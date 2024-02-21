https://ukraina.ru/20240221/1053459335.html
Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома
Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома - 21.02.2024 Украина.ру
Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома
Солдаты украинской армии бежали из Авдеевки хаотично, а позиции стали оставлять ещё до того, как подразделениям был отдан приказ покинуть город. Об этом пишут журналисты Washington Post, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ
2024-02-21T23:37
2024-02-21T23:37
2024-02-21T23:37
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Далеко не всем солдатам повезло выжить при попытке покинуть Авдеевку, поделился командующий отрядом 53-й бригады ВСУ. Его взвод уже отошёл и находится неподалёку от потерянного населённого пункта в "очень сложной ситуации". Военный считает, что сдача Авдеевки "психологически сломала" некоторых солдат. Утверждается, что отступление по приказу действующего главкома ВСУ Александра Сырского было "мрачной и опасной" операцией – и едва ли это был упорядоченный отход на "более выгодные позиции", как заявляли украинское военное командование. Ранее военнослужащие украинской армии в интервью газете The New York Times заявили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести. Статью NYT спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой назвал "распространением российских нарративов".Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что ему докладывали о хаотичном бегстве украинских солдат из Авдеевки. По словам российского лидера, командование ВСУ отдало приказ об отходе из города, уже когда шло бегство украинских войск оттуда.
https://ukraina.ru/20240221/1053455816.html
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новости, украина, всу, сво, спецоперация, авдеевка, днр, донбасс, александр сырский
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, Авдеевка, ДНР, Донбасс, Александр Сырский
Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома
Солдаты украинской армии бежали из Авдеевки хаотично, а позиции стали оставлять ещё до того, как подразделениям был отдан приказ покинуть город. Об этом пишут журналисты Washington Post, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ
"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", – сказано в публикации СМИ.
Далеко не всем солдатам повезло выжить при попытке покинуть Авдеевку, поделился командующий отрядом 53-й бригады ВСУ. Его взвод уже отошёл и находится неподалёку от потерянного населённого пункта в "очень сложной ситуации". Военный считает, что сдача Авдеевки "психологически сломала" некоторых солдат.
"Военные, участвовавшие в операции, заявили, что они не уверены, сколько осталось их боевых товарищей в Авдеевке, но любое количество жертв наверняка приведёт к дальнейшему ухудшению морального духа на линии фронта", – говорится в статье.
Утверждается, что отступление по приказу действующего главкома ВСУ Александра Сырского было "мрачной и опасной" операцией – и едва ли это был упорядоченный отход на "более выгодные позиции", как заявляли украинское военное командование.
Ранее военнослужащие украинской армии в интервью газете The New York Times заявили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести. Статью NYT спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой назвал
"распространением российских нарративов".
Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что ему докладывали о хаотичном бегстве украинских солдат из Авдеевки. По словам российского лидера, командование ВСУ отдало приказ об отходе из города, уже когда шло бегство украинских войск оттуда.