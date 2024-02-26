"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ - 26.02.2024 Украина.ру
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"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ - 26.02.2024 Украина.ру
"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
Президент Украины кратно занизил число потерь ВСУ, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
всу
потери всу
денис пушилин
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время пресс-конференции сообщил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек.Глава ДНР отметил, что таким образом Зеленский пытается снизить градус недовольства населения. При этом, подчеркнул Пушилин, "напряжённость на территории оставшейся части бывшей Украины растет, особенно с учетом насильственных методов мобилизации, которые там стали нормой".
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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу, потери всу, денис пушилин
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, потери ВСУ, Денис Пушилин

"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ

14:06 26.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Президент Украины кратно занизил число потерь ВСУ, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время пресс-конференции сообщил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек.
"Очередная наглая и циничная ложь Зеленского. Даже если допустить, что он не учитывает тех, чьи тела они бросили на полях сражений, то цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена по сравнению с реальным количеством погибших боевиков украинского режима. Только в битвах за Артемовск, Марьинку, Авдеевку противник потерял гораздо больше, чем заявленные им 31 тысяча", - сказал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что таким образом Зеленский пытается снизить градус недовольства населения. При этом, подчеркнул Пушилин, "напряжённость на территории оставшейся части бывшей Украины растет, особенно с учетом насильственных методов мобилизации, которые там стали нормой".
Вчера, 07:56
Манипуляция, которой не верят даже на Украине. Зеленский солгал о потерях ВСУПрезидента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи после заверений о том, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскиймобилизацияВСУпотери ВСУДенис Пушилин
 
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