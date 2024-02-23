Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский
Запад готовится устроить в ООН "проукраинский шабаш", российская миссия к этому готова, настроение боевое, написал 23 февраля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале
"Двадцать третьего февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", - написал дипломат.
Полянский отметил, что внимания заслуживают два мероприятия, "если оставить за скобками ряд различных бесполезных междусобойчиков, где они будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим".
В 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, российская делегация выступает после министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
А в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится заседание СБ ООН с участием Генсекретаря Антониу Гутерриша.
"Выступления у нас готовы, настроение - боевое!" - написал Полянский.
В 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, российская делегация выступает после министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
А в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится заседание СБ ООН с участием Генсекретаря Антониу Гутерриша.
"Выступления у нас готовы, настроение - боевое!" - написал Полянский.
На сегодняшнем заседании ожидается, в частности, участие глав МИД Великобритании, Германии, Франции, Польши, Испании, Словении.