Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде" - 21.02.2024 Украина.ру
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Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"
Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде" - 21.02.2024 Украина.ру
Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"
Информацию, появившуюся в статье западного издания The New York Times о том, что во время бегства из Авдеевки попасть в плен могли до тысячи украинских военных, спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой  назвал "распространением российских нарративов"
2024-02-21T19:45
2024-02-21T19:45
новости
украина
потери всу
авдеевка
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спецоперация
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Точное число тех, кто оказался в российском плену он не называет, но, по его словам, речь не идёт о сотнях военнослужащих, а лишь о "некотором количестве". Вместе с тем, спикер ВСУ обвинил западное СМИ в "информационной агрессии". Ранее военнослужащие украинской армии в интервью NYT заявили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести. Примечательно, что The New York Times не впервые публикует материалы, неугодные киевскому режиму. Так, в ноябре прошлого года журналисты расследовали обстоятельства попадания ракеты на рынок в Константиновке. По их данным, "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, потери всу, авдеевка, донбасс, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Украина, потери ВСУ, Авдеевка, Донбасс, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"

19:45 21.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Информацию, появившуюся в статье западного издания The New York Times о том, что во время бегства из Авдеевки попасть в плен могли до тысячи украинских военных, спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой  назвал "распространением российских нарративов"
"Нас неприятно удивила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу (...) Но, к сожалению, не знаю, сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований", — сказал Лиховой украинской службе "Би-би-си".
Точное число тех, кто оказался в российском плену он не называет, но, по его словам, речь не идёт о сотнях военнослужащих, а лишь о "некотором количестве".
"Сейчас мы оперируем понятием "некоторое количество не вышло на связь". Ведь со временем отдельные военнослужащие, которые сначала считались пропавшими, выходят на связь на нашей стороне; они в госпиталях или присоединяются к своим подразделениям", – добавил Лиховой.
Вместе с тем, спикер ВСУ обвинил западное СМИ в "информационной агрессии".
Ранее военнослужащие украинской армии в интервью NYT заявили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести.
Примечательно, что The New York Times не впервые публикует материалы, неугодные киевскому режиму. Так, в ноябре прошлого года журналисты расследовали обстоятельства попадания ракеты на рынок в Константиновке. По их данным, "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук".
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