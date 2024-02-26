https://ukraina.ru/20240226/1053534853.html

"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко*

"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко* - 26.02.2024 Украина.ру

"Виляет хвостом как щенок": Китай и КНДР ответили на заявление Гончаренко*

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "готовности украинцев воевать с Китаем" на стороне США

2024-02-26T17:30

2024-02-26T17:30

2024-02-26T17:30

новости

алексей гончаренко

кнр (китай)

сша

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С 1992 года КНР призывает Тайвань к воссоединению, не желая, чтобы Тайвань становился отдельным государством. США вступились за Тайвань и привели к фактической невозможности мирного воссоединения КНР с Тайванем."Пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США", - заявил 4 декабря 2023 года депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.Мао Нин в ответ на заявление Гончаренко сказала, что Китай, будучи ответственной державой, продолжит играть важную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.КНДР назвали заявление депутата Верховной Рады Украины "апогеем смехотворности". А саму Украину - "слабой".На заявление Гончаренко отреагировал и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он сказал, что украинцы "думают, что окажутся теми, кто на линии боевого соприкосновения в Иране, Северной Корее и Китае встанут позади американских войск, но зато Америка поможет им потом победить Россию. Они не понимают, что перед американцами стоит та же задача — чтобы за них умирали украинцы".*Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240206/1053112740.html

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новости, алексей гончаренко, кнр (китай), сша, кндр, украина