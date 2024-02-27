https://ukraina.ru/20240227/1053546323.html
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области - 27.02.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области
В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием американского вещества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
2024-02-27T10:48
2024-02-27T10:48
2024-02-27T10:48
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в сообщении.Сотрудники российских спецслужб задержали трёх граждан Украины. У них изъяли препараты американского производства, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".ФСБ распространила видео задержания. Один из мужчин на вопрос, для чего хранил взрывчатые вещества, заявил, что его "попросили просто схоронить у себя".
https://ukraina.ru/20240221/1053443078.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, украина, запорожская область, теракт, фсб
Новости, Россия, Украина, Запорожская область, теракт, ФСБ
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской области
В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием американского вещества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в сообщении.
Сотрудники российских спецслужб задержали трёх граждан Украины. У них изъяли препараты американского производства, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".
ФСБ распространила видео задержания. Один из мужчин на вопрос, для чего хранил взрывчатые вещества, заявил, что его "попросили просто схоронить у себя".