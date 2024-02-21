https://ukraina.ru/20240221/1053458189.html

У Зеленского анонсировали нечто "особенное" на 25 февраля

У Зеленского анонсировали нечто "особенное" на 25 февраля - 21.02.2024 Украина.ру

У Зеленского анонсировали нечто "особенное" на 25 февраля

В воскресенье, 25 февраля, состоится некое "особенное" мероприятие, в котором примут участие киевские власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передаёт РИА Новости

2024-02-21T21:38

2024-02-21T21:38

2024-02-21T21:38

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Среди участников встречи Никифоров отметил всех топ-спикеров украинской власти, в том числе: военно-политическое руководство, СБУ, ГУР и других. На конференции будет также Елена Зеленская, представители Офиса президента Украины и сам глава киевского режима. Уточняется, что в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы развития страны, её армии, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, а также поддержка предпринимательских структур. После конференции Зеленский ответит на вопросы журналистов, добавил пресс-секретарь. Ранее издание Asia Times сообщало, что в Киеве очень скоро может смениться власть. Зеленский будет вынужден уйти в отставку из-за поражения в битве под Авдеевкой.

https://ukraina.ru/20240220/1053424129.html

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новости, украина, владимир зеленский, сво, всу, спецоперация