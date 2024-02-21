https://ukraina.ru/20240221/1053459335.html

Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома

Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома - 21.02.2024 Украина.ру

Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома

Солдаты украинской армии бежали из Авдеевки хаотично, а позиции стали оставлять ещё до того, как подразделениям был отдан приказ покинуть город. Об этом пишут журналисты Washington Post, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ

2024-02-21T23:37

2024-02-21T23:37

2024-02-21T23:37

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Далеко не всем солдатам повезло выжить при попытке покинуть Авдеевку, поделился командующий отрядом 53-й бригады ВСУ. Его взвод уже отошёл и находится неподалёку от потерянного населённого пункта в "очень сложной ситуации". Военный считает, что сдача Авдеевки "психологически сломала" некоторых солдат. Утверждается, что отступление по приказу действующего главкома ВСУ Александра Сырского было "мрачной и опасной" операцией – и едва ли это был упорядоченный отход на "более выгодные позиции", как заявляли украинское военное командование. Ранее военнослужащие украинской армии в интервью газете The New York Times заявили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести. Статью NYT спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой назвал "распространением российских нарративов".Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что ему докладывали о хаотичном бегстве украинских солдат из Авдеевки. По словам российского лидера, командование ВСУ отдало приказ об отходе из города, уже когда шло бегство украинских войск оттуда.

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