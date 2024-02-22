https://ukraina.ru/20240222/1053469017.html
Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков
Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков - 22.02.2024 Украина.ру
Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте спустя два года СВО, а также о положении ВСУ и рисках глобальной войны
2024-02-22T11:32
2024-02-22T11:32
2024-02-22T11:32
видео
александр казаков
сво
спецоперация
авдеевка
украина
днр
майдан
евромайдан
киев
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00:38 - Десять лет со дня стрельбы "неизвестных снайперов" в Киеве;02:43 - Что ожидает ВСУ после потери Авдеевки?05:45 - Почему США поставили паузу в финансировании Украины?11:01 - Уйдут ли США с военного театра Украины на совсем?21:00 - О передаче Украине Западом ракет большей дальности;23:43 - О приближении НАТО к нашим границам;27:05 - Об опасении начала новой мировой войны;34:54 - Ситуация спустя два года СВО.
авдеевка
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте спустя два года СВО, а также о положении ВСУ и рисках глобальной войны
00:38
- Десять лет со дня стрельбы "неизвестных снайперов" в Киеве;02:43
- Что ожидает ВСУ после потери Авдеевки?05:45
- Почему США поставили паузу в финансировании Украины?11:01
- Уйдут ли США с военного театра Украины на совсем?21:00
- О передаче Украине Западом ракет большей дальности;23:43
- О приближении НАТО к нашим границам;27:05
- Об опасении начала новой мировой войны;34:54
- Ситуация спустя два года СВО.