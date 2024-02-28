"Долетает от Чернигова до Москвы": Ростислав Ищенко о том, куда будут бить немецкие ракеты "Таурус"
© AP
© AP
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласен поставить Киеву ракеты "Таурус". Опыт использования всех предыдущих партий ракет уже есть, и всем абсолютно понятно, что это будут удары по мирным городам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Германия собирается поставлять ракеты "Таурус" Украине. Причем это первое подобное заявление. До этого Германия не собиралась их поставлять, и Шольц всем объяснял, насколько это опасно, рассказал политолог.
А теперь он согласен поставить эти ракеты Киеву. Произошло это ровно тогда же, когда американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже не радиусом 200-300 км, а дальностью 550 км. То есть она способна долететь от Чернигова до Москвы, добавил обозреватель.
"На уровне властей и Европа, и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, потому что это чисто террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если будут переданы", - отметил Ищенко.
У Киева уже есть опыт использования предыдущих партий ракет, и всем абсолютно понятно, что это будут удары по мирным городам. Возможно, несколько ракет и пролетят по военным объектам, но в основном это будет перенос ситуации в Белгороде вглубь России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.