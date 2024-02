https://ukraina.ru/20240223/1053476532.html

"Русский натиск, который набирает обороты с новой силой": западные СМИ вскрывают правду о положении ВСУ

"Русский натиск, который набирает обороты с новой силой": западные СМИ вскрывают правду о положении ВСУ - 23.02.2024 Украина.ру

"Русский натиск, который набирает обороты с новой силой": западные СМИ вскрывают правду о положении ВСУ

Западные СМИ вскрывают правду о положении ВСУ. В Киеве злятся, но сами всё прекрасно осознают

2024-02-23

2024-02-23T06:11

2024-02-23T06:11

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460624_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47f1c986a3b9b742ad92fd4f966449d8.jpg

Потеря Авдеевки. Как это было глазами американских СМИ20 февраля американская газета TheNew York Times написала со ссылкой на информацию своих источников, что при беспорядочном отступлении из Авдеевки попасть в плен или пропасть без вести могли от 850 до 1 000 бойцов ВСУ. Чиновники из западных стран сочли эти цифры правдоподобными, хотя точных данных ещё нет.Украинское командование признало, что часть солдат попала в плен при отступлении, при этом пытаясь преуменьшить их количество, но некоторые солдаты и западные официальные лица заявили, что неспособность ВСУ организовать отход войск и хаос, развернувшийся 16 и 17 февраля, когда рухнула оборона ВСУ, привели к пленению значительного числа солдат."Из интервью с солдатами складывается ощущение, что украинские силы не ожидали той скорости, с которой на прошлой неделе развивалось российское наступление в Авдеевке", - отмечают авторы статьи.Опрошенные The New York Times солдаты предположили, что некоторые подразделения отступили до того, как другие только узнали о приказе. В результате угроза окружения усугубилась."Это сокрушительное поражение грозит ещё больше подорвать уже ослабевший боевой дух ВСУ. Сдача Авдеевки стала значительной символической потерей для украинских войск. Американские чиновники в последние дни отмечали, что боевой дух украинских солдат уже рухнул после неудачного контрнаступления в прошлом году и отставки главнокомандующего. По словам должностных лиц, из-за этих проблем кадровый голод украинской армии усугубился. В результате падение Авдеевки может оказаться важнее, чем казалось изначально", - говорится в статье.Киев такая публикация неприятно удивила, сказал в эфире телеканала "Рада" представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Он обвинил авторитетное американское издание в распространении российской пропаганды и заявил, что источников, на которых ссылается The New York Times, не существует, а сведения о сотнях или даже тысячах попавших в плен украинских военных - полная дезинформация.В таком случае, руководствуясь этой логикой, в распространении российских нарративов можно обвинять целый ряд западных СМИ. Так, другая американская газета The Washington Post тоже приводит подробности бегства ВСУ из Авдеевки, всё со слов самих же украинских военных.Один из них рассказал, что бойцы 110-й бригады ВСУ были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и усталость вынудила их покинуть свои позиции без предварительного согласования."[Некоторым подразделениям было приказано] занять позиции, которые уже были оставлены или разрушены. Ситуацию спасали не планомерно, а перебрасывая подразделения в случайном порядке. Они не смогли вовремя разжать "клещи", сформированные вокруг Авдеевки", - говорит он.Это было хаотичное и плохо спланированное отступление, а вовсе не отход на более выгодные позиции, как утверждает военное командование, сказал другой собеседник The Washington Post. Командующий одним из взводов 53-й бригады ВСУ признался, что поспешный отход и потеря Авдеевки психологически сломала украинских бойцов."Честно говоря, большинство до сих пор в шоке", - сказал Сергей.Всё чаще в западной прессе обращают внимание не только на острый дефицит вооружений у ВСУ, но и на психологический аспект конфликта. Агентство Bloomberg пишет, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить военное руководство из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий, у ВСУ заканчиваются боеприпасы, а новые пакеты военной помощи не поступают из-за политических распрей в западных столицах – из-за всего этого, а также потери контроля над Авдеевкой настроение в Киеве стало "более мрачным".Горькая правда от западных чиновниковНе добавляют украинским властям оптимизма и заявления, звучащие от западных чиновников относительно расклада сил в ходе конфликта.Впервые комментируя потерю Авдеевки украинскими войсками, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что отступление ВСУ показывает чрезвычайную сложность ситуации на поле боя.И никаких воодушевляющих перспектив украинской армии на ближайшее время Запад не рисует.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 20 февраля предупредила, что, если Конгресс так и не одобрит выделение средств на продолжение военной помощи, то Украине придётся делать выбор, какие города они смогут удержать, исходя из имеющихся собственных ресурсов.В украинском информационном пространстве уже идут обсуждения на тему, какие населённые пункты выйдут из-под контроля Киева следующими. Например, полковник СБУ в отставке Олег Стариков называет Запорожье, поскольку сейчас это слабое место украинской армии. Военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко считает, что это будет Угледар.А ресурсы у Украины мягко говоря ограниченные. В интервью украинскому изданию "Обозреватель" майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал: "Сейчас мы начали очень аккуратно использовать снаряды, потому что через 2 месяца теоретически у нас будет ноль. Не "станет меньше" снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще. Как воевать? Бросаться камнями? В таком случае война для нас закончилась. Чтобы не дойти до этого нуля, мы существенно уменьшили количество артиллерийских обстрелов и очень экономно используем снаряды, потому что допустить такую ситуацию просто невозможно".Уже сейчас на 1 артиллерийский снаряд, выпущенный ВСУ, ВС РФ выпускают все 10, так что украинцы столкнулись с нехваткой боеприпасов и артиллерии, сказал бывший директор ЦРУ и глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью газете The Washington Post.“Многие утверждают, что на данном этапе конфликт зашёл в тупик. Я считаю, что на самом деле ситуация не столько тупик, сколько русский натиск, который набирает обороты с новой силой. Это ещё не прорыв, но складывается ощущение, что теперь именно они завладели инициативой в наступлении. Я только и читаю (Гейтс владеет русским языком – ред.), что русские наступают в самых разных местах вдоль всего 1000-километрового фронта", - заявил он, комментируя успех российских войск в Авдеевке.О том, что ни о каком тупике относительно боевых действий на Украине сейчас речь не идёт, отмечает Bloomberg."[Война на Украине] разворачивается в пользу Путина после нескольких месяцев тупика. Россия вернула себе инициативу на фронте и поставила Владимира Зеленского в невыгодное положение. Настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились", - пишет агентство.Эту точку зрения озвучил на онлайн-семинаре, организованном вашингтонским Институтом Куинси, и Джордж Биб, бывший руководителем аналитического отдела ЦРУ США по России, а также специальным советником вице-президента США по России, Евразии и вопросам разведки: "Падение Авдеевки действительно указывает на меняющееся соотношение сил на поле боя. [За последний год] в действительности Россия добилась существенного прогресса в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада, необходимых для того, чтобы Украина продолжала воевать. Речь идёт о значительной победе России. Считаю, что положение Украины через полгода или год ухудшится по сравнению с нынешним".Мало того, что новые пакеты помощи не поступают, так в скором времени могут возникнуть проблемы с западной техникой, которая находится на вооружении ВСУ.На днях, как раз после взятия Авдеевки российскими войсками, офис генерального инспектора Пентагона опубликовал 2 отчёта с оценками плана по материально-техническому обеспечению танков Abrams, боевых машин пехоты Bradley, бронемашин Strykers, а также зенитных ракетных комплексов PATRIOT, которые США поставили Украине с января по сентябрь 2023 года. Оказалось, что американское оборонное ведомство даже не подготовило - не говоря уже о внедрении - программу поддержки ВСУ военной техники, включая техобслуживание и поставку запчастей."Отсутствие такого планирования ставит под угрозу способность Украины эффективно воевать, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости противостоять другим угрозам национальной безопасности", - говорится в отчёте.В Киеве всё сами прекрасно осознаютЗеленский же продолжает попытки убедить общественность в том, что не всё так плохо.В интервью американскому телеканалу Fox News, судя по анонсу, он "отказался обсуждать какой-либо "план Б" для своих войск". Вероятно, имеется ввиду вероятность проведения переговоров с Россией, поскольку президент Украины назвал помощь США критичной и призвал Запад "быть быстрее, избавиться от всей бюрократии, иначе у нас не будет никакого шанса". Он категорически отрицает тот факт, что боевые действия повернулись в пользу российских войск. Ведущий, который брал интервью, говорит, что, по мнению Зеленского, при достаточной поддержке Украина сможет в конечном итоге отбросить войска РФ и сесть за стол переговоров с "сильной рукой".Так же, как и президент Украины, Госдепартамент отказывается признавать, что преимущество на стороне ВС РФ, хотя успехи российских военных признаёт."[На самом деле] на Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", - поделился своими наблюдениями находящийся на Украине корреспондент немецкого телеканала Welt Грегор Швунг.

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

