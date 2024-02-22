https://ukraina.ru/20240222/1053459083.html

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье - 22.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье

Международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T03:50

2024-02-22T03:50

2024-02-22T03:50

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Когда мы рассматриваем несколько направлений вероятного продвижения ВС РФ, то скорее всего, речь пойдет именно о Донецком направлении. К сожалению, именно это направление больше всего укреплено, оно тяжелое и потребует большого количество жертв, рассказал политолог.ВС РФ пользуются большой агломерацией, куда можно подтаскивать вооружение и прятать самолеты. Плюс, у Донецкого направления есть понятный геополитический аспект, добавил он.Это также важно для перспектив новых переговоров. Москва точно будет настаивать на том, что Донбасс будет частью РФ без каких-либо "но". А вот если ВС РФ начнут наступать на Харьков или Запорожье, это создаст новые условия для переговоров, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

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новости, украина, донецк, обстрелы, наступление, вс рф, донбасс, территория, вооружение, россия