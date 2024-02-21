В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск - 21.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240221/1053458702.html
В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск
В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск - 21.02.2024 Украина.ру
В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск
Украинские военные жалуются на наступающих повсюду русских. ВС РФ может в ближайшее время взять под свой контроль город Днепропетровск, если военное руководство не предпримет "серьёзные решения". Об этом в прямом эфире ютуб-канала "Новости. LIVE" заявил офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук
2024-02-21T22:35
2024-02-21T22:35
новости
украина
всу
наступление
вс рф
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_cedce6ccd1266319eca60747ecef990a.jpg.webp
По его словам, сейчас российская армия наступает на многих направлениях, используя ту тактику, которая показала себя наилучшим образом. После этих слов, ведущий оборвал речь военного. Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска не имеют сил и средств для наступления. По информации газеты The New York Times, российские войска атакуют практически по всей линии боевого соприкосновения, не давая использовать резервы ВСУ на одном конкретном участке. Уточняется, что опасность прорыва обороны украинской армии существует сразу на пяти направлениях.
https://ukraina.ru/20240210/1053207422.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_fb0adf9ad463fed48645cf9bc06e28ab.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск

22:35 21.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские военные жалуются на наступающих повсюду русских. ВС РФ может в ближайшее время взять под свой контроль город Днепропетровск, если военное руководство не предпримет "серьёзные решения". Об этом в прямом эфире ютуб-канала "Новости. LIVE" заявил офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук
По его словам, сейчас российская армия наступает на многих направлениях, используя ту тактику, которая показала себя наилучшим образом.

"У них такая же тактика, как и в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке. Они используют огромное количество техники, артиллерии, FPV-средств, а также живой силы (...) Ещё немного, я вам так скажу, если не принимать никаких серьёзных решений, скоро (прим. ред. – ВС РФ) и в Днепре (Днепропетровске) будут", — сказал Ращук.

После этих слов, ведущий оборвал речь военного.
Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска не имеют сил и средств для наступления.
По информации газеты The New York Times, российские войска атакуют практически по всей линии боевого соприкосновения, не давая использовать резервы ВСУ на одном конкретном участке. Уточняется, что опасность прорыва обороны украинской армии существует сразу на пяти направлениях.
10 февраля, 05:30
Не наступлением и не убеждением. Военный эксперт о том, как Россия заставит ВСУ массово сдаваться в пленЛучший способ добиться ситуации, при которой ВСУ будут сдаваться в плен целыми подразделениями — уничтожить их штабы и командные пункты. Потеря управления будет этому способствовать. Об этом рассказал автор ТГ-канала Colonel Cassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаВСУнаступлениеВС РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:37Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома
23:10Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома
22:53Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"
22:35В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск
22:07В США оценили возможность переговоров по Украине
21:52Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"
21:38У Зеленского анонсировали нечто "особенное" на 25 февраля
21:17Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ
20:52На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только
20:27Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами
20:07Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
19:53Зерновая схватка нанайских девочек
19:45Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"
19:40Дмитрий Голубовский: После разгрома ВСУ в Авдеевке Китай сделал России экономический намек
19:12В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать
19:08Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля
18:43В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ
18:22Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ
18:02Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социология
17:59Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков
Лента новостейМолния