Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Когда мы рассматриваем несколько направлений вероятного продвижения ВС РФ, то скорее всего, речь пойдет именно о Донецком направлении. К сожалению, именно это направление больше всего укреплено, оно тяжелое и потребует большого количество жертв, рассказал политолог.
ВС РФ пользуются большой агломерацией, куда можно подтаскивать вооружение и прятать самолеты. Плюс, у Донецкого направления есть понятный геополитический аспект, добавил он.
"Наши международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. И в наших интересах эти территории занять как можно быстрее, чтобы сократить количество обстрелов Донецка", - подчеркнул Скоробогатый.
Это также важно для перспектив новых переговоров. Москва точно будет настаивать на том, что Донбасс будет частью РФ без каких-либо "но". А вот если ВС РФ начнут наступать на Харьков или Запорожье, это создаст новые условия для переговоров, заключил собеседник Украина.ру.
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