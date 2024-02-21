https://ukraina.ru/20240221/1053458325.html

Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"

Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть" - 21.02.2024 Украина.ру

Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"

Лаконично прокомментировал убийство в Испании российского лётчика, предавшего Родину и перешедшего на сторону украинской армии, Максима Кузьминова, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-02-21T21:52

2024-02-21T21:52

2024-02-21T21:53

новости

максим кузьминов

сво

дмитрий медведев

спецоперация

госизмена

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_e7d1306b62bf6d8edffed3be57470430.jpg

На уточняющий вопрос, не имеет ли значение то, кто именно убил перебежчика Кузьминова, Медведев заявил, что он уже всё сказал. Напомним, 19 февраля стало известно о том, что Кузьминов убит в муниципалитете Вильяхойос, эту информацию оперативно подтвердили Главном управлении разведки минобороны Украины. По данным издания Mundo, в пилота выстрелили пять раз. Затем нападавшие на машине Кузьминова уехали в соседний город Эль-Кампельо, где и сожгли автомобиль. По такому же сценарию разыграно немало разборок в среде организованной преступности, отмечают журналисты. По данным РИА Новости, расследование убийства перебежчика засекречено, а подробности позже сообщат власти другой страны.

https://ukraina.ru/20240221/1053457989.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, максим кузьминов, сво, дмитрий медведев, спецоперация, госизмена, убийство