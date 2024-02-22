https://ukraina.ru/20240222/1053458439.html

"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье

"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье - 22.02.2024 Украина.ру

"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье

По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T04:20

2024-02-22T04:20

2024-02-22T04:20

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Если на Запорожском направлении ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. В том смысле, что пока там нет столько частей, чтобы продавить оборону, победить в открытом сражении и значительно продвинуться, рассказал журналист.Остается только рассчитывать, что в итоге оборона рассыплется и ВСУ побегут. Хотя большой вопрос, какими силами и насколько далеко смогут продвинуться ВС РФ. По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно, добавил он.Другое дело, что у Киева в целом может не хватить ресурсов и запасов. У Европы нет столько оружия, чтобы восполнить то, что недодают США в части бронетехники и снарядов. Этот эффект даст о себе знать в ближайшие пару месяцев, если США не решат эту проблему, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html

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новости, вс рф, всу, россия, украина, вооружение, оборона, ресурсы, запорожье, резервы, сво