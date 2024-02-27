В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру
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В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру
В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
Вооружённые силы Украины покинули населённые пункты Северное и Степовое, расположенные на авдеевском направлении. Об этом 27 февраля сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
2024-02-27T17:22
2024-02-27T17:22
новости
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спецоперация
потери всу
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Этому заявлению предшествовали аналогичные сообщения российских СМИ, а также некоторых украинских пабликов. Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, поэтому на этом участке фронта продвижение ВС РФ продолжается стремительно. Тем временем в командовании ВСУ заявляют, что линия обороны украинской армии на авдеевском направлении "стабилизрована" в районах Тоненького, Орловки и Бердычей. Сейчас на Орловку войска РФ наступают с трёх направлений после отхода ВСУ из Ласточкино.
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новости, украина, донбасс, авдеевка, днр, сво, спецоперация, потери всу
Новости, Украина, Донбасс, Авдеевка, ДНР, СВО, Спецоперация, потери ВСУ

В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой

17:22 27.02.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Вооружённые силы Украины покинули населённые пункты Северное и Степовое, расположенные на авдеевском направлении. Об этом 27 февраля сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
Этому заявлению предшествовали аналогичные сообщения российских СМИ, а также некоторых украинских пабликов.
"Где дальше командование ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск. - Ред.) "Таврия" заявит о "подготовленных" рубежах обороны?", – возмутились авторы украинского канала Deep State. 
Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, поэтому на этом участке фронта продвижение ВС РФ продолжается стремительно.
Тем временем в командовании ВСУ заявляют, что линия обороны украинской армии на авдеевском направлении "стабилизрована" в районах Тоненького, Орловки и Бердычей. Сейчас на Орловку войска РФ наступают с трёх направлений после отхода ВСУ из Ласточкино.
13:26
Умерить амбиции и стать нейтральными. Американские СМИ предлагают, что делать с Украиной после АвдеевкиПосле того как Вооруженные силы России взяли контроль над Авдеевкой, американские СМИ задумались над тем, не пора ли заморозить или даже разрешить конфликт, но так, чтобы и Киев, и его западные покровители могли представить это как победу
 
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