Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров
Мадрид сотрясают многотысячные протесты фермеров
Более 20 тысяч фермеров вышли на улицы Мадрида в понедельник, 26 февраля. У дверей министерства сельского хозяйства Испании они требуют срочных решений в аграрной политике, передаёт El Confidencial
"Сотни трактористов и тысячи фермеров, животноводов и представителей рыбного сектора из всех автономных сообществ выходят на демонстрации на улицы Мадрида, требуя будущего для первичного сектора и (...) решения сложной ситуации, в которой они находятся", – говорится в публикации.
В частности, фермеры требуют смягчения бюрократии, улучшение работы сельского хозяйства и условий труда. Под лозунгами "Сельская местность требует поддержки, уважения и признания", они настаивают на том, чтобы власти разработали план действий с конкретными мерами для отрасли.
Протестующие напоминают, что "если сельская местность не производит, город не ест", просят также выгодных цен (указывая на сельскохозяйственную страховку, покрывающую производственные затраты) и гибких правил.
Отмечается, что демонстрация будет проходить по Пасео-дель-Прадо, Реколетос и Пасео-де-ла-Кастельяна, пока не достигнет офиса Европейской комиссии в Мадриде.
Напомним, испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Аграрии протестуют и в других странах Европы. Так, протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков уже заблокировано.
Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.