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Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров

Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров - 26.02.2024 Украина.ру

Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров

Более 20 тысяч фермеров вышли на улицы Мадрида в понедельник, 26 февраля. У дверей министерства сельского хозяйства Испании они требуют срочных решений в аграрной политике, передаёт El Confidencial

2024-02-26T18:19

2024-02-26T18:19

2024-02-26T18:19

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В частности, фермеры требуют смягчения бюрократии, улучшение работы сельского хозяйства и условий труда. Под лозунгами "Сельская местность требует поддержки, уважения и признания", они настаивают на том, чтобы власти разработали план действий с конкретными мерами для отрасли. Протестующие напоминают, что "если сельская местность не производит, город не ест", просят также выгодных цен (указывая на сельскохозяйственную страховку, покрывающую производственные затраты) и гибких правил. Отмечается, что демонстрация будет проходить по Пасео-дель-Прадо, Реколетос и Пасео-де-ла-Кастельяна, пока не достигнет офиса Европейской комиссии в Мадриде. Напомним, испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Аграрии протестуют и в других странах Европы. Так, протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков уже заблокировано. Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.

https://ukraina.ru/20240201/1053021681.html

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новости, протесты, мадрид, испания, фермер, сельское хозяйство, ес, еврокомиссия