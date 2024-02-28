https://ukraina.ru/20240228/1053596088.html

“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией

“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией - 28.02.2024 Украина.ру

“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией

Все проблемы на Гаити происходят от американского правительства, которое через своих ставленников пытается прибрать к рукам самую богатую страну в Америке, считает участник второго конгресса Международного движения русофилов Джефферс Лакруа (Jeffers Lacroix)

2024-02-28T17:02

2024-02-28T17:02

2024-02-28T17:02

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Джефферс Лакруа живет на Гаити, где заработал славу "черного Че Гевары". Он верит, что президент России Владимир Путин изменит мир в лучшую сторону, добьется справедливости и поможет жителям его страны "выйти из западни империализма". Встречу с российским лидером он назвал причиной для своего визита на "Форум многополярности", который прошел 26–27 февраля в Москве.Об этом Лакруа рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру— Джефферс, что думают простые граждане на Гаити о ситуации, в которой сейчас находится Россия на Украине?— Я пользуюсь возможностью поприветствовать русский народ и президента России Владимира Путина и отдать честь героям большевистской советской революции — в частности Ленину, который заложил основы социализма.Народ Гаити думает, что сложная ситуация, в которой мы все сейчас находимся, вселяет на самом деле надежду. Нужно верить в победу. У жителей Гаити есть вера в Путина. Для них президент России уникален. Он лидер и призван, чтобы нам помочь перевернуть мир — сделать его не однополярным, а многополярным.Граждане Гаити в мае проведут манифестацию с флагом России.— Что вас привело сюда?— Я здесь в поиске помощи для народа Гаити, который нуждается в поддержке правительства России. [У нас] в стране властвует группа террористов, которые пугают народ. Их прислали американцы.— США финансируют этих террористов?— Не только. Американское посольство, которое находится на Гаити, создало эти террористические группировки с целью запугать людей.Все проблемы на Гаити идут от американского правительства. Правительство США хочет разрушить Гаити из-за того, что наше государство является самой богатой страной в Америке. Цель империализма — уничтожить, убить людей, использовать их в своих целях, чтобы править землями.Государство богато запасами нефти. Двумя крупными точками владеет Венесуэла. У нас есть золото, добывают бокситы. Гаити — вторая в мире страна после Южной Африки, в которой есть иридий — около 500 тысяч тонн. Это важнейший материал для производства спутников. Тонна иридия стоит 45 миллиардов долларов*.[Американские и канадские корпорации добывают на Гаити медь, бокситы, золото. Кроме того, ещё несколько лет назад появились публикации об обнаружении на Гаити запасов редкоземельного металла иридия и нескольких нефтяных месторождений.]Из-за этих ресурсов империалистический Запад хочет разрушить страну и уничтожить народ любыми способами. Забрать богатства нашей земли себе. Начиная с 9 декабря 2023 года в Америке больше нет ресурсов нефти**, по этой причине они хотят завладеть нефтью на Гаити.В России я бы хотел встретить президента Путина и членов правительства России. Это миссия, которую мне поручил гаитянский народ: найти помощь и поддержку российских властей, чтобы выйти из западни империализма.— Ваш образ может быть ассоциирован с образом Че Гевары? Есть ли в этом какой-то посыл?— На Гаити меня зовут "Черный Че Гевара". Там меня 14 раз задерживала полиция. А один раз в 2021 году — в Габоне. Я ничего не боюсь, меня ничто не пугает. Чтобы выйти из ситуации, в которой мы находимся на Гаити, нам нужна поддержка президента Путина. Это и есть моя причина находиться сегодня в России.*По состоянию на 26 февраля 2024 года 1 грамм иридия в России стоит 14910,21 рублей, цена установлена Гохраном России. Соответственно, 1 тонна иридия стоит 149,1 млрд рублей или 1,64 млрд долларов США.По данным из открытых источников, мировая рыночная цена на иридий составляет около 160 долларов США за 1 грамм или 16 млрд долларов США за тонну.**Стратегический запас нефти в США упал до минимального уровня за 30 лет. Об этом в начале декабря 2023 года заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт журналистам телеканала Fox News. По его словам, администрация президента Джо Байдена за один год потратила до 40% запасов.

https://ukraina.ru/20240220/1053403913.html

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интервью, сша, украина, владимир путин, россия, запад, ресурсы, геноцид