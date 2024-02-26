Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053517415.html
Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано
Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано - 26.02.2024 Украина.ру
Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано
Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей по ключевой трассе А2 на границе с Германией, сообщает польская радиостанция RMF FM
2024-02-26T11:36
2024-02-26T11:36
новости
польша
германия
зарубежье
протесты
протестующие
граница
фермер
туск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f77d4ac527f8bb6bd91ba30d126e0ff.jpg
В районе пограперехода по обе стороны дороги припаркованы тракторы. Они создали узкий коридор для проезда легковых автомобилей, сообщил корреспондент RMF FM.Полиция обозначила объезды для грузовиков. Их перенаправляют на другие пограничные переходы, где уже образуются пробки.Фермеры выстроили сельскохозяйственную технику и размесили плакаты с требованиями и лозунгами. Протестующие ждут встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском."Мы ждем премьер-министра", - гласит один из баннеров.Блокирование польско-немецкой границы продлится до 13:00. Однако корреспондент польской радиостанции передает, что это предупредительный протест. "Не исключено, что он будет продлен или будут новые блокады", - говорится в статье.Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
https://ukraina.ru/20240223/1053484905.html
польша
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452337_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c2eff58c217937e62ef29eb21de06eb0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, германия, зарубежье, протесты, протестующие, граница, фермер, туск
Новости, Польша, Германия, Зарубежье, протесты, протестующие, граница, фермер, Туск

Протест польских фермеров добрался до границы с Германией: движение грузовиков заблокировано

11:36 26.02.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей по ключевой трассе А2 на границе с Германией, сообщает польская радиостанция RMF FM
В районе пограперехода по обе стороны дороги припаркованы тракторы. Они создали узкий коридор для проезда легковых автомобилей, сообщил корреспондент RMF FM.
Полиция обозначила объезды для грузовиков. Их перенаправляют на другие пограничные переходы, где уже образуются пробки.
Фермеры выстроили сельскохозяйственную технику и размесили плакаты с требованиями и лозунгами. Протестующие ждут встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Мы ждем премьер-министра", - гласит один из баннеров.
"Политика ЕС губит фермера" - еще один лозунг, подготовленный протестующими.
Блокирование польско-немецкой границы продлится до 13:00. Однако корреспондент польской радиостанции передает, что это предупредительный протест. "Не исключено, что он будет продлен или будут новые блокады", - говорится в статье.
Европейские аграрии проводят протесты на пограничных переходах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
23 февраля, 11:06
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границеУкраинцы свозят к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, таким образом оказывая давление на Польшу, написал польский политик Рафал Меклер в соцсети X
 
НовостиПольшаГерманияЗарубежьепротестыпротестующиеграницафермерТуск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
15:09Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается
Лента новостейМолния