В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Вопреки надеждам США, смена власти произойдёт не в России, а на Украине и очень скоро. Зеленский вскоре может быть вынужден уйти в отставку из-за поражения в битве под Авдеевкой, пишет газета Asia Times
Журналисты напомнили, что Авдеевка была хорошо укреплена и представляла собой сложную цель, но непрерывный огонь ВС РФ, успешные фланговые атаки, которые привели к прекращению поставок оружия, продовольствия и затруднили ротацию сил ВСУ, привели к победе российской армии.
Когда военнослужащие ВСУ бежали из города, президент страны Владимир Зеленский находился на Мюнхенской конференции, пытаясь раздобыть больше оружия.
По данным источника, потеря Авдеевки ставит главу киевского режима в тяжелое положение: он потерял своих самых ярых сторонников в армии, унизил бывшего командира ВСУ Залужного, сменив его Сырским, который имеет репутацию неудачника.
"Катализатором смены режима в Киеве станет кровавая и только что завершившаяся битва за Авдеевку", – говорится в публикации.
Уточняется, что Зеленский потерял лицо перед Западом. В это же время, команда Байдена не сможет смириться с мыслью, что украинцы могут заключить мир с Россией.
"Суть в том, что режим Зеленского шатается. Из-за режима Зеленского, основанного на военном положении, выборов и открытого политического процесса не будет. Но гнев в армии растёт, и рано или поздно военные выберут лидера, скорее всего Залужного. В Киеве скоро произойдет смена режима", – заключает автор.
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Напомним, срок президентства Владимира Зеленского завершится после 20 мая 2024 года.