https://ukraina.ru/20240227/1053566989.html

В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой

В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру

В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой

Вооружённые силы Украины покинули населённые пункты Северное и Степовое, расположенные на авдеевском направлении. Об этом 27 февраля сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передаёт телеграм-канал "Политика страны"

2024-02-27T17:22

2024-02-27T17:22

2024-02-27T17:22

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Этому заявлению предшествовали аналогичные сообщения российских СМИ, а также некоторых украинских пабликов. Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, поэтому на этом участке фронта продвижение ВС РФ продолжается стремительно. Тем временем в командовании ВСУ заявляют, что линия обороны украинской армии на авдеевском направлении "стабилизрована" в районах Тоненького, Орловки и Бердычей. Сейчас на Орловку войска РФ наступают с трёх направлений после отхода ВСУ из Ласточкино.

https://ukraina.ru/20240227/1053548703.html

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новости, украина, донбасс, авдеевка, днр, сво, спецоперация, потери всу