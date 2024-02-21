Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос - 21.02.2024 Украина.ру
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Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос
Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос - 21.02.2024 Украина.ру
Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос
Подавляющее большинство европейцев не верят в победу Украины и выступают за мирные переговоры, сообщили журналисты Politico со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR)
2024-02-21T16:45
2024-02-21T16:45
новости
россия
украина
европа
конфликт
переговоры
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Опрос провели в 12 странах Евросоюза, в нем приняли участие более 17 тысяч человек.Треть респондентов считают, что Евросоюз должен ограничить свою поддержку.Соавтор опроса, директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил, что большинство европейцев "не верят, что Украина сможет вернуть всю свою территорию". Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся.
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новости, россия, украина, европа, конфликт, переговоры
Новости, Россия, Украина, Европа, конфликт, переговоры

Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос

16:45 21.02.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Подавляющее большинство европейцев не верят в победу Украины и выступают за мирные переговоры, сообщили журналисты Politico со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR)
Опрос провели в 12 странах Евросоюза, в нем приняли участие более 17 тысяч человек.
Треть респондентов считают, что Евросоюз должен ограничить свою поддержку.
"В Венгрии (64 процента), Греции (59 процентов) и Италии (52 процента) большинство хочет, чтобы союзники подтолкнули Киев к заключению соглашения об урегулировании конфликта", - говорится в материале.
Соавтор опроса, директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил, что большинство европейцев "не верят, что Украина сможет вернуть всю свою территорию".
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся.
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