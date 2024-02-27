"Не вариант": Люксембург не сможет помочь Франции спровоцировать Третью мировую войну - 27.02.2024 Украина.ру
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"Не вариант": Люксембург не сможет помочь Франции спровоцировать Третью мировую войну
"Не вариант": Люксембург не сможет помочь Франции спровоцировать Третью мировую войну - 27.02.2024 Украина.ру
"Не вариант": Люксембург не сможет помочь Франции спровоцировать Третью мировую войну
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден отреагировал на сомнительное предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить европейских военных на Украину, передает RTL
2024-02-27T14:01
2024-02-27T14:07
новости
дмитрий песков
эммануэль макрон
люксембург
зарубежье
бойцы
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Он указал, что конфликт далек от завершения и предложил странам обсудить посильную помощь Киеву.По его словам, пока Люксембург, как и многие другие страны, не рассматривает отправку бойцов как вариант.Жители Люксембурга в комментариях к материалу призвали Европу "заставить Украину пойти на уступки России, хотя бы заморозить войну. Это будет означать, что Украине придется уступить территорию России, как это было в 2014 году с Крымом". Они отметили, что в стране нет достаточного количества бойцов. "Сколько мы тогда отправим? Двоих или всех 800?", - сыронизировали пользователи. Они также обратили внимание на то, что у РФ есть союзники, а россияне и китайцы "имеют гораздо большее влияние, чем ЕС или США".Накануне в Париже прошла конференция по поддержке Киева.Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину.В свою очередь президент Франции указал, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Однако он заметил, что на Западе "нет единого мнения" по поводу "официального" размещения наземных войск.Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ назвал президента Франции "безумцем" и призвал заблокировать его намерения в парламенте."Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон также осудил заявление французского президента и назвал перспективу развязывания войны против России безумием.Несмотря на это в Киеве положительно отнеслись к словам президента Франции о возможности отправки войск западных стран на Украину. Об этом агентству Рейтер заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Это показывает, во-первых, абсолютное понимание рисков для Европы", - сказал Подоляк агентству, назвав разговоры об отправке войск хорошим знаком.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна."В целом здесь наверное сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения и так далее, и тому подобное. Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт"."Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет", - добавил Песков.Швеция и Польша уже открестились от отправки бойцов Киеву.
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новости, дмитрий песков, эммануэль макрон, люксембург, зарубежье, бойцы
Новости, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Люксембург, Зарубежье, бойцы

"Не вариант": Люксембург не сможет помочь Франции спровоцировать Третью мировую войну

14:01 27.02.2024 (обновлено: 14:07 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюксембург
Люксембург - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден отреагировал на сомнительное предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить европейских военных на Украину, передает RTL
Он указал, что конфликт далек от завершения и предложил странам обсудить посильную помощь Киеву.
По его словам, пока Люксембург, как и многие другие страны, не рассматривает отправку бойцов как вариант.
Кроме того, премьер указал, что "несмотря ни на что, войны с Россией быть не должно".
Жители Люксембурга в комментариях к материалу призвали Европу "заставить Украину пойти на уступки России, хотя бы заморозить войну. Это будет означать, что Украине придется уступить территорию России, как это было в 2014 году с Крымом". Они отметили, что в стране нет достаточного количества бойцов. "Сколько мы тогда отправим? Двоих или всех 800?", - сыронизировали пользователи.
Они также обратили внимание на то, что у РФ есть союзники, а россияне и китайцы "имеют гораздо большее влияние, чем ЕС или США".
Накануне в Париже прошла конференция по поддержке Киева.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину.
В свою очередь президент Франции указал, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Однако он заметил, что на Западе "нет единого мнения" по поводу "официального" размещения наземных войск.
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ назвал президента Франции "безумцем" и призвал заблокировать его намерения в парламенте.
"Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон также осудил заявление французского президента и назвал перспективу развязывания войны против России безумием.
Несмотря на это в Киеве положительно отнеслись к словам президента Франции о возможности отправки войск западных стран на Украину. Об этом агентству Рейтер заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Это показывает, во-первых, абсолютное понимание рисков для Европы", - сказал Подоляк агентству, назвав разговоры об отправке войск хорошим знаком.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.
"В целом здесь наверное сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения и так далее, и тому подобное. Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
"Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет", - добавил Песков.
Швеция и Польша уже открестились от отправки бойцов Киеву.
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