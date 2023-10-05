Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам
© Sputnik
Вместо инвалидов будет использоваться термин "оценка потери функциональности". Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Житомире по итогам Конгресса местных и региональных советов
По словам Виктора Ляшко, человек с травмой попадет на реабилитацию, а оттуда он будет направляться в соответствующие медицинские подразделения, где будут находить способ вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни.
"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. <…> Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — передает слова Ляшко издание "Страна". Вместо "инвалидности" будет введено понятие "оценка потери функциональности".
Новый подход может быть запущен в 2025 году.
Во вторник, 3 сентября, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович выступила с инициативой пересмотреть категории получателей социальной помощи, лишив некоторых граждан права на ее получение. По ее мнению, выплаты надо оценивать на адекватность.