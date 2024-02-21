https://ukraina.ru/20240221/1053433970.html

Предатели умирают иначе. Сергей Храпач о том, почему убитый в Испании украинец - не Кузьминов

Предатели умирают иначе. Сергей Храпач о том, почему убитый в Испании украинец - не Кузьминов - 21.02.2024 Украина.ру

Предатели умирают иначе. Сергей Храпач о том, почему убитый в Испании украинец - не Кузьминов

Летчик-перебежчик Кузьминов — ничтожный, мерзкий человечишка. Он подставил под пули своих ничего не подозревающих товарищей. Зачем спецслужбам РФ напоминать о таком негодяе широкой общественности?

2024-02-21T06:21

2024-02-21T06:21

2024-02-21T06:21

интервью

испания

россия

украина

убийство

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 20 февраля прокомментировал журналистам смерть перебежчика Максима Кузьминова в Испании. Накануне в испанских СМИ появилась новость об убийстве украинца, в которого всадили 12 пуль и переехали автомобилем на парковке жилого дома в провинции Аликанте. По версии прессы, это российский летчик-предатель Кузьминов.В 2023 году он угнал вертолет Ми-8 из Курска, убив двух человек на борту. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка.— Сергей Валентинович, что говорят ваши источники и опыт? Действительно ли убили бывшего российского летчика-предателя Кузьминова?— Маловероятно, что убили его. Он слишком незначительная персона для того, чтобы мощное государство тратило свои ресурсы на это.Даже если убитый — Кузьминов, в чем я сильно сомневаюсь, это никак не связано с нашими спецслужбами. Вполне хватило бы и официального приговора суда, в котором его признали виновным в совершенном преступлении.А дальше Кузьминов жил бы с этим "камнем" на душе. Все предатели переживают. Не бывает среди них таких, которые живут и радуются — какие бы деньги им не платили.Если почитать статистику официальных предателей времен СССР, никто не жил счастливой жизнью. Многие умерли относительно рано из-за заболеваний, связанных с постоянным стрессом.Во-первых, всегда есть страх, что могут найти и убить спецслужбы. Во-вторых, в каждом человеке в той или иной степени есть совесть, которая его "ест".Правильное дело не может быть грязным: человек живет долго или погибает в бою. А неправильный поступок рождает сомнения и приводит к саморазрушению. Онкология, инсульт, инфаркт — классические диагнозы свершившихся предателей.Поэтому маловероятно, что Кузьминов был убит при таких обстоятельствах на территории Испании. На 90% этого быть не могло. Его скорее всего ждет иная смерть, о чем выше я говорил.— В советское время с предателями Родины поступали жестко. Почему вы так уверены, что наши спецслужбы не могли "убрать" Кузьминова?— Для России, в силу своей малозначительности, он не представляет никакой опасности и угрозы — в плане разглашения тайны или специфических знаний, которые могли бы нанести ущерб безопасности страны.Например, на Евгения Коновальца (создателя УВО и ОУН*) были завязаны многие нити управления украинским национальным движением. Его ликвидация была связана с тем, чтобы посеять хаос среди националистов Украины.Это было осмысленное, прагматичное решение, необходимое для обеспечения обороноспособности СССР. Поэтому генерал (а на тот момент молодой лейтенант) Судоплатов выполнял задачу — лишить головы опасную для Советского Союза организацию.Или, Олег Пеньковский, которого судили, потому что он нанес сильный ущерб стране. Но за ним не гонялись по Европе. Его поймали в Москве.Был еще советский летчик-предатель Виктор Беленко. Он вообще улетел, и его никто не вернул обратно. Борис Березовский — тоже перебежчик гораздо большего масштаба.Самый известный человек, который создавал беспокойство нашей стране — это Троцкий.Вспомните, как сложно готовили его ликвидацию. Этот пенсионер в очках сидел в Мексике и вел работу, подрывающую авторитет и государственное устройство Советского Союза.Троцкий был авторитетом среди марксистов и иностранных политиков. Сталин посчитал, что он опасен для государства, и его нужно ликвидировать.Человек, который это сделал [Рамон Меркадер], честно отсидел весь срок, получил Героя Советского Союза и умер в почете и уважении. Когда устраняешь врага, переживания не мучают.Есть другие, более мелкие случаи, когда наши спецслужбы уничтожали угрожающих стране предателей вне территории Советского Союза. Это были серьезные статусные люди. Они либо обладали совершенно секретной информацией, либо своим авторитетом могли воспользоваться для нанесения ущерба стране.Если бы Кузьминов был такого же уровня, можно было предположить в такой истории российский след. Но Кузьминов — ничтожный, мерзкий человечишка. Он подставил под пули своих ничего не подозревающих товарищей. Зачем спецслужбам РФ напоминать о таком негодяе широкой общественности? Это бессмысленно, в том числе с точки зрения нашей пропаганды.Еще момент. Прибыть в Испанию и убить там Кузьминова — сложная операция. Сейчас усилен контроль за перемещением внутри Европейского Союза. Необходимо задействовать нескольких человек. Нужно выяснить его место жительства и приехать по сути в небольшой городок, где все друг друга знают в лицо.Скрыться постороннему человеку в таком месте сложно.А еще нужно его как-то убить, с учетом, что везде камеры. И так далее.Наше командование не наивные парни, которые бросаются красивыми словами. Это прагматичные, серьезные люди с огромным опытом. Они никогда просто так ничего делать не будут.Как я сказал, Кузьминов никакого оперативного или стратегического интереса для нашего государства не представлял. Поэтому возиться с ним не стоило.— А Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как "неудобного" свидетеля?— Он пилот, имеет навыки управления боевым вертолетом — таких в Украине очень много. С практической точки зрения: одним больше, одним меньше — существенно обороноспособность ВСУ не увеличится и не уменьшится.Для Украины он представляет скорее пропагандистский интерес. Для них важно было показать тогда (в 2023 году) и напомнить сейчас, что якобы у россиян слабый боевой и моральный дух, раз пилоты РФ перегоняют вертолеты, а офицеры переходят на сторону ВСУ.При этом, чтобы дистанционно или иным способом найти такого человека, убедить его предать своих; чтобы проконтролировать процесс, сделать коридор, по которому он полетит, чтобы его не сбили ни российские, ни украинские средства ПВО — довольно сложная операция по организации. Поэтому, скорее всего, это было использовано Украиной для пропаганды.Представляете картинку, когда украинцы показывают постановочный фильм. Там актеры изображают российских военнослужащих, а настоящие российские военные и подавляющее большинство граждан нашей страны видят в новостных блогах знакомое лицо. Люди понимают, что действительно человек перебежал на сторону врага по какой-то причине.Поэтому, я думаю, что вся операция украинских спецслужб именно на это настроена — чтобы "перетащить" человека на свою сторону и потом красиво это предъявить обществу.То, что сейчас спецслужбы Украины официально признают, что убит их человек — видимо, начинается вторая часть действа. Почему бы им не обыграть тему "вот какие длинные и кровавые руки у российской власти".По внутренним каналам и в СМИ Испании пройдет информация, что Россия дотянется и до них: дескать, вы хотите, чтобы завтра танки стояли у вас в Марбелье? Расслабленные и сытые испанцы сильно напугаются (они вообще всего пугаются).— Может быть Украина хочет отвлечь внимание после Авдеевки, муссируя тему перебежчика?— Конечно! Они не хотят, чтобы российские танки стояли рядом. И как раз история с Кузьминовым — хороший момент для Киева напомнить Западу, какие все-таки нехорошие россияне, что все-таки надо голосовать ногами в пользу повышения финансирования ВСУ и продолжения боевых действий Украины против России.Тут, по их замыслу, главное волну пустить, даже если это неправда. И дальше обсуждать.Нужен повод повысить активность глубинного европейского народа, чтобы люди не мешали спонсировать нацистов на территории Украины.Последнюю неделю, кстати, риторика политиков почти всех европейских стран настроена на то, что Россия не остановится на Украине, а пойдёт дальше. Особенно это муссируют представители Прибалтийских республик. Среди европейцев гуляет мысль, что России надо "укоротить руки". Это они намекают, что любыми способами нужно поддерживать боеспособность украинских сил. На фоне взятия русскими Авдеевки им это важно.Думаю, максимально эффективно инфоповод про перебежчика будут использовать и украинские, и западные СМИ, ориентированные на спецслужбы.России следует меньше внимания обращать на такие выпады — это ниже нашего достоинства. Нам есть, чем заняться. Идет СВО, и наши специалисты востребованы на других фронтах: где-то тайных, где-то явных.Более подробно о версиях убийства предателя Кузьминова читайте на нашем сайте Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова* Организация, запрещенная в Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, испания, россия, украина, убийство