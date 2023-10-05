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Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам

Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам - 05.10.2023 Украина.ру

Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам

Вместо инвалидов будет использоваться термин "оценка потери функциональности". Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Житомире по итогам Конгресса местных и региональных советов

2023-10-05T10:06

2023-10-05T10:06

2023-10-05T10:06

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По словам Виктора Ляшко, человек с травмой попадет на реабилитацию, а оттуда он будет направляться в соответствующие медицинские подразделения, где будут находить способ вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни.Новый подход может быть запущен в 2025 году.Во вторник, 3 сентября, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович выступила с инициативой пересмотреть категории получателей социальной помощи, лишив некоторых граждан права на ее получение. По ее мнению, выплаты надо оценивать на адекватность.

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