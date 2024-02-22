Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico - 22.02.2024 Украина.ру
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Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico
Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico - 22.02.2024 Украина.ру
Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico
Убитый российский лётчик, предавший Родину и перешедший на сторону украинской армии, Максим Кузьминов, попал в Испанию под вымышленными именем и фамилией Игоря Шевченко. Издание El Periódico опубликовало снимок удостоверения личности
2024-02-22T16:32
2024-02-22T16:32
новости
максим кузьминов
госизмена
сво
убийство
главное управление разведки украины (гур)
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Документ хоть и подлинный, но был выдан 22 сентября 2023 года. По удостоверению, найденному на месте убийства, следует, что жертвой был гражданин Донецка, родившийся 15 сентября 1990 года, то есть на 33 года старше, чем он был на самом деле. Уточняется, что Служба госбезопасности страны расследует причастность структур к выдаче Кузьминову фальшивого удостоверения личности. К обстоятельствам его гибели, подчеркивает автор, есть множество вопросов. Не исключено, что перебежчика убили местные преступники, и речь идёт не о преследовании. Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным издания Mundo, в пилота выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности, отмечают журналисты. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал убийство Кузнецова так: "Собаке – собачья смерть".
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новости, максим кузьминов, госизмена, сво, убийство, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Максим Кузьминов, госизмена, СВО, убийство, Главное управление разведки Украины (ГУР)

Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico

16:32 22.02.2024
 
© El Periodico Максим Кузьминов
 Максим Кузьминов
© El Periodico
Читать в
Убитый российский лётчик, предавший Родину и перешедший на сторону украинской армии, Максим Кузьминов, попал в Испанию под вымышленными именем и фамилией Игоря Шевченко. Издание El Periódico опубликовало снимок удостоверения личности
Документ хоть и подлинный, но был выдан 22 сентября 2023 года. По удостоверению, найденному на месте убийства, следует, что жертвой был гражданин Донецка, родившийся 15 сентября 1990 года, то есть на 33 года старше, чем он был на самом деле.
"В документе, к которому газета получила доступ, он изображен с неизменной физиономией, с чёлкой и чертами лица, которыми он прославился в России и на Украине в августе прошлого года", – утверждают журналисты.
Уточняется, что Служба госбезопасности страны расследует причастность структур к выдаче Кузьминову фальшивого удостоверения личности. К обстоятельствам его гибели, подчеркивает автор, есть множество вопросов. Не исключено, что перебежчика убили местные преступники, и речь идёт не о преследовании.

"Ещё одним важным аспектом является способ совершения преступления. В силу своего непрофессионализма он не соответствует стилю агентов российских спецслужб: было произведено восемь выстрелов, два из которых прошли мимо него, а один не был смертельным. "Исполнитель ГРУ (российской службы военного шпионажа) стреляет в грудь, другой - в голову и тут же исчезает с заранее подготовленным средством побега", - объясняет один из источников, с которым консультировались в органах госбезопасности", – добавил автор публикации.

Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным издания Mundo, в пилота выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности, отмечают журналисты.
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал убийство Кузнецова так: "Собаке – собачья смерть".
Сергей Храпач интервью
Вчера, 06:21
Предатели умирают иначе. Сергей Храпач о том, почему убитый в Испании украинец не КузьминовЛетчик-перебежчик Кузьминов — ничтожный, мерзкий человечишка. Он подставил под пули своих ничего не подозревающих товарищей. Зачем спецслужбам РФ напоминать о таком негодяе широкой общественности?
 
НовостиМаксим КузьминовгосизменаСВОубийствоГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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