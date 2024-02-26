Это не "избушка лесника" в Работино: обозреватель назвал самое перспективное направление для армии РФ - 26.02.2024 Украина.ру
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Это не "избушка лесника" в Работино: обозреватель назвал самое перспективное направление для армии РФ
Это не "избушка лесника" в Работино: обозреватель назвал самое перспективное направление для армии РФ - 26.02.2024 Украина.ру
Это не "избушка лесника" в Работино: обозреватель назвал самое перспективное направление для армии РФ
Успехи ВС РФ в селе Победа развивают очень перспективное направление. Если войска начнут двигаться Угледару с севера через Константиновку, там может обрушится вся система обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-26T04:30
2024-02-26T04:30
новости
оборона
наступление
всу
вс рф
угледар
донбасс
окружение
работино
днр
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Генштаб ВСУ успел перебросить остатки бригад морской пехоты на Запорожье и Времевский выступ. Именно поэтому оказалась неудачной попытка молниеносного захвата Работино. Сейчас ВС РФ взяли высоты вокруг села, но стратегического значения оно не имеет, рассказал обозреватель.Неизвестно, почему ВС РФ вообще стали наступать в районе Работино. Это такие же бои местного значения, как и попытки взять штурмом Угледар с юга. События годовой давности показали, что эта затея бессмысленна, добавил он.Сейчас бои идут в Новомихайловке, западнее которой находится Парасковиевка и еще западнее - Константиновка. Двигаясь дальше по этой трассе с севера, ВС РФ могут выйти к Угледару с направления, которое противник не укреплял, уточнил эксперт.Так что Угледар – это самое перспективное направление. В отличие от Работино, Пятихаток и Времевского выступа, где идут бои "за избушку лесника", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html
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донбасс
работино
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новости, оборона, наступление, всу, вс рф, угледар, донбасс, окружение, работино, днр, запорожье, бои, дороги
Новости, оборона, наступление, ВСУ, ВС РФ, Угледар, Донбасс, окружение, Работино, ДНР, Запорожье, бои, дороги

Это не "избушка лесника" в Работино: обозреватель назвал самое перспективное направление для армии РФ

04:30 26.02.2024
 
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Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Успехи ВС РФ в селе Победа развивают очень перспективное направление. Если войска начнут двигаться Угледару с севера через Константиновку, там может обрушится вся система обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Генштаб ВСУ успел перебросить остатки бригад морской пехоты на Запорожье и Времевский выступ. Именно поэтому оказалась неудачной попытка молниеносного захвата Работино. Сейчас ВС РФ взяли высоты вокруг села, но стратегического значения оно не имеет, рассказал обозреватель.
Неизвестно, почему ВС РФ вообще стали наступать в районе Работино. Это такие же бои местного значения, как и попытки взять штурмом Угледар с юга. События годовой давности показали, что эта затея бессмысленна, добавил он.

"Зато успехи в Победе (мы взяли это село, а сейчас там закрепляемся) действительно развивают весьма перспективное направление. Первое. Мы поддерживаем южный фланг нашего продвижения по линии Марьинка – Георгиевка. Второе. После полного закрепления в Победе мы продолжим двигаться по трассе "05-32" в сторону Константиновки", - подчеркнул Онуфриенко.

Сейчас бои идут в Новомихайловке, западнее которой находится Парасковиевка и еще западнее - Константиновка. Двигаясь дальше по этой трассе с севера, ВС РФ могут выйти к Угледару с направления, которое противник не укреплял, уточнил эксперт.
Так что Угледар – это самое перспективное направление. В отличие от Работино, Пятихаток и Времевского выступа, где идут бои "за избушку лесника", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
23 февраля, 16:46
Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточатЕсть ли ждуны в новых российских регионах и как они воздействуют на остальное население изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель "России сегодня" Ростислав Ищенко .
 
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