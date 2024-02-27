Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается - 27.02.2024 Украина.ру
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Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается
Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается - 27.02.2024 Украина.ру
Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается
В понедельник, 26 февраля, в Москве состоялся второй "Форум многополярности", в котором поддержку в отношении России высказали представители 130 стран. На первом Форуме их было 40
2024-02-27T15:09
2024-02-27T16:22
интервью
германия
запад
украина
нацисты
россия
кризис
сво
экономика
международные отношения
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Экс-депутат Бундестага, немецкий политолог Вальдемар Гердт считает, что у Запада и России - разный подход к решению территориальных и национальных проблем. Своими соображениями о том, чем они отличаются он поделился с изданием Украина.ру— Вальдемар, это второй "Форум многополярности". А после первого мероприятия были какие-то практические результаты?— Да. Я лично это наблюдал. В немецких СМИ меня протянули по всем статьям и параметрам за то, что я "с преступником Лавровым организовал такой форум".Вообще этот форум не против кого-то. Мы не идем против какой-то системы, а лишь хотим объединить людей, которые любят Россию, которым нравится этот менталитет и они уважают эту страну.Кстати, немецкие СМИ сделали хорошую работу для меня. После того, как они меня "чернопиарили", мне поступило много звонков от людей, которые спрашивали: "Как и где можно вступить в эту организацию? Слава Богу, что кто-то флаг поднял. Мы теперь с вами". Это были общественные и частные организации, в том числе пенсионеры, клубы, которые хотели присоединиться к нашему движению.Мы немножко притормозили процесс, потому что необходимо было сформироваться. Нам нужно было понять, что мы завтра будем принимать устав, положение. До этого был просто порыв души.Но тем не менее мы с 40 стран вышли на 130 стран в этом году. Как раз за счет мероприятий, которые проводились в Болгарии, Словении, других странах — где не так опасно собираться, как в Германии. Сейчас мы будем подключать еще больше стран: Латинскую Америку, Германию, Австрию, Голландию — везде есть нормальные люди, которые хорошо относятся к своим соседям.— Большинство жителей Германии (56% по информации Bild) выступили за мирные переговоры по Украине. Опросу можно верить?— Можно верить. Я даже думаю, что это 76%. Потому что заказ был сделан в обратную сторону. Ведь, если правильно поставить вопрос "вы за войну или за мир", 100% людей скажет "мы за мир". Если углубляться в эту тему дальше, начинает работать пропаганда: дескать, мы же поэтому и отправляем туда оружие — чтобы был мир.Хоть один пример покажите мне, чтобы оружием добились мира? Всегда мир обеспечивался переговорами.Потихоньку люди трезвеют от этой массированной пропагандистской атаки. Они понимают, что страдают от этого. Более 200 миллиардов ушло из немецкого бюджета! Пенсионеры бутылки собирают, ремонт детских садиков и школ подвис, бюджет "с дырой". А [элиты] с оголтелым фанатизмом и остервенелым постоянством пытаются продлить войну.Кто-то карман греет, у кого-то ностальгия по прошлой войне. Мне запомнилось высказывание депутата Родериха Кизеветтера, с которым я заседал в международном комитете: "Нам надо помогать Украине, чтобы Россия почувствовала то, что мы пережили в 1945 году".А ведь это прямое признание фашизма! Я тогда в шоке был. И никто, кстати, не прореагировал на высказывание закоренелого, закостенелого нациста, который хочет реванша за проигранную Германией войну. Страшно!— А чему мы удивляемся? Нацизм в крови у англосаксов, которые всегда считали себя превосходящей расой.— Не совсем так. Патриот любит свой народ и уважает вокруг живущих. Фашист, нацист любит свой народ, гордится им и ненавидит всех других. Вроде бы любовь в одном и в другом случае есть.Характерная черта англосаксов, что у них генетический код — не садится за стол переговоров. Это племя когда-то двигалось от Урала до Германии, уничтожая все на своем пути. Они рубили мечами, и выжили только поэтому. Их снесло в Англию.Почему англосаксы? Это рыбаки с мечами. Их племя, попав на этот остров Великобритании и увидев там безоружных людей, не стали договариваться с ним, а просто вырезали всех мужчин. А что они сделали с Америкой, когда переселились туда? Почему не стали договариваться с индейцами, а уничтожили их?Теперь Сирия. По "трубе" переговоры начались, а они говорят: нет, мы не будем договариваться — мы сейчас вырубим все. То есть, это генетический код англосакского поведения, позволившего им выжить.Русский код — другой. Да, были войны – княжеские, муждусобные. Но потом все садились за стол и решали проблемы путем переговоров. На территории Российской Империи не был уничтожен ни один, даже самый маленький народ. Там были эвенки и другие. И были созданы условия, чтобы они выжили.Всегда концом этого были переговоры. То есть сейчас два разных миропонятия [Россия и Запад] столкнулись лбами. Если кто-то думает, что они когда-то сядут за стол переговоров, это будет второй "Минск". Они же признались — специально оттягивали время, чтобы успеть вооружиться.Вспомните переговоры после начала СВО, когда уже было достигнуто соглашение, когда все прописали. А на самом деле они тянули время, чтобы провести свою операцию.Очень печально. Сейчас два подхода. Пиратский подход, который показывает всем, что Америка — гегемон, а все остальные должны подчиняться. Другой подход — мультиполярный мир, когда встают другие страны, и говорят: "Нет, мы наигрались в ваши игры. Ваша демократия на самом деле дерьмократия — вы ее у себя делайте. Ваша голубизна — не хотите размножаться, не размножайтесь, а у нас будет другой посыл".Поэтому мы сегодня здесь собрались показать всему миру, что не так уж все плохо. Мы не одни, и Россия не одна.— Немецкий концерн, "Рейнметалл" показывает рекордную выручку в этом году, крупное промышленное производство, и они еще на Украине открывают свое производство. Пока мы обсуждаем фашизм, нацизм, мы видим, что военный маховик раскручивается. Как думаете, как это остановить?— Это всегда было причиной всего оголтелого военного бизнеса. В то время, когда закрываются у нас [в Германии] пекарни (150 пекарен подали уже в третий раз на банкротство); когда закрывается производство автомобилей; когда уходят BASF, Michelin; когда люди теряют работу, а бюджет огромные деньги.В это же время запускается маховик военного производства, и это машина по уничтожению американского денежного пузыря. Они перемалывают излишние доллары, обливая их кровью простых людей. Это страшная правда, на которой мы живем.Многие депутаты, которых я знаю, находятся там (Ausschuss), получают деньги. Но у них нет детей, им не о чем беспокоиться. Они знают, что их дети не пойдут воевать и умирать, потому что их нет. А сами они надеются дожить красиво — в Чили где-нибудь присядут и будут отдыхать.Страшное племя прорвалось к власти. Это упущение того строя, который позволил этим продажным людям пробиться к власти и руководить всем под прикрытием демократии. Политехнологии никто не отменял. Они могут поставить любого человека.Например, Макрона — из нуля в президенты. Не потому, что такой красавец, а потому что надо было так. Анналена Бербок — хорошая девчонка, прыгала на батуте, не надо было ей туда, а ее раз — и в министры. А теперь, как рот откроет — лучше бы молчала.Владимир Владимирович Путин выступает — у нас цена на газ падает. Анналена рот открыла — у нас цена в 3 раза выросла. Непонятно, за кого она — за красных или белых. Ты уж определись!
https://ukraina.ru/20240227/1053549836.html
https://ukraina.ru/20240226/1053536607.html
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, германия, запад, украина, нацисты, россия, кризис, сво, экономика, международные отношения
Интервью, Германия, Запад, Украина, нацисты, Россия, кризис, СВО, экономика, международные отношения

Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается

15:09 27.02.2024 (обновлено: 16:22 27.02.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Waldemar Herdt MdBВальдемар Гердт интервью
Вальдемар Гердт интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Waldemar Herdt MdB
Читать в
Алексей
Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник, 26 февраля, в Москве состоялся второй "Форум многополярности", в котором поддержку в отношении России высказали представители 130 стран. На первом Форуме их было 40
Экс-депутат Бундестага, немецкий политолог Вальдемар Гердт считает, что у Запада и России - разный подход к решению территориальных и национальных проблем. Своими соображениями о том, чем они отличаются он поделился с изданием Украина.ру
— Вальдемар, это второй "Форум многополярности". А после первого мероприятия были какие-то практические результаты?
— Да. Я лично это наблюдал. В немецких СМИ меня протянули по всем статьям и параметрам за то, что я "с преступником Лавровым организовал такой форум".
Вообще этот форум не против кого-то. Мы не идем против какой-то системы, а лишь хотим объединить людей, которые любят Россию, которым нравится этот менталитет и они уважают эту страну.
Кстати, немецкие СМИ сделали хорошую работу для меня. После того, как они меня "чернопиарили", мне поступило много звонков от людей, которые спрашивали: "Как и где можно вступить в эту организацию? Слава Богу, что кто-то флаг поднял. Мы теперь с вами". Это были общественные и частные организации, в том числе пенсионеры, клубы, которые хотели присоединиться к нашему движению.
Мы немножко притормозили процесс, потому что необходимо было сформироваться. Нам нужно было понять, что мы завтра будем принимать устав, положение. До этого был просто порыв души.
Но тем не менее мы с 40 стран вышли на 130 стран в этом году. Как раз за счет мероприятий, которые проводились в Болгарии, Словении, других странах — где не так опасно собираться, как в Германии. Сейчас мы будем подключать еще больше стран: Латинскую Америку, Германию, Австрию, Голландию — везде есть нормальные люди, которые хорошо относятся к своим соседям.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
13:14
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— Большинство жителей Германии (56% по информации Bild) выступили за мирные переговоры по Украине. Опросу можно верить?
— Можно верить. Я даже думаю, что это 76%. Потому что заказ был сделан в обратную сторону. Ведь, если правильно поставить вопрос "вы за войну или за мир", 100% людей скажет "мы за мир". Если углубляться в эту тему дальше, начинает работать пропаганда: дескать, мы же поэтому и отправляем туда оружие — чтобы был мир.
Хоть один пример покажите мне, чтобы оружием добились мира? Всегда мир обеспечивался переговорами.
Потихоньку люди трезвеют от этой массированной пропагандистской атаки. Они понимают, что страдают от этого. Более 200 миллиардов ушло из немецкого бюджета! Пенсионеры бутылки собирают, ремонт детских садиков и школ подвис, бюджет "с дырой". А [элиты] с оголтелым фанатизмом и остервенелым постоянством пытаются продлить войну.
Кто-то карман греет, у кого-то ностальгия по прошлой войне. Мне запомнилось высказывание депутата Родериха Кизеветтера, с которым я заседал в международном комитете: "Нам надо помогать Украине, чтобы Россия почувствовала то, что мы пережили в 1945 году".
А ведь это прямое признание фашизма! Я тогда в шоке был. И никто, кстати, не прореагировал на высказывание закоренелого, закостенелого нациста, который хочет реванша за проигранную Германией войну. Страшно!
© Алексей ТумановВальдемар Гердт
Вальдемар Гердт
© Алексей Туманов
Вальдемар Гердт
— А чему мы удивляемся? Нацизм в крови у англосаксов, которые всегда считали себя превосходящей расой.
— Не совсем так. Патриот любит свой народ и уважает вокруг живущих. Фашист, нацист любит свой народ, гордится им и ненавидит всех других. Вроде бы любовь в одном и в другом случае есть.
Характерная черта англосаксов, что у них генетический код — не садится за стол переговоров. Это племя когда-то двигалось от Урала до Германии, уничтожая все на своем пути. Они рубили мечами, и выжили только поэтому. Их снесло в Англию.
Почему англосаксы? Это рыбаки с мечами. Их племя, попав на этот остров Великобритании и увидев там безоружных людей, не стали договариваться с ним, а просто вырезали всех мужчин. А что они сделали с Америкой, когда переселились туда? Почему не стали договариваться с индейцами, а уничтожили их?
Теперь Сирия. По "трубе" переговоры начались, а они говорят: нет, мы не будем договариваться — мы сейчас вырубим все. То есть, это генетический код англосакского поведения, позволившего им выжить.
© Алексей ТумановВальдемар Гердт
Вальдемар Гердт
© Алексей Туманов
Вальдемар Гердт
Русский код — другой. Да, были войны – княжеские, муждусобные. Но потом все садились за стол и решали проблемы путем переговоров. На территории Российской Империи не был уничтожен ни один, даже самый маленький народ. Там были эвенки и другие. И были созданы условия, чтобы они выжили.
Всегда концом этого были переговоры. То есть сейчас два разных миропонятия [Россия и Запад] столкнулись лбами. Если кто-то думает, что они когда-то сядут за стол переговоров, это будет второй "Минск". Они же признались — специально оттягивали время, чтобы успеть вооружиться.
Вспомните переговоры после начала СВО, когда уже было достигнуто соглашение, когда все прописали. А на самом деле они тянули время, чтобы провести свою операцию.
Очень печально. Сейчас два подхода. Пиратский подход, который показывает всем, что Америка — гегемон, а все остальные должны подчиняться. Другой подход — мультиполярный мир, когда встают другие страны, и говорят: "Нет, мы наигрались в ваши игры. Ваша демократия на самом деле дерьмократия — вы ее у себя делайте. Ваша голубизна — не хотите размножаться, не размножайтесь, а у нас будет другой посыл".
Поэтому мы сегодня здесь собрались показать всему миру, что не так уж все плохо. Мы не одни, и Россия не одна.
78-я сессия Генассамблеи ООН
Вчера, 17:53
"Нам нельзя": Шольц объяснил, почему Германия не торопится с передачей ракет Taurus КиевуКанцлер ФРГ Олаф Шольц 26 февраля рассказал журналистам, почему вопрос поставок ракет Taurus Киеву не стоит на повестке дня, пишет немецкое издание Focus
— Немецкий концерн, "Рейнметалл" показывает рекордную выручку в этом году, крупное промышленное производство, и они еще на Украине открывают свое производство. Пока мы обсуждаем фашизм, нацизм, мы видим, что военный маховик раскручивается. Как думаете, как это остановить?
— Это всегда было причиной всего оголтелого военного бизнеса. В то время, когда закрываются у нас [в Германии] пекарни (150 пекарен подали уже в третий раз на банкротство); когда закрывается производство автомобилей; когда уходят BASF, Michelin; когда люди теряют работу, а бюджет огромные деньги.
В это же время запускается маховик военного производства, и это машина по уничтожению американского денежного пузыря. Они перемалывают излишние доллары, обливая их кровью простых людей. Это страшная правда, на которой мы живем.
Многие депутаты, которых я знаю, находятся там (Ausschuss), получают деньги. Но у них нет детей, им не о чем беспокоиться. Они знают, что их дети не пойдут воевать и умирать, потому что их нет. А сами они надеются дожить красиво — в Чили где-нибудь присядут и будут отдыхать.
Страшное племя прорвалось к власти. Это упущение того строя, который позволил этим продажным людям пробиться к власти и руководить всем под прикрытием демократии. Политехнологии никто не отменял. Они могут поставить любого человека.
Например, Макрона — из нуля в президенты. Не потому, что такой красавец, а потому что надо было так. Анналена Бербок — хорошая девчонка, прыгала на батуте, не надо было ей туда, а ее раз — и в министры. А теперь, как рот откроет — лучше бы молчала.
Владимир Владимирович Путин выступает — у нас цена на газ падает. Анналена рот открыла — у нас цена в 3 раза выросла. Непонятно, за кого она — за красных или белых. Ты уж определись!
 
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