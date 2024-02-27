В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Вооружённые силы Украины покинули населённые пункты Северное и Степовое, расположенные на авдеевском направлении. Об этом 27 февраля сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
Этому заявлению предшествовали аналогичные сообщения российских СМИ, а также некоторых украинских пабликов.
"Где дальше командование ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск. - Ред.) "Таврия" заявит о "подготовленных" рубежах обороны?", – возмутились авторы украинского канала Deep State.
Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, поэтому на этом участке фронта продвижение ВС РФ продолжается стремительно.
Тем временем в командовании ВСУ заявляют, что линия обороны украинской армии на авдеевском направлении "стабилизрована" в районах Тоненького, Орловки и Бердычей. Сейчас на Орловку войска РФ наступают с трёх направлений после отхода ВСУ из Ласточкино.
13:26Умерить амбиции и стать нейтральными. Американские СМИ предлагают, что делать с Украиной после АвдеевкиПосле того как Вооруженные силы России взяли контроль над Авдеевкой, американские СМИ задумались над тем, не пора ли заморозить или даже разрешить конфликт, но так, чтобы и Киев, и его западные покровители могли представить это как победу