https://ukraina.ru/20240222/1053475984.html

Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico

Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico - 22.02.2024 Украина.ру

Перебежчик Кузьминов находился в Испании под вымышленным именем – El Periódico

Убитый российский лётчик, предавший Родину и перешедший на сторону украинской армии, Максим Кузьминов, попал в Испанию под вымышленными именем и фамилией Игоря Шевченко. Издание El Periódico опубликовало снимок удостоверения личности

2024-02-22T16:32

2024-02-22T16:32

2024-02-22T16:32

новости

максим кузьминов

госизмена

сво

убийство

главное управление разведки украины (гур)

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Документ хоть и подлинный, но был выдан 22 сентября 2023 года. По удостоверению, найденному на месте убийства, следует, что жертвой был гражданин Донецка, родившийся 15 сентября 1990 года, то есть на 33 года старше, чем он был на самом деле. Уточняется, что Служба госбезопасности страны расследует причастность структур к выдаче Кузьминову фальшивого удостоверения личности. К обстоятельствам его гибели, подчеркивает автор, есть множество вопросов. Не исключено, что перебежчика убили местные преступники, и речь идёт не о преследовании. Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным издания Mundo, в пилота выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности, отмечают журналисты. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал убийство Кузнецова так: "Собаке – собачья смерть".

https://ukraina.ru/20240221/1053433970.html

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новости, максим кузьминов, госизмена, сво, убийство, главное управление разведки украины (гур)