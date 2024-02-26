"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко* - 26.02.2024 Украина.ру
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"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко*
"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко* - 26.02.2024 Украина.ру
"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко*
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "готовности украинцев воевать с Китаем" на стороне США
2024-02-26T17:30
2024-02-26T17:30
новости
алексей гончаренко
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С 1992 года КНР призывает Тайвань к воссоединению, не желая, чтобы Тайвань становился отдельным государством. США вступились за Тайвань и привели к фактической невозможности мирного воссоединения КНР с Тайванем."Пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США", - заявил 4 декабря 2023 года депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.Мао Нин в ответ на заявление Гончаренко сказала, что Китай, будучи ответственной державой, продолжит играть важную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.КНДР назвали заявление депутата Верховной Рады Украины "апогеем смехотворности". А саму Украину - "слабой".На заявление Гончаренко отреагировал и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он сказал, что украинцы "думают, что окажутся теми, кто на линии боевого соприкосновения в Иране, Северной Корее и Китае встанут позади американских войск, но зато Америка поможет им потом победить Россию. Они не понимают, что перед американцами стоит та же задача — чтобы за них умирали украинцы".*Признан террористом и экстремистом в РФ
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новости, алексей гончаренко, кнр (китай), сша, кндр, украина
Новости, Алексей Гончаренко, КНР (Китай), США, КНДР, Украина

"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко*

17:30 26.02.2024
 
© Алексей Гончаренко/Telegram
© Алексей Гончаренко/Telegram
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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "готовности украинцев воевать с Китаем" на стороне США
С 1992 года КНР призывает Тайвань к воссоединению, не желая, чтобы Тайвань становился отдельным государством. США вступились за Тайвань и привели к фактической невозможности мирного воссоединения КНР с Тайванем.
"Пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США", - заявил 4 декабря 2023 года депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Мао Нин в ответ на заявление Гончаренко сказала, что Китай, будучи ответственной державой, продолжит играть важную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.
"Я думаю, что важный урок украинского кризиса заключается в том, что блоковое противостояние не может обеспечить безопасность", - сообщила представитель МИД КНР.
КНДР назвали заявление депутата Верховной Рады Украины "апогеем смехотворности". А саму Украину - "слабой".
"Ну и зрелище невежественное поведение клики Зеленского, которая вслед за введением санкций США против России проявляет излишнюю горячность, виляя хвостом, как щенок, чтобы угодить на вкусы хозяина", - написало государственное информагентство КНДР.
6 февраля, 11:58
"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценилиВ Киев прибыл мэр Риги и его заместитель, совместное фото опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
На заявление Гончаренко отреагировал и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он сказал, что украинцы "думают, что окажутся теми, кто на линии боевого соприкосновения в Иране, Северной Корее и Китае встанут позади американских войск, но зато Америка поможет им потом победить Россию. Они не понимают, что перед американцами стоит та же задача — чтобы за них умирали украинцы".
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