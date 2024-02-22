https://ukraina.ru/20240222/1053469017.html

Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков

Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков - 22.02.2024 Украина.ру

Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – Казаков

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте спустя два года СВО, а также о положении ВСУ и рисках глобальной войны

2024-02-22T11:32

2024-02-22T11:32

2024-02-22T11:32

видео

александр казаков

сво

спецоперация

авдеевка

украина

днр

майдан

евромайдан

киев

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00:38 - Десять лет со дня стрельбы "неизвестных снайперов" в Киеве;02:43 - Что ожидает ВСУ после потери Авдеевки?05:45 - Почему США поставили паузу в финансировании Украины?11:01 - Уйдут ли США с военного театра Украины на совсем?21:00 - О передаче Украине Западом ракет большей дальности;23:43 - О приближении НАТО к нашим границам;27:05 - Об опасении начала новой мировой войны;34:54 - Ситуация спустя два года СВО.

авдеевка

украина

днр

майдан

киев

сша

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