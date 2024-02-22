"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка подразделений отдельной казачьей бригады "Днепр" на полигоне в Запорожской области
По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Если на Запорожском направлении ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. В том смысле, что пока там нет столько частей, чтобы продавить оборону, победить в открытом сражении и значительно продвинуться, рассказал журналист.
Остается только рассчитывать, что в итоге оборона рассыплется и ВСУ побегут. Хотя большой вопрос, какими силами и насколько далеко смогут продвинуться ВС РФ. По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно, добавил он.
"Все заминировано, все пристреляно, у ВСУ больше дронов, а у нас мало людей, чтобы пробить первую линию обороны и ввести резерв для закрепления. Быстро ничего не будет. Украинцы фронт держат", - подчеркнул Скоробогатый.
Другое дело, что у Киева в целом может не хватить ресурсов и запасов. У Европы нет столько оружия, чтобы восполнить то, что недодают США в части бронетехники и снарядов. Этот эффект даст о себе знать в ближайшие пару месяцев, если США не решат эту проблему, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:15Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на ЗападеВ районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.