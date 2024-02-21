https://ukraina.ru/20240221/1053456526.html

Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"

Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде" - 21.02.2024 Украина.ру

Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"

Информацию, появившуюся в статье западного издания The New York Times о том, что во время бегства из Авдеевки попасть в плен могли до тысячи украинских военных, спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой назвал "распространением российских нарративов"

2024-02-21T19:45

2024-02-21T19:45

2024-02-21T19:45

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Точное число тех, кто оказался в российском плену он не называет, но, по его словам, речь не идёт о сотнях военнослужащих, а лишь о "некотором количестве". Вместе с тем, спикер ВСУ обвинил западное СМИ в "информационной агрессии". Ранее военнослужащие украинской армии в интервью NYT заявили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести. Примечательно, что The New York Times не впервые публикует материалы, неугодные киевскому режиму. Так, в ноябре прошлого года журналисты расследовали обстоятельства попадания ракеты на рынок в Константиновке. По их данным, "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук".

https://ukraina.ru/20240219/1053399328.html

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новости, украина, потери всу, авдеевка, донбасс, сво, спецоперация, всу, вс рф