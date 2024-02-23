Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский - 23.02.2024 Украина.ру
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Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский
Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский - 23.02.2024 Украина.ру
Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский
Запад готовится устроить в ООН "проукраинский шабаш", российская миссия к этому готова, настроение боевое, написал 23 февраля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале
2024-02-23T09:56
2024-02-23T09:56
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дмитрий полянский
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дипломатия
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Полянский отметил, что внимания заслуживают два мероприятия, "если оставить за скобками ряд различных бесполезных междусобойчиков, где они будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим".В 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, российская делегация выступает после министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.А в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится заседание СБ ООН с участием Генсекретаря Антониу Гутерриша."Выступления у нас готовы, настроение - боевое!" - написал Полянский.На сегодняшнем заседании ожидается, в частности, участие глав МИД Великобритании, Германии, Франции, Польши, Испании, Словении.
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новости, россия, украина, оон, дмитрий полянский, генассамблея оон, дипломатия
Новости, Россия, Украина, ООН, Дмитрий Полянский, Генассамблея ООН, дипломатия

Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский

09:56 23.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Запад готовится устроить в ООН "проукраинский шабаш", российская миссия к этому готова, настроение боевое, написал 23 февраля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале
"Двадцать третьего февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", - написал дипломат.
Полянский отметил, что внимания заслуживают два мероприятия, "если оставить за скобками ряд различных бесполезных междусобойчиков, где они будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим".

В 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, российская делегация выступает после министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

А в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится заседание СБ ООН с участием Генсекретаря Антониу Гутерриша.

"Выступления у нас готовы, настроение - боевое!" - написал Полянский.
На сегодняшнем заседании ожидается, в частности, участие глав МИД Великобритании, Германии, Франции, Польши, Испании, Словении.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 14:45
Запад, а не Россия находится в изоляции — ПолянскийЗападу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI
 
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