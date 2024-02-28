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Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады

Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады - 28.02.2024 Украина.ру

Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады

В связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья планирует попросить помощи у России. Об этом говорится в проекте резолюции, принятой 28 февраля, сообщает местный телеканал "ТВС Приднестровье"

2024-02-28T16:21

2024-02-28T16:21

2024-02-28T16:44

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Авторы заявления подчеркнули, что российские миротворческие силы имеют уникальный, положительный опыт работы на Днестре и напомнили, что Москва выступает гарантом и посредником в переговорном процессе. Депутаты также обратились к Генсеку ООН, попросив "учесть неотъемлемые права приднестровского народа", которые гарантированы "международными нормами". Кроме этого, призвали ООН "пресечь нарушение Молдавией прав и свобод граждан Приднестровья", а также "не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряжённости". Напомним, с 1 января 2024 года Кишинёв ввёл дополнительные пошлины на импорт в Приднестровье. Тирасполь оценивает это как шаг в сторону экономической блокады ПМР.В среду, 28 февраля, в Тирасполе проходит седьмой съезд депутатов всех уровней, в ходе которого планируется обсуждение давления Кишинёва, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Бывший министр связи и СМИ Приднестровья Геннадий Чорба утверждает, что 29 февраля Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию может ответить на просьбу Тирасполя о помощи.

https://ukraina.ru/20240227/1053545362.html

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новости, приднестровье, россия, экономический кризис, блокада, экономика, молдавия, кишинёв