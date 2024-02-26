https://ukraina.ru/20240226/1053517415.html

Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано

Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано - 26.02.2024 Украина.ру

Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано

Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей по ключевой трассе А2 на границе с Германией, сообщает польская радиостанция RMF FM

2024-02-26T11:36

2024-02-26T11:36

2024-02-26T11:36

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фермер

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В районе пограперехода по обе стороны дороги припаркованы тракторы. Они создали узкий коридор для проезда легковых автомобилей, сообщил корреспондент RMF FM.Полиция обозначила объезды для грузовиков. Их перенаправляют на другие пограничные переходы, где уже образуются пробки.Фермеры выстроили сельскохозяйственную технику и размесили плакаты с требованиями и лозунгами. Протестующие ждут встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском."Мы ждем премьер-министра", - гласит один из баннеров.Блокирование польско-немецкой границы продлится до 13:00. Однако корреспондент польской радиостанции передает, что это предупредительный протест. "Не исключено, что он будет продлен или будут новые блокады", - говорится в статье.Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.

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новости, польша, германия, зарубежье, протесты, протестующие, граница, фермер, туск