https://ukraina.ru/20240227/1053556691.html

"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно

"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно - 27.02.2024 Украина.ру

"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно

Конечно, хуситы - давно уже не "партизаны в тапочках". Хотя внешне они, казалось бы, действительно так выглядят. Особенно когда танцуют свои воинственные танцы. Но на самом деле это очень дисциплинированные, высоко мотивированные воины

2024-02-27T16:39

2024-02-27T16:39

2024-02-27T17:00

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хуситы

йемен

запад

израиль

партизаны

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После начала геноцида со стороны Израиля в секторе Газа "Воины Аллаха"* из Йемена, организация "Ансар Аллах"*, они же хуситы, пообещали прервать любое судоходство через Красное море с грузами для Израиля.За последние пару месяцев йеменские хуситы, не имеющие ни армии, ни государства в общепринятом смысле слова, сделали несколько уникальных вещей:Хуситы подбили ракетами два британских корабля и несколько - других стран (счёт уже идет на десятки, а по сообщениям хуситов, они провели около 150 ударов по целям).Хуситы сбили минимум два американских беспилотника, два тех самых "Reaper" - "Жнеца", на высоте 8000 метров.Хуситы угрожают не пропускать через Красное море теперь уже не только корабли, идущие в Израиль, но и все корабли США, Израиля и Британии.У них имеются ракеты, ПВО, воздушные и морские беспилотники, современные средства связи. Они даже "поймали" американский подводный дрон!Они поражают американские эсминцы. Командующий 5 флотом США адмирал Чарльз Купер сказал:"Никто и никогда не поражал корабли США баллистической ракетой, кроме хуситов. Ракеты хуситов поражают корабль через 75 секунд после пуска."И вот последняя новость: хуситы, как и обещали, повредили кабели связи в Красном море.А сами хуситы, йеменские повстанцы, которые контролируют сейчас половину Йемена - практически неуязвимы. Почему?И кто такие эти загадочные и непобедимые хуситы? Это религиозное и политическое движение, которое существует с 8 века нашей эры, уже более 1 тысячи 100 лет.История и религияВ 8 веке на территории Йемена жил и проповедовал имам Зейд. Его потомки и последователи, зейдиты, правили Йеменом много веков. Зейдиты - это мусульмане - шииты. У них есть существенные отличия: они считают, в частности, что руководить общиной верующих может любой мусульманин, а не только потомок Али (зятя пророка Мухаммеда). Но во многом и в основном считают себя верными шиитами.Шиитов среди мусульман в мире - примерно 10-15%. Мусульманские страны, в которых преобладают шииты: Иран, Азербайджан, Бахрейн, Йемен. В соседней с Йеменом Саудовской Аравии шиитов - около 10 процентов.Но и в Йемене шииты не преобладают. Основное население - сунниты. Однако много веков, почти тысячу лет, страной правили именно шииты, зейдиты.В 1962 году при поддержке Египта, была создана республика, а зейдитов фактически отстранили от власти.И тогда появилось политическое и религиозное движение "Ансар Аллах"* или "Сила Аллаха"*. Создал его Хусейн-аль-Хуси из племени хуситов (это одно из племен Йемена). В начале целью было возвращение молодежи веры предков, а потом возникли и политические, и военные цели.Всех последователей "Ансар Аллах"* стали называть хуситами.Сегодня это движение возглавляет брат Хусейна. Хусейн-аль-Хуси был убит в ходе гражданской войны. Его брат, Абдель-Малик, - личность загадочная. Он не общается с прессой. Его местонахождение никогда не известно.Отец Хусейна и Абдель-Малика был выдающимся богословом ислама. Это очень известная и почитаемая в мусульманском мире семья.Цели хуситовЦели хуситов легко понять, если посмотреть на их флаг: там всё четко написано.Первый лозунг: Аллах велик.Второй лозунг: Мы желаем США гибели.Третий: Мы желаем Израилю гибели.Четвёртый: Проклятие иудеям.Пятый: Ислам победит.Свою идеологию хуситы обозначают так: антиамериканизм, антиимпериализм, антисионизм. А также панарабизм. Шиитско-суннитское единство.Религиозная войнаХуситов безусловно поддерживает местное население. Причина в том, что сопротивление хуситов - это религиозная война.Для США или Европы то, что хуситы частично контролируют Красное море, это всего лишь проблемы с логистикой. Прибыль торговых корпораций будет меньше. Ну, а у кого-то, с другой стороны, - значительно больше (не будем показывать пальцем, но это страховые компании Британии).Но для хуситов - это религиозная война и священная поддержка единоверцев. Сейчас хуситы выступают в поддержку Палестины.Но почему же они непобедимы?География - за хуситовЙемен уже давно фактически состоит из двух частей: горная местность, где проживают хуситы, это Северный Йемен. И официальная республиканская часть - Южный Йемен.Хуситы владеют йеменским побережьем Красного моря, но не всем. Южная часть, где проходит Баб-эль-Мандебский пролив, принадлежит официальному Йемену. Но это не важно, потому что господствующие высоты - под хуситами.Высота гор - 2000-3000 метров. Они чрезвычайно сложно проходимы. Гораздо сложнее, чем горы Афганистана.С гор хуситы легко контролируют не только побережье, но и весь пролив. В хуситских горах находится и официальная столица Йемена Санаа.Занятая ими территория - приблизительно 200 тысяч квадратных километров. Но это сплошные горы. По сути, вся страна хуситов - это великолепная, прочная, огромная крепость.Там невозможны никакие сухопутные операции.Бомбить с воздуха, как это любит делать США, можно. Но как попасть по штабам, складам и оружейным базам, если они где-то в ущельях, пещерах или вообще под землёй? Если площадь - 200 тысяч километров квадратных?Площадь сектора Газа - 365 километров квадратных, там нет гор. И победы армия Израиля не добилась до сих пор. Потери Израиля скрываются. Число мирных жертв среди палестинцев - уже около 30 тысяч человек, что должно быть признано геноцидом. Но ХАМАС не разгромлен. Цели не достигнуты.Если же США всё-таки объявят хуситам войну, те тоже объявят войну - джихад: священную войну против неверных. Население окончательно сплотится вокруг хуситов, и они покажут себя главной военной и политической силой в Йемене (а это как раз основная политическая цель хуситов).Пока что реальные стороны конфликта - США и Иран - остерегаются совершать действия серьёзного масштаба. Поэтому хуситы авианосцы пока не атакуют. Но могут.Ну, а любой нападающий на Йемен по-прежнему останется ни с чем.Откуда крылатые ракеты?Главный вопрос: откуда у хуситов баллистические и крылатые ракеты? Беспилотники? Системы наведения и целеуказания? И еще много чего, что совершенно необходимо в современной войне.Многое хуситы делают сами. Детали покупают на черном рынке и доставляют по горным тропам, на рыбацких лодках из соседних государств. Очень много оружия у них - старого советского, которое досталось им от предыдущего правительства. Что-то им дал, научил делат, ХАМАС. Что-то они модернизируют сами. У них есть и инженеры, и горные заводы.На чёрном рынке хуситы запаслись в немалой степени и оружием с Украины, которое поставляли западные страны.У хуситов есть серьёзные запасы оружия в пещерных горных складах. Они воюют уже 20 лет! Сначала гражданская война, потом многолетняя война с "мусульманской коалицией", которую,по сути возглавляли США. И этот народ - одни из самых отважных и непримиримых воинов в арабском мире.Откуда у них деньги? Хуситы получают огромные средства от мусульманских финансовых фондов.Есть люди, страны и организации, которые не могут прямо участвовать в боевых действиях. Но могут помочь бесстрашным хуситам.За собратьями-шиитами стоит, конечно, и дружественный Иран, - крупнейшее шиитское государство на земле. Очевидно, что Иран поставляет хуситам данные своей спутниковой разведки. Ракеты поставляет, беспилотники морские и воздушные. Возможно, по частям. Собирают уже сами хуситы на своих горных подземных военных базах-заводах.Но не только Иран и весь исламский мир, возмущённый геноцидом Палестины, помогает хуситам. Всё ещё гораздо интереснее.История "сомалийских пиратов"Существуют мировые игроки, которым очень выгодна сегодняшняя ситуация в Красном море. Настолько выгодна, что в своё время в той же акватории появились "сомалийские пираты".И когда они всех уже, грубо говоря, "достали" (выкуп за корабль достигал 3-4 миллионов долларов), за дело взялся Всемирный банк и другие глобальные силы: привлекли Интерпол и ООН.Каково же было их изумление, когда выяснилось, что от добычи у собственно "сомалийских пиратов" остаётся 2-5% . Все остальное уходит вполне респектабельным джентльменам, европейской и арабской внешности, которые организовали лагеря обучения, выдали оружие и средства связи, обеспечили охраняемые стоянки и вообще руководили "пиратами".Но и эти миллионы долларов - не главное. Главную прибыль тогда получили британские страховые компании.Был большой скандал, особенно негодовала Германия. И с тех пор про сомалийских пиратов почти не слышно.Зато вот теперь появились хуситы. И опять, как ни крути, выгодно тем же самым личностям из лондонских страховых компаний.А ведь есть ещё и респектабельные люди , торгующие нефтью из Техаса. Им тоже нельзя допустить снижения цены на нефть для Европы. А именно хуситы своими постоянными угрозами "помогают" держать высокими мировые цены на нефть.И ещё много каким странам это очень выгодно.Почему бы им всем не помочь хуситам парой десятков беспилотников? Так что хуситы сейчас, можно сказать, нарасхват.Тем более, что, не будем забывать, помимо любых коммерческих целей, которые достигаются в процессе боевых действий, хуситы ведут войну "за Палестину". Это привлекает к ним внимание и поддержку от многих людей в мире, разных национальностей и веры.И это постоянный инфоповод. Хуситы не дают забыть про геноцид в Газе.Удивительная война: партизаны против авианосцевНо самый удивительный итог всей этой странной войны "партизаны против авианосцев" состоит в том, что весь мир с изумлением наблюдает, как США и различные "коалиции" ничего не могут поделать с небольшой группой партизан "в тапочках", живущих в горах.Фантастические имиджевые потери у "гегемона"!Воюют хуситы уже лет 20, и готовы воевать ещё. Ракеты с авианосцев их не смущают.А коллективный Запад тем временем втягивается в серию региональных войн."Мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона. Йемен сейчас преподает Британии и США урок на море", - сказал один из членов политсовета хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам.Вот так сегодня разговаривает с "гегемоном" "партизан Аллаха" из Йемена.* Организация запрещена в РФ

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, хуситы, йемен, запад, израиль, партизаны