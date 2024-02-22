Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье - 22.02.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье
Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье - 22.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье
Международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-22T03:50
2024-02-22T03:50
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Когда мы рассматриваем несколько направлений вероятного продвижения ВС РФ, то скорее всего, речь пойдет именно о Донецком направлении. К сожалению, именно это направление больше всего укреплено, оно тяжелое и потребует большого количество жертв, рассказал политолог.ВС РФ пользуются большой агломерацией, куда можно подтаскивать вооружение и прятать самолеты. Плюс, у Донецкого направления есть понятный геополитический аспект, добавил он.Это также важно для перспектив новых переговоров. Москва точно будет настаивать на том, что Донбасс будет частью РФ без каких-либо "но". А вот если ВС РФ начнут наступать на Харьков или Запорожье, это создаст новые условия для переговоров, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html
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новости, украина, донецк, обстрелы, наступление, вс рф, донбасс, территория, вооружение, россия
Новости, Украина, Донецк, обстрелы, наступление, ВС РФ, Донбасс, территория, вооружение, Россия

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье

03:50 22.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Когда мы рассматриваем несколько направлений вероятного продвижения ВС РФ, то скорее всего, речь пойдет именно о Донецком направлении. К сожалению, именно это направление больше всего укреплено, оно тяжелое и потребует большого количество жертв, рассказал политолог.
ВС РФ пользуются большой агломерацией, куда можно подтаскивать вооружение и прятать самолеты. Плюс, у Донецкого направления есть понятный геополитический аспект, добавил он.
"Наши международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. И в наших интересах эти территории занять как можно быстрее, чтобы сократить количество обстрелов Донецка", - подчеркнул Скоробогатый.
Это также важно для перспектив новых переговоров. Москва точно будет настаивать на том, что Донбасс будет частью РФ без каких-либо "но". А вот если ВС РФ начнут наступать на Харьков или Запорожье, это создаст новые условия для переговоров, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 17:39
Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в ИспанииИсторию с гибелью Максима Кузьминова можно использовать против России, утверждая, что русские спецслужбы за рубежом направо и налево уничтожают неугодных людей. Это очень удобная позиция и для Украины, и для западных спецслужб, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
 
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