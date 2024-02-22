"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье - 22.02.2024 Украина.ру
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"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье
"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье - 22.02.2024 Украина.ру
"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье
По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-22T04:20
2024-02-22T04:20
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Если на Запорожском направлении ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. В том смысле, что пока там нет столько частей, чтобы продавить оборону, победить в открытом сражении и значительно продвинуться, рассказал журналист.Остается только рассчитывать, что в итоге оборона рассыплется и ВСУ побегут. Хотя большой вопрос, какими силами и насколько далеко смогут продвинуться ВС РФ. По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно, добавил он.Другое дело, что у Киева в целом может не хватить ресурсов и запасов. У Европы нет столько оружия, чтобы восполнить то, что недодают США в части бронетехники и снарядов. Этот эффект даст о себе знать в ближайшие пару месяцев, если США не решат эту проблему, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html
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новости, вс рф, всу, россия, украина, вооружение, оборона, ресурсы, запорожье, резервы, сво
Новости, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, вооружение, оборона, ресурсы, Запорожье, резервы, СВО

"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье

04:20 22.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка подразделений отдельной казачьей бригады "Днепр" на полигоне в Запорожской области
Подготовка подразделений отдельной казачьей бригады Днепр на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Если на Запорожском направлении ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет локальное поражение для ВСУ. В том смысле, что пока там нет столько частей, чтобы продавить оборону, победить в открытом сражении и значительно продвинуться, рассказал журналист.
Остается только рассчитывать, что в итоге оборона рассыплется и ВСУ побегут. Хотя большой вопрос, какими силами и насколько далеко смогут продвинуться ВС РФ. По первым дням нового продвижения на Запорожье стало понятно, что оно дается с большим трудом и очень медленно, добавил он.
"Все заминировано, все пристреляно, у ВСУ больше дронов, а у нас мало людей, чтобы пробить первую линию обороны и ввести резерв для закрепления. Быстро ничего не будет. Украинцы фронт держат", - подчеркнул Скоробогатый.
Другое дело, что у Киева в целом может не хватить ресурсов и запасов. У Европы нет столько оружия, чтобы восполнить то, что недодают США в части бронетехники и снарядов. Этот эффект даст о себе знать в ближайшие пару месяцев, если США не решат эту проблему, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Иван Скориков интервью
Вчера, 04:15
Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на ЗападеВ районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.
 
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