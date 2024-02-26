https://ukraina.ru/20240226/1053523620.html
"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ - 26.02.2024 Украина.ру
"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
Президент Украины кратно занизил число потерь ВСУ, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
всу
потери всу
денис пушилин
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время пресс-конференции сообщил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек.Глава ДНР отметил, что таким образом Зеленский пытается снизить градус недовольства населения. При этом, подчеркнул Пушилин, "напряжённость на территории оставшейся части бывшей Украины растет, особенно с учетом насильственных методов мобилизации, которые там стали нормой".
https://ukraina.ru/20240226/1053512674.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу, потери всу, денис пушилин
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, потери ВСУ, Денис Пушилин
"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
Президент Украины кратно занизил число потерь ВСУ, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости