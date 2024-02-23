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Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными

Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными - 23.02.2024 Украина.ру

Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными

Около 15 тысяч украинских беженцев стали бездомными в Великобритании, что составляет примерно 7,5% от их общего числа, сообщила 23 февраля газета The Telegraph со ссылкой на данные министерства регионального развития и жилищного строительства

2024-02-23T15:35

2024-02-23T15:35

2024-02-23T15:35

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По меньшей мере каждый четырнадцатый беженец с Украины стал бездомным с июня 2022 года после т, говорится в статье.Это составляет 7,5 процентов от 200 тысяч человек, которые приехали в Великобританию по программе "Дома для Украины" либо по программе воссоединения с семьей.Сообщается, что ранее депутаты призвали министров обеспечить “достаточное количество спонсоров” для программы “Дома для Украины” "экономически эффективным способом".Представитель Ассоциации местных органов власти по вопросам беженцев Роджер Гоф заявил, что проблема усугубляется хронической нехваткой жилья. "Это привело к тому, что большое количество украинцев и беженцев покидают места предоставления убежища и вынуждены представляться как бездомные", - заявил он.Согласно прогнозу Департамента по вопросам социального обеспечения, жилья и общин, до 50 процентов украинцев, которые прибыли по программе "Дома для Украины", могут остаться без крова после расторжения договоров со спонсорами."Мы обеспокоены тем, что риск бездомности среди украинцев в Великобритании может возрасти, поскольку все больше спонсорских отношений прекращаются или разрываются", - издание приводит слова депутата.Согласно данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более шести миллионов человек.

https://ukraina.ru/20240110/1052616675.html

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новости, великобритания, украина, беженцы, украинские беженцы, бездомные, программа, государственная программа