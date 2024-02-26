https://ukraina.ru/20240226/1053508786.html

"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье

"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье - 26.02.2024 Украина.ру

"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье

Вопрос с форсированием Днепра – это не просто сложнейшая задача. Ее никто не решал со времен Великой Отечественной войны, это приведет к большим потерям. Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-26T04:45

2024-02-26T04:45

2024-02-26T04:45

новости

вс рф

запорожье

днепр

вов

работино

окружение

наступление

запорожское направление

токмак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043386528_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_df51d1eec7d7db3e2b2b2efb4f0d8b2e.jpg

Генштаб ВСУ успел перебросить остатки бригад морской пехоты с Крынок на Запорожье и Времевский выступ. Именно поэтому оказалась неудачной попытка молниеносного захвата Работино. Сейчас ВС РФ взяли высоты вокруг села, но стратегического значения оно не имеет, рассказал обозреватель.ВС РФ сейчас не нужно брать Орехов, потому что придется наступать по тем же маршрутам, что и год назад. Тогда подразделения подошли к Малой Токмачке, Новоандреевке и Малым Щербакам. Но в итоге пришлось откатиться на позиции, которые военные занимают и по сей день, добавил он.Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html

запорожье

днепр

работино

запорожское направление

токмак

днепр (река)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, запорожье, днепр, вов, работино, окружение, наступление, запорожское направление, токмак, днепр (река), уран