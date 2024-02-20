В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times - 20.02.2024 Украина.ру
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В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times
В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times - 20.02.2024 Украина.ру
В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times
Вопреки надеждам США, смена власти произойдёт не в России, а на Украине и очень скоро. Зеленский вскоре может быть вынужден уйти в отставку из-за поражения в битве под Авдеевкой, пишет газета Asia Times
2024-02-20T16:49
2024-02-20T16:49
новости
украина
владимир зеленский
президентские выборы
всу
авдеевка
донбасс
сво
спецоперация
переворот
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Журналисты напомнили, что Авдеевка была хорошо укреплена и представляла собой сложную цель, но непрерывный огонь ВС РФ, успешные фланговые атаки, которые привели к прекращению поставок оружия, продовольствия и затруднили ротацию сил ВСУ, привели к победе российской армии. Когда военнослужащие ВСУ бежали из города, президент страны Владимир Зеленский находился на Мюнхенской конференции, пытаясь раздобыть больше оружия.По данным источника, потеря Авдеевки ставит главу киевского режима в тяжелое положение: он потерял своих самых ярых сторонников в армии, унизил бывшего командира ВСУ Залужного, сменив его Сырским, который имеет репутацию неудачника. Уточняется, что Зеленский потерял лицо перед Западом. В это же время, команда Байдена не сможет смириться с мыслью, что украинцы могут заключить мир с Россией. Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому сегодня на Украине всё больше граждан выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима продолжал занимать эту должность. Напомним, срок президентства Владимира Зеленского завершится после 20 мая 2024 года.
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новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, всу, авдеевка, донбасс, сво, спецоперация, переворот
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президентские выборы, ВСУ, Авдеевка, Донбасс, СВО, Спецоперация, переворот

В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times

16:49 20.02.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Вопреки надеждам США, смена власти произойдёт не в России, а на Украине и очень скоро. Зеленский вскоре может быть вынужден уйти в отставку из-за поражения в битве под Авдеевкой, пишет газета Asia Times
Журналисты напомнили, что Авдеевка была хорошо укреплена и представляла собой сложную цель, но непрерывный огонь ВС РФ, успешные фланговые атаки, которые привели к прекращению поставок оружия, продовольствия и затруднили ротацию сил ВСУ, привели к победе российской армии.
Когда военнослужащие ВСУ бежали из города, президент страны Владимир Зеленский находился на Мюнхенской конференции, пытаясь раздобыть больше оружия.
По данным источника, потеря Авдеевки ставит главу киевского режима в тяжелое положение: он потерял своих самых ярых сторонников в армии, унизил бывшего командира ВСУ Залужного, сменив его Сырским, который имеет репутацию неудачника.
"Катализатором смены режима в Киеве станет кровавая и только что завершившаяся битва за Авдеевку", – говорится в публикации.
Уточняется, что Зеленский потерял лицо перед Западом. В это же время, команда Байдена не сможет смириться с мыслью, что украинцы могут заключить мир с Россией.

"Суть в том, что режим Зеленского шатается. Из-за режима Зеленского, основанного на военном положении, выборов и открытого политического процесса не будет. Но гнев в армии растёт, и рано или поздно военные выберут лидера, скорее всего Залужного. В Киеве скоро произойдет смена режима", – заключает автор.

Скориков - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому сегодня на Украине всё больше граждан выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима продолжал занимать эту должность.
Напомним, срок президентства Владимира Зеленского завершится после 20 мая 2024 года.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийпрезидентские выборыВСУАвдеевкаДонбассСВОСпецоперацияпереворот
 
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