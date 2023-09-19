https://ukraina.ru/20230919/1049537893.html
Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто
Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто - 19.09.2023 Украина.ру
Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто
В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке, где было сказано, что "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук"". Реакцию ОП 19 сентября опубликовали украинские СМИ
2023-09-19T16:06
2023-09-19T16:06
2023-09-19T16:06
новости
михаил подоляк
украина
new york times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c574e93ffa7a1c1d511fdbb8fc9c473f.jpg
Он добавил, что общество обязано знать все обстоятельства трагедии в Константиновке.Неделю назад он заявил, что Киев не намерен расследовать ракетный обстрел Константиновки, поскольку на Банковой уверены, что это была российская ракета."Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"?", - заявил Подоляк.Военный обозреватель немецкого BILD Юлиан Рёпке, известный своей антироссийской позицией, не согласился с Подоляком, отметив, что ракета прилетела в Константиновку с северо-запада, то есть с территории, подконтрольной Украине. А спустя несколько дней свое расследование опубликовало и американское издание The New York Times.Журналисты отметили, что киевский режим сначала пытался помешать сотрудникам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне ее падения, однако репортерам все же удалось добраться до места, изучить остатки снаряда и опросить свидетелей.В итоге они пришли к выводу, что обстрел производился с территории, подконтрольной Киеву, а размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук", имеющихся в распоряжении ВСУ.По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.
https://ukraina.ru/20230912/1049356246.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_8a3bacf20e3f4b0b206bb1929673ebe7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил подоляк, украина, new york times
Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто
В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке, где было сказано, что "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук"". Реакцию ОП 19 сентября опубликовали украинские СМИ
"Появление в зарубежных СМИ публикаций с сомнениями в причастности России к нападению на Константиновку влечет за собой рост конспирологических теорий, а потому требует проверки и правовой оценки со стороны следственных органов", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он добавил, что общество обязано знать все обстоятельства трагедии в Константиновке.
Неделю назад он заявил, что Киев не намерен расследовать ракетный обстрел Константиновки, поскольку на Банковой уверены, что это была российская ракета.
"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"?", - заявил Подоляк.
Военный обозреватель немецкого BILD Юлиан Рёпке, известный своей антироссийской позицией, не согласился с Подоляком, отметив, что ракета прилетела в Константиновку с северо-запада, то есть с территории, подконтрольной Украине. А спустя несколько дней свое расследование опубликовало и американское издание The New York Times.
Журналисты отметили, что киевский режим сначала пытался помешать сотрудникам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне ее падения, однако репортерам все же удалось добраться до места, изучить остатки снаряда и опросить свидетелей.
В итоге они пришли к выводу, что обстрел производился с территории, подконтрольной Киеву, а размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук", имеющихся в распоряжении ВСУ.
По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.