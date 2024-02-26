"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье - 26.02.2024 Украина.ру
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"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье
"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье - 26.02.2024 Украина.ру
"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье
Вопрос с форсированием Днепра – это не просто сложнейшая задача. Ее никто не решал со времен Великой Отечественной войны, это приведет к большим потерям. Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-26T04:45
2024-02-26T04:45
новости
вс рф
запорожье
днепр
вов
работино
окружение
наступление
запорожское направление
токмак
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Генштаб ВСУ успел перебросить остатки бригад морской пехоты с Крынок на Запорожье и Времевский выступ. Именно поэтому оказалась неудачной попытка молниеносного захвата Работино. Сейчас ВС РФ взяли высоты вокруг села, но стратегического значения оно не имеет, рассказал обозреватель.ВС РФ сейчас не нужно брать Орехов, потому что придется наступать по тем же маршрутам, что и год назад. Тогда подразделения подошли к Малой Токмачке, Новоандреевке и Малым Щербакам. Но в итоге пришлось откатиться на позиции, которые военные занимают и по сей день, добавил он.Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html
запорожье
днепр
работино
запорожское направление
токмак
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новости, вс рф, запорожье, днепр, вов, работино, окружение, наступление, запорожское направление, токмак, днепр (река), уран
Новости, ВС РФ, Запорожье, Днепр, ВОВ, Работино, окружение, наступление, Запорожское направление, Токмак, Днепр (река), уран

"Их надо брать измором": эксперт объяснил, как армия РФ устроит ВСУ новую операцию "Уран" в Запорожье

04:45 26.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Вопрос с форсированием Днепра – это не просто сложнейшая задача. Ее никто не решал со времен Великой Отечественной войны, это приведет к большим потерям. Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Генштаб ВСУ успел перебросить остатки бригад морской пехоты с Крынок на Запорожье и Времевский выступ. Именно поэтому оказалась неудачной попытка молниеносного захвата Работино. Сейчас ВС РФ взяли высоты вокруг села, но стратегического значения оно не имеет, рассказал обозреватель.
ВС РФ сейчас не нужно брать Орехов, потому что придется наступать по тем же маршрутам, что и год назад. Тогда подразделения подошли к Малой Токмачке, Новоандреевке и Малым Щербакам. Но в итоге пришлось откатиться на позиции, которые военные занимают и по сей день, добавил он.
"Запорожье – это вообще бесперспективное направление. Потому что вопрос с форсированием Днепра – это не просто сложнейшая задача. Ее никто не решал со времен Великой Отечественной войны. Эта затея приведет к большим потерям. Лобовой штурм городов-миллионников бесперспективен", - подчеркнул Онуфриенко.
Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля, 16:29
Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до ЗапорожьяКак только Вооружённые силы Украины побегут с фронта, падет Запорожье или российская армия вернется в Херсон, мы сразу увидим спецпредставителей из Евросоюза в Москве. Пока же результат, полученный в Авдеевке, необходимо закрепить.
 
НовостиВС РФЗапорожьеДнепрВОВРаботиноокружениенаступлениеЗапорожское направлениеТокмакДнепр (река)уран
 
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