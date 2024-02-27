ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области - 27.02.2024 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области - 27.02.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области
В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием американского вещества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
2024-02-27T10:48
2024-02-27T10:48
новости
россия
украина
запорожская область
теракт
фсб
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в сообщении.Сотрудники российских спецслужб задержали трёх граждан Украины. У них изъяли препараты американского производства, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".ФСБ распространила видео задержания. Один из мужчин на вопрос, для чего хранил взрывчатые вещества, заявил, что его "попросили просто схоронить у себя".
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новости, россия, украина, запорожская область, теракт, фсб
Новости, Россия, Украина, Запорожская область, теракт, ФСБ

ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области

10:48 27.02.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием американского вещества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в сообщении.
Сотрудники российских спецслужб задержали трёх граждан Украины. У них изъяли препараты американского производства, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.
© скриншот видео
© скриншот видео
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".
ФСБ распространила видео задержания. Один из мужчин на вопрос, для чего хранил взрывчатые вещества, заявил, что его "попросили просто схоронить у себя".
Британский совет - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:54
Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6В среду, 21 февраля, ФСБ РФ обнародовала факты шпионской деятельности благотворительной организации Британский совет (British Council) в Херсонской области. Идет установление всех фактов и выявление лиц, сотрудничающих с этой структурой
 
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