https://ukraina.ru/20240225/1053508223.html

"Мощный план" для ВСУ и цели Зеленского. Итоги 25 февраля на Украине

"Мощный план" для ВСУ и цели Зеленского. Итоги 25 февраля на Украине - 25.02.2024 Украина.ру

"Мощный план" для ВСУ и цели Зеленского. Итоги 25 февраля на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у него мощного плана на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский назвал срок, к которому намеревается покончить с руководством России

2024-02-25T19:00

2024-02-25T19:00

2024-02-25T19:00

эксклюзив

хроники

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О наличии плана Умеров сообщил во время форума "Украина. Год 2024"."Мы делаем всё возможное и невозможное для того, чтобы осуществить прорыв. План-2024 уже есть, мы публично о нём не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - сообщил Умеров.До этого он рассказал, что на Украине оборудовали "несколько тысяч опорных пунктов", не назвав их точное количество.По словам Умерова, украинская власть собрала данные о потребностях не только ВСУ, но и всех Сил обороны, МВД и т. п.На форуме также выступил заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский."Наша цель — встречать на поле боя противника первыми, наша цель — отсечь от нашего солдата максимум средств поражения противника, наша цель — сделать так, чтобы заболотье (Россия — Ред.) отказалось от любых активных действий на линии фронта и оставило Украину, идеи оккупации нашего государства, наши оккупированные территории вообще. И беспилотные системы — я сделаю всё возможное, чтобы стали залогом и соответственно одним из ключевых элементов этой победы", - запинаясь говорил он.Его речь некоторых наблюдателей не вдохновила."Заместитель Главкома Сырского Сухаревский читает текст напичканный лозунгами, который ему написали на Банковой. Делает это ужасно, и сразу понимаешь, что попал на дешевое представление, где играют "актеры недоучки". Когда вспоминаешь сколько эти "актеры недоучки" получают, и, что в их руках жизни людей, и страны, сразу становится грустно, и страшно за будущее Украины. Вы ещё спрашиваете почему, этот "форум" никто не смотрит", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Вооружённые силы Украины готовятся к новому наступлению."Обороняться — задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Чёрном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. <...> И конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию", - отметил он.Спустя несколько дней Зеленский заявил, что Украина будет применять поставляемое западными союзниками оружие исключительно по той территории, которую считает своей."Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", - заявил он, комментируя инцидент с самолётом А-50 в Краснодарском крае России.Тем самым Зеленский наврал. Так, Украина не раз атаковала при помощи западного оружия Белгород и область. В январе ВСУ из ЗРК Patriot сбили Ил-76, на котором к месту обмена направлялись украинские военнопленные. Кроме того, 15 февраля ВСУ ударили по Белгороду из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, в результате чего погибли семь человек, в том числе и дети, 21 человек получил ранение.Днём 25 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что вместе с главой Минобороны Украины Умеровым встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном."Обсуждались приоритеты военного сотрудничества и потребности Вооружённых сил Украины на фронте для победы над Россией. Вооружённые силы Украины благодарны выверенным действенным обоюдным решениям и подходам для поддержки безопасности Украины и всей Европы. Шведские САУ Арчер и другое вооружение уже на практике доказали свою эффективность на украинском поле боя", - заявил Сырский.Вечером 25 февраля в США заявили что "уверенное большинство" Конгресса готово поддержать законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит его на голосование."Реальность такова, что [президент России Владимир] Путин выигрывает всякий день, когда Украина не получает необходимые ей ресурсы, а Украина страдает. В палате есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять этот законопроект, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.Ранее Белый дом неоднократно критиковал республиканца Джонсона за то, что он вместо того, чтобы оперативно проголосовать за $60 млрд помощи Украины, распустил палату представителей на двухнедельные каникулы до конца февраля."История наблюдает, поставит ли спикер Джонсон этот законопроект на голосование. Если да, то он будет утвержден и даст Украине то, что ей нужно для успеха. Если нет, то мы не сможем предоставить Украине необходимое для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет", - отметил Салливан.Американские власти сообщали, что ещё в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.Практически одновременно президент Украины дал понять, что не согласен на мирные переговоры не на своих условиях."Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира. Очень важно, что инициатива может идти только от Украины... Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира, а это год разных выборов, появилась от недемократической страны или от очень демократических стран своя инициатива, собственная инициатива, которая бы не совпадала с интересами воюющей сегодня страны", - заявил Зеленский.Он также заявил, что "хочет покончить с Путиным" до 2030 года.Такие заявления Зеленского озадачили украинцев."Зеленский выступает на пресс-конференции по итогам форума "Украина 2024". Первые заявления: "Мы не хотим, чтобы нам навязывали форматы и формулы мира, инициатива может идти только от Украины". По мирному треку - бескомпромиссно. <...> "Мы предложим площадку, где он сможет заявить, что война - это была его ошибка. Должна быть справедливость в этом вопросе". Очень "реалистичный" вариант. "У Путина есть планы до 2030 года. Он видит себя до 2030 года. Мы хотим закончить с ним раньше". Понятно. "Украина не проиграет в этой войне. У нас нет такой возможности, иначе мы не будем существовать". Когда такое говорит ядерная страна, которая воюет "на свои". это одно. Когда такую "реалистичную" позицию высказывает лидер страны, на 105% зависимой от внешней помощи - звучит очень странно", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем на линии соприкосновения продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20240225/1053505944.html

https://ukraina.ru/20240225/1053503673.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники