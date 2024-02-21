https://ukraina.ru/20240221/1053458702.html

В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск

В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск - 21.02.2024 Украина.ру

В ВСУ заявили, что ВС РФ может в ближайшее время взять под контроль Днепропетровск

Украинские военные жалуются на наступающих повсюду русских. ВС РФ может в ближайшее время взять под свой контроль город Днепропетровск, если военное руководство не предпримет "серьёзные решения". Об этом в прямом эфире ютуб-канала "Новости. LIVE" заявил офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук

2024-02-21T22:35

2024-02-21T22:35

2024-02-21T22:35

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По его словам, сейчас российская армия наступает на многих направлениях, используя ту тактику, которая показала себя наилучшим образом. После этих слов, ведущий оборвал речь военного. Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска не имеют сил и средств для наступления. По информации газеты The New York Times, российские войска атакуют практически по всей линии боевого соприкосновения, не давая использовать резервы ВСУ на одном конкретном участке. Уточняется, что опасность прорыва обороны украинской армии существует сразу на пяти направлениях.

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новости, украина, всу, наступление, вс рф, сво, спецоперация