“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
© Алексей ТумановДжефферс Лакруа интервью
© Алексей Туманов
Все проблемы на Гаити происходят от американского правительства, которое через своих ставленников пытается прибрать к рукам самую богатую страну в Америке, считает участник второго конгресса Международного движения русофилов Джефферс Лакруа (Jeffers Lacroix)
Джефферс Лакруа живет на Гаити, где заработал славу "черного Че Гевары". Он верит, что президент России Владимир Путин изменит мир в лучшую сторону, добьется справедливости и поможет жителям его страны "выйти из западни империализма".
Встречу с российским лидером он назвал причиной для своего визита на "Форум многополярности", который прошел 26–27 февраля в Москве.
Об этом Лакруа рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру
— Джефферс, что думают простые граждане на Гаити о ситуации, в которой сейчас находится Россия на Украине?
— Я пользуюсь возможностью поприветствовать русский народ и президента России Владимира Путина и отдать честь героям большевистской советской революции — в частности Ленину, который заложил основы социализма.
Народ Гаити думает, что сложная ситуация, в которой мы все сейчас находимся, вселяет на самом деле надежду. Нужно верить в победу. У жителей Гаити есть вера в Путина. Для них президент России уникален. Он лидер и призван, чтобы нам помочь перевернуть мир — сделать его не однополярным, а многополярным.
Граждане Гаити в мае проведут манифестацию с флагом России.
© Алексей Туманов Джефферс Лакруа
© Алексей Туманов
Джефферс Лакруа
— Что вас привело сюда?
— Я здесь в поиске помощи для народа Гаити, который нуждается в поддержке правительства России. [У нас] в стране властвует группа террористов, которые пугают народ. Их прислали американцы.
— США финансируют этих террористов?
— Не только. Американское посольство, которое находится на Гаити, создало эти террористические группировки с целью запугать людей.
Все проблемы на Гаити идут от американского правительства. Правительство США хочет разрушить Гаити из-за того, что наше государство является самой богатой страной в Америке. Цель империализма — уничтожить, убить людей, использовать их в своих целях, чтобы править землями.
Государство богато запасами нефти. Двумя крупными точками владеет Венесуэла. У нас есть золото, добывают бокситы. Гаити — вторая в мире страна после Южной Африки, в которой есть иридий — около 500 тысяч тонн. Это важнейший материал для производства спутников. Тонна иридия стоит 45 миллиардов долларов*.
[Американские и канадские корпорации добывают на Гаити медь, бокситы, золото. Кроме того, ещё несколько лет назад появились публикации об обнаружении на Гаити запасов редкоземельного металла иридия и нескольких нефтяных месторождений.]
© Алексей ТумановДжефферс Лакруа
© Алексей Туманов
Джефферс Лакруа
Из-за этих ресурсов империалистический Запад хочет разрушить страну и уничтожить народ любыми способами. Забрать богатства нашей земли себе. Начиная с 9 декабря 2023 года в Америке больше нет ресурсов нефти**, по этой причине они хотят завладеть нефтью на Гаити.
В России я бы хотел встретить президента Путина и членов правительства России. Это миссия, которую мне поручил гаитянский народ: найти помощь и поддержку российских властей, чтобы выйти из западни империализма.
— Ваш образ может быть ассоциирован с образом Че Гевары? Есть ли в этом какой-то посыл?
— На Гаити меня зовут "Черный Че Гевара". Там меня 14 раз задерживала полиция. А один раз в 2021 году — в Габоне. Я ничего не боюсь, меня ничто не пугает. Чтобы выйти из ситуации, в которой мы находимся на Гаити, нам нужна поддержка президента Путина. Это и есть моя причина находиться сегодня в России.
20 февраля, 04:55Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной РоссииЧто на самом деле происходит на Западе из-за Украины? Готовы ли США финансировать ВСУ после поражения в Авдеевке? Как интервью Путина Карлсону попало в самое сердце американских обывателей? Почему Аргентина может отобрать у Британии Мальвинские острова с помощью ракет России или Ирана?
*По состоянию на 26 февраля 2024 года 1 грамм иридия в России стоит 14910,21 рублей, цена установлена Гохраном России. Соответственно, 1 тонна иридия стоит 149,1 млрд рублей или 1,64 млрд долларов США.
По данным из открытых источников, мировая рыночная цена на иридий составляет около 160 долларов США за 1 грамм или 16 млрд долларов США за тонну.
**Стратегический запас нефти в США упал до минимального уровня за 30 лет. Об этом в начале декабря 2023 года заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт журналистам телеканала Fox News. По его словам, администрация президента Джо Байдена за один год потратила до 40% запасов.