https://ukraina.ru/20240221/1053451534.html

Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос

Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос - 21.02.2024 Украина.ру

Большинство европейцев не верят в победу Украины - опрос

Подавляющее большинство европейцев не верят в победу Украины и выступают за мирные переговоры, сообщили журналисты Politico со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR)

2024-02-21T16:45

2024-02-21T16:45

2024-02-21T16:45

новости

россия

украина

европа

конфликт

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg

Опрос провели в 12 странах Евросоюза, в нем приняли участие более 17 тысяч человек.Треть респондентов считают, что Евросоюз должен ограничить свою поддержку.Соавтор опроса, директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил, что большинство европейцев "не верят, что Украина сможет вернуть всю свою территорию". Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся.

https://ukraina.ru/20240221/1053443454.html

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, конфликт, переговоры