спецоперация, днр, авдеевка, наступление, вс рф
Новости, Донбасс, СВО, Спецоперация, ДНР, Авдеевка, наступление, ВС РФ

"Нет слов": украинский пропагандист указал на отсутствие линий обороны ВСУ за Авдеевкой

00:05 27.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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К западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск. Это признал главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов, который побывал на этом участке фронта
По его словам, из-за отсутствия серьёзной линии обороны, российская армия продолжает успешно продвигаться вперед.
"Нет слов. Разрыв: тут в Киеве говорит одно верховный главнокомандующий, а на фронте происходит совсем другое. Хочу сказать: за Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в норках посреди поля атакуют российские дроны", – сказал Бутусов.
Он добавил, что предыдущие неудачи ВСУ ничему не научили руководство армией. Штурмовиков всегда будет мало, если "власти не могут найти строителей для возведения элементарных линий обороны".
"Если власть не может найти строителей, чтобы построить хотя бы элементарные тыловые линии обороны, если не найти инженеров для обслуживания современной техники, дронов, сенсоров, связи, если найти рабочих и технологов, чтобы производить боеприпасы, то штурмовиков не хватит никогда", – подчеркнул журналист.
Ранее представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что после отхода из ВСУ из Ласточкино, ВС РФ наступают на Орловку с трёх направлений.
Александр Полищук интервью
Вчера, 13:06
Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылуПри современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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