https://ukraina.ru/20240228/1053566682.html

"Долетает от Чернигова до Москвы": Ростислав Ищенко о том, куда будут бить немецкие ракеты "Таурус"

"Долетает от Чернигова до Москвы": Ростислав Ищенко о том, куда будут бить немецкие ракеты "Таурус" - 28.02.2024 Украина.ру

"Долетает от Чернигова до Москвы": Ростислав Ищенко о том, куда будут бить немецкие ракеты "Таурус"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласен поставить Киеву ракеты "Таурус". Опыт использования всех предыдущих партий ракет уже есть, и всем абсолютно понятно, что это будут удары по мирным городам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T04:20

2024-02-28T04:20

2024-02-28T04:20

новости

ракеты

германия

олаф шольц

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удары

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атака

москва

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На днях канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Германия собирается поставлять ракеты "Таурус" Украине. Причем это первое подобное заявление. До этого Германия не собиралась их поставлять, и Шольц всем объяснял, насколько это опасно, рассказал политолог.А теперь он согласен поставить эти ракеты Киеву. Произошло это ровно тогда же, когда американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже не радиусом 200-300 км, а дальностью 550 км. То есть она способна долететь от Чернигова до Москвы, добавил обозреватель.У Киева уже есть опыт использования предыдущих партий ракет, и всем абсолютно понятно, что это будут удары по мирным городам. Возможно, несколько ракет и пролетят по военным объектам, но в основном это будет перенос ситуации в Белгороде вглубь России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053551718.html

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новости, ракеты, германия, олаф шольц, atacms, удары, украина, атака, москва, россия, война, ростислав ищенко