https://ukraina.ru/20240221/1053457989.html

Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ

Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ - 21.02.2024 Украина.ру

Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ

Убитый в Испании российский лётчик, предавший Родину и перешедший на сторону украинской армии, Максим Кузьминов, мог пользоваться скрытой государственной защитой. Об этом сообщает газета Mundo 21 февраля

2024-02-21T21:17

2024-02-21T21:17

2024-02-21T21:17

новости

максим кузьминов

испания

убийство

предательство

госизмена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053402496_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_ea56cf047ad105630eb9b27485adbd95.jpg

Журналисты предполагают, что Кузьминов мог иметь "своего рода скрытый статус политического убежища". До сих пор неизвестно, как перебежчик оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране. После убийства при себе у него были фальшивые документы, где было указано, что он гражданин Украины 33-х лет. На них также были его отпечатки. По словам соседей Кузьминова, он прожил в Испании несколько дней, поскольку о нём никто не знал. В пилота, как отмечает СМИ, выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По данным Mundo, по такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности. Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным РИА Новости, расследование убийства перебежчика засекречено, а подробности позже сообщат власти другой страны.

https://ukraina.ru/20240221/1053433970.html

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, максим кузьминов, испания, убийство, предательство, госизмена