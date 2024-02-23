https://ukraina.ru/20240223/1053484519.html

Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский

Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский - 23.02.2024 Украина.ру

Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский

Запад готовится устроить в ООН "проукраинский шабаш", российская миссия к этому готова, настроение боевое, написал 23 февраля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале

2024-02-23T09:56

2024-02-23T09:56

2024-02-23T09:56

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Полянский отметил, что внимания заслуживают два мероприятия, "если оставить за скобками ряд различных бесполезных междусобойчиков, где они будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим".В 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, российская делегация выступает после министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.А в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится заседание СБ ООН с участием Генсекретаря Антониу Гутерриша."Выступления у нас готовы, настроение - боевое!" - написал Полянский.На сегодняшнем заседании ожидается, в частности, участие глав МИД Великобритании, Германии, Франции, Польши, Испании, Словении.

https://ukraina.ru/20240221/1053446777.html

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