"Шутки уже не смешные". Эксперты о пресс-конференции Зеленского
14:03 26.02.2024 (обновлено: 16:09 26.02.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский провел в Киеве пресс-конференцию. Среди главных посылов украинского президента – Украина намерена продолжать воевать. К дипломатическому урегулированию страна не готова, как и Запад, который, несмотря на нехватку финансирования, заявляет о наращивании вооружения
"Украина не проиграет в этой войне. У нас нет такой возможности, иначе мы не будем существовать", — заявил Зеленский.
Озвученные президентом потери украинской армии в 30 тысяч бойцов должны убедить украинское общество, что ресурс для победы еще не исчерпан.
О чем еще говорил Зеленский мировым и украинским СМИ, проанализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Украинский политик Александр Дубинский:
Большая пресс-конференция большого начальства, намеченная на 25 февраля, вопреки ожиданиям, будет ключом. Вернее, о демонстрации единства во власти, где все, как один, готовы положить голову в борьбе с Россией.
Но, почему-то, отправляют на этот подвиг других. Эта пресс-конференция также будет намеком на то, что власть никуда не уходит, несмотря на окончание в скором времени конституционных полномочий президента, а выборы – не на часі.
Все это будет упаковано в красивые слайды, громкие лозунги и пафосные обещания. После чего Рада примет закон об усиленной мобилизации, и все пойдут на фронт, чтоб сказку сделать былью.
20 декабря 2023, 14:14Зеленский собирал иностранных журналистов за неделю до пресс-конференцииВстреча была не официальной и не регистрировалась, сообщил президент Фонда защиты демократии и обозреватель газеты "Вашингтон Таймс". Целью ее было разъяснить журналистам, как нужно правильно трактовать успехи ВСУ
Политолог Константин Бондаренко:
Извините, а на кого рассчитаны слова президента Зеленского о 31 тысяче погибших украинцев? И о 180 тысячах российских военнослужащих?
Он не понимает, что пропорции 1:6 - абсолютно нереалистичны в этой войне? И что ранее Генеральный штаб озвучивал число ликвидированных россиян в более чем 300 тысяч человек, а сейчас говорят о 409 тысячах? Или это приписки? Кто в таком случае врет? И кто должен нести ответственность за дезинформацию?
Или 31 тысяча - это заявленное количество погибших, семьям которых власть готова выплатить компенсации?
Теперь давайте считать. В Украине насчитывается около 400 городов, около 850 поселков городского типа и около 28 500 сел (я сознательно занизил официальные данные, чтобы не принимать во внимание оккупированные населенные пункты). Это 29 750 населенных пунктов.
То есть, если верить президенту, должно в среднем приходиться чуть больше чем по 1 погибшему на один населенный пункт. Внимание, вопрос. Много ли вы можете найти населенных пунктов на карте Украины, где бы не было погибших? И сколько - даже визуально - могил с установленными национальными флагами бросаются в глаза на городских и сельских кладбищах?
Сотни и тысячи только в городах. На кого рассчитано официальное вранье? Для чьих ушей лапша? Не кажется ли технологам Зеленского, что иногда лучше жевать, чем говорить?
Политтехнолог Карл Волох:
Некоторые люди имеют очень сложные отношения с реальностью и вероятность услышать от них правду примерно такая же, как шанс узнать правильное время по поломанным часам.
Да и как может быть иначе, когда, рассказывая о потерях (наших и вражеских), источник руководствуется не мотивом проинформировать общество, а лишь провести пиар-акцию, показав свои невероятные достижения. Поэтому вчерашние сообщения (Зеленского) вызвали у рациональных людей разве что большее недоверие.
На мой взгляд, единственной цифрой, на которую мы можем ориентироваться по потерям врага, является информация Генерального штаба. Она в основном совпадает с оценками зарубежных аналитиков (с разницей до 15-20 процентов).
Лично для меня последний факт был очень важным, когда формировал свое отношение к Залужному. Осознание, что армией управляет человек порядочный, с западным образом мышления (в отличие от лживых совков-пропагандонов в политическом руководстве) сыграло здесь свою роль.
Так вот, цифру 400 000 просто нужно правильно понимать, потому что это не убитые, а то, что называется "безвозвратными потерями" (если я все правильно понимаю). Она включает, кроме убитых, также тяжелораненых и пленных. Если вы почувствовали в этот момент какое-то разочарование, то бесполезно: тяжелораненые для врага являются большим экономическим и социальным бременем и могут рассматриваться как "двойной" вред.
Но факт, что Наполеончик не подал наши потери в сопоставимой цифре, а манипулировал, назвав только погибших (31 тысяча), вряд ли кого-то должны удивлять - по причинам, которые я уже назвал выше.
Что касается нас, то несложные подсчеты позволяют предположить, что, вместе с тяжелоранеными, пленными и пропавшими без вести, наши потери составляют около ста тысяч человек. Добавьте к этому, что основная часть из них - это прекрасные, хорошо обученные и тренированные профессиональные кадры (нанесшие московитам тот сокрушительный удар весной 2022) плюс наиболее мотивированная и патриотическая часть общества, добровольно присоединившаяся к войску в тот ужасный и эпический период.
Поэтому, 100 000 – это страшная по военным последствиям и невероятная по трагичности цифра. Она примерно совпадает с той, которую я инстинктивно себе представлял.
20 декабря 2023, 13:57От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а какВладимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Главное, на что обратили внимание эксперты и журналисты, — не на то, что говорил президент, а как. Многие отметили неадекватность и оторванность от реальности Зеленского. На пресс-конференцию не аккредитовали оппозиционных журналистов, а значит, не было задано неудобных, но важных вопросов
Журналист Максим Юсин:
Удивительное заявление! О том, в каком направлении и примерно когда будет проводиться украинское наступление, в мае-июне 2023 года не знал только ленивый или совсем уж тупой.
Можно вспомнить заявления того времени украинских официальных лиц, чтобы в этом убедиться. Они обо всем говорили открытым текстом. Примерно как если бы немцы в 1940 году анонсировали в СМИ и в не существовавших тогда Телеграм-каналах: мы начнём наступление в начале мая, через Бельгию, пройдем танками Арденнские горы, ударим в районе Седана по самому слабому участку французского фронта, где стоят резервные армии, обойдем линию Мажино.
Немцы хранили секрет. Украинцы — нет. Результат налицо. И не российская разведка, а болтливость и самонадеянность команды самого президента Зеленского тому причина…
"Зеленский признал качество российской разведки. По его словам, "наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала этого наступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим".
Политический эксперт Алена Яхно:
Некоторые вещи не меняются. Казалось бы, Зеленский явно вырос и набрался опыта. Даже один раз удачно пошутил. Но я по-прежнему не могу долго воспринимать его спонтанную речь.
Я выдержала только 20 минут пресс-конференции Зеленского, поэтому главная сенсация прошла мимо ушей, а звучит она так: "Наши планы по контрнаступлению … были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление".
В ОП или Генштабе есть крот. Уже официально.
Политик Леонид Емец:
Если мы знаем, что наш план на столе у Путина, мы можем положить туда фейковый план. Но если он знает, что мы знаем, что он знает… Так нам нужно 2 фейковых плана. Но если он знает…
Короче, похоже весь бардак у нас в стране – это с целью запутать врага! Так бы сразу и сказали, а то непрофессионализм, некомпетентность… Вон, честные чиновники взятки вынуждены брать, чтобы враг расслабился. Фух, легче на сердце стало. Все по плану.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены