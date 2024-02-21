Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ - 21.02.2024 Украина.ру
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Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ
Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ - 21.02.2024 Украина.ру
Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ
Убитый в Испании российский лётчик, предавший Родину и перешедший на сторону украинской армии, Максим Кузьминов, мог пользоваться скрытой государственной защитой. Об этом сообщает газета Mundo 21 февраля
2024-02-21T21:17
2024-02-21T21:17
новости
максим кузьминов
испания
убийство
предательство
госизмена
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Журналисты предполагают, что Кузьминов мог иметь "своего рода скрытый статус политического убежища". До сих пор неизвестно, как перебежчик оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране. После убийства при себе у него были фальшивые документы, где было указано, что он гражданин Украины 33-х лет. На них также были его отпечатки. По словам соседей Кузьминова, он прожил в Испании несколько дней, поскольку о нём никто не знал. В пилота, как отмечает СМИ, выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По данным Mundo, по такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности. Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным РИА Новости, расследование убийства перебежчика засекречено, а подробности позже сообщат власти другой страны.
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новости, максим кузьминов, испания, убийство, предательство, госизмена
Новости, Максим Кузьминов, Испания, убийство, предательство, госизмена

Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ

21:17 21.02.2024
 
© YouTube / скриншот видеоМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© YouTube / скриншот видео
Читать в
Убитый в Испании российский лётчик, предавший Родину и перешедший на сторону украинской армии, Максим Кузьминов, мог пользоваться скрытой государственной защитой. Об этом сообщает газета Mundo 21 февраля
Журналисты предполагают, что Кузьминов мог иметь "своего рода скрытый статус политического убежища". До сих пор неизвестно, как перебежчик оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране.
После убийства при себе у него были фальшивые документы, где было указано, что он гражданин Украины 33-х лет. На них также были его отпечатки. По словам соседей Кузьминова, он прожил в Испании несколько дней, поскольку о нём никто не знал.
В пилота, как отмечает СМИ, выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По данным Mundo, по такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности.
Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным РИА Новости, расследование убийства перебежчика засекречено, а подробности позже сообщат власти другой страны.
Сергей Храпач интервью
06:21
Предатели умирают иначе. Сергей Храпач о том, почему убитый в Испании украинец не КузьминовЛетчик-перебежчик Кузьминов — ничтожный, мерзкий человечишка. Он подставил под пули своих ничего не подозревающих товарищей. Зачем спецслужбам РФ напоминать о таком негодяе широкой общественности?
 
НовостиМаксим КузьминовИспанияубийствопредательствогосизмена
 
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22:07В США оценили возможность переговоров по Украине
21:52Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"
21:38У Зеленского анонсировали нечто "особенное" на 25 февраля
21:17Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ
20:52На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только
20:27Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами
20:07Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
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18:43В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ
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