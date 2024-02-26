Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров - 26.02.2024 Украина.ру
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Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров
Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров - 26.02.2024 Украина.ру
Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров
Более 20 тысяч фермеров вышли на улицы Мадрида в понедельник, 26 февраля. У дверей министерства сельского хозяйства Испании они требуют срочных решений в аграрной политике, передаёт El Confidencial
2024-02-26T18:19
2024-02-26T18:19
новости
протесты
мадрид
испания
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сельское хозяйство
ес
еврокомиссия
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В частности, фермеры требуют смягчения бюрократии, улучшение работы сельского хозяйства и условий труда. Под лозунгами "Сельская местность требует поддержки, уважения и признания", они настаивают на том, чтобы власти разработали план действий с конкретными мерами для отрасли. Протестующие напоминают, что "если сельская местность не производит, город не ест", просят также выгодных цен (указывая на сельскохозяйственную страховку, покрывающую производственные затраты) и гибких правил. Отмечается, что демонстрация будет проходить по Пасео-дель-Прадо, Реколетос и Пасео-де-ла-Кастельяна, пока не достигнет офиса Европейской комиссии в Мадриде. Напомним, испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Аграрии протестуют и в других странах Европы. Так, протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков уже заблокировано. Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
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новости, протесты, мадрид, испания, фермер, сельское хозяйство, ес, еврокомиссия
Новости, протесты, Мадрид, Испания, фермер, Сельское хозяйство, ЕС, Еврокомиссия

Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров

18:19 26.02.2024
 
Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров
Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров
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Более 20 тысяч фермеров вышли на улицы Мадрида в понедельник, 26 февраля. У дверей министерства сельского хозяйства Испании они требуют срочных решений в аграрной политике, передаёт El Confidencial

"Сотни трактористов и тысячи фермеров, животноводов и представителей рыбного сектора из всех автономных сообществ выходят на демонстрации на улицы Мадрида, требуя будущего для первичного сектора и (...) решения сложной ситуации, в которой они находятся", – говорится в публикации.

В частности, фермеры требуют смягчения бюрократии, улучшение работы сельского хозяйства и условий труда. Под лозунгами "Сельская местность требует поддержки, уважения и признания", они настаивают на том, чтобы власти разработали план действий с конкретными мерами для отрасли.
Протестующие напоминают, что "если сельская местность не производит, город не ест", просят также выгодных цен (указывая на сельскохозяйственную страховку, покрывающую производственные затраты) и гибких правил.
Отмечается, что демонстрация будет проходить по Пасео-дель-Прадо, Реколетос и Пасео-де-ла-Кастельяна, пока не достигнет офиса Европейской комиссии в Мадриде.
Напомним, испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Аграрии протестуют и в других странах Европы. Так, протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков уже заблокировано.
Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 12:18
Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестахОдин из крупнейших немецких профсоюзов — Verdi — организовал забастовку работников основных немецких аэропортов: в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Бремене, Лейпциге, Мюнхене, Ганновере и Дрездене
 
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