https://ukraina.ru/20240221/1053458325.html
Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"
Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть" - 21.02.2024 Украина.ру
Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"
Лаконично прокомментировал убийство в Испании российского лётчика, предавшего Родину и перешедшего на сторону украинской армии, Максима Кузьминова, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-02-21T21:52
2024-02-21T21:52
2024-02-21T21:53
новости
максим кузьминов
сво
дмитрий медведев
спецоперация
госизмена
убийство
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На уточняющий вопрос, не имеет ли значение то, кто именно убил перебежчика Кузьминова, Медведев заявил, что он уже всё сказал. Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным издания Mundo, в пилота выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности, отмечают журналисты. По данным РИА Новости, расследование убийства перебежчика засекречено, а подробности позже сообщат власти другой страны.
https://ukraina.ru/20240221/1053457989.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, максим кузьминов, сво, дмитрий медведев, спецоперация, госизмена, убийство
Новости, Максим Кузьминов, СВО, Дмитрий Медведев, Спецоперация, госизмена, убийство
Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"
21:52 21.02.2024 (обновлено: 21:53 21.02.2024)
Лаконично прокомментировал убийство в Испании российского лётчика, предавшего Родину и перешедшего на сторону украинской армии, Максима Кузьминова, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Собаке – собачья смерть", – сказал он в ходе встречи с журналистами.
На уточняющий вопрос, не имеет ли значение то, кто именно убил перебежчика Кузьминова, Медведев заявил, что он уже всё сказал.
Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным издания Mundo, в пилота выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности, отмечают журналисты.
По данным РИА Новости, расследование убийства перебежчика засекречено, а подробности позже сообщат власти другой страны.