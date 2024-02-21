https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html

Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границу

Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границу - 21.02.2024 Украина.ру

Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границу

Польские фермеры под выкрики "Я не поддерживаю украинцев" снова устроили масштабную блокаду границы с Украиной. Поляки также перекрыли железную дорогу и высыпают зерно на землю.

2024-02-21T00:56

2024-02-21T00:56

2024-02-21T00:57

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Также обещают не пускать и пассажирские составы. Владимир Зеленский в последнем обращении призвал польские власти урегулировать ситуацию: "То, что происходит на нашей западной границе - границе с Польшей, - нельзя воспринимать как что-то нормальное и будничное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит 5% нашего агроэкспорта. Значит на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации". Украинские эксперты считают позицию Польши недружественной и призывают власти быть более решительными в отстаивании национальных интересов. Но не все так чисто и гладко со стороны украинских зернотрейдеров. Их нечистоплотность и возмутила польских фермеров. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Спикер МИД Украины Олег НиколенкоБлокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России. Граница Польши и Украины – это и граница ЕС. Он не должен быть заложником каких-либо политических интересов. Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. В то же время протестующие никоим образом не говорят об угрозах, связанных с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран. Призываем польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры по снижению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах. В условиях внешних испытаний очень важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств.Политический аналитик Юрий РоманенкоКратко о кризисе в отношениях Украины и Польши. Польский фермер видит свои кредиты (как следствие потерю дохода, который их покрывает) и ничего за их пределами. Украинский барыга видит деньги и ничего другого за их пределами.Отсутствие понимания, выходящего за рамки узкого интереса польского фермера приводит к стратегическому поражению обоих. Просто Украина падет раньше, а Польша позже. Именно так было в нашей истории в 17-18 веках. От стратегической тупости украинцев и поляков всегда выигрывают русские и немцы.Политик Александр ДубинскийОб этом стараются молчать, но в блокаде западной границы Украины – виноваты мы сами. Причина в том, что с момента начала войны в Украине под контролем Офиса президента (Татаров) создана огромная схема черной зерноторговли. Если упрощенно, то не имеющие возможности вывезти урожай, мелкие фермеры вынуждены продавать его за нал. Покупателями выступают "черные зернотрейдеры", которые берут зерно вдвое дешевле рыночной стоимости. Затем, при содействии налоговой, таможни, госпотреб службы и под прикрытием СБУ – трейдеры делают на зерно липовые документы, чтобы получить возврат НДС из бюджета (прямое хищение) при экспорте. Когда зерно идет через порты, эта схема никого не задевает, т.к. зерно оседает в странах, где его дефицит. Когда же зерно едет в ЕС через западную границу, то его низкая цена убивает местного фермера, который и выходит на границу. То есть, вопрос не в том, что нас не любят поляки, а в том, что в Офисе президента умудрились обворовывать даже их.Украинский политик Богдан ЯременкоКакую ситуацию ни возьми, а искать врага внутри Украины нашим людям нравится больше. Ясно, что так безопаснее и легче. Казалось бы – ну, насколько очевидна ситуация – ЕС принимает решение в поддержку Украины снять все барьеры на пути торговли с Украиной. Польша поддерживает это решение. А дальше начинает ему противодействовать, вводя какие-то запреты, препятствия и т.д. Кому в Украине плохо от того, что наше зерно продается за границу? А не так просто! Все равно мобилизуется армия ФБ-писак, которая немедленно начинает "защищать" Украину от Украины. Оказывается, Польша делает правильно, потому что "а все равно деньги оседают в оффшорах". Начинаем разбираться – украинские сельскохозяйственные предприятия уплатили 63,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2022 году и 70,1 млрд грн уплачено налогов в 2023 году. Это колоссальные суммы. Но все равно Польша хорошая, а мы нет, потому что в Польше "все для людей, а у нас – для олигархов" (мол в Польше сеют и собирают урожай фермеры, а у нас – Коломойский с Фирташем и Ахметов с Косюком на тракторах). Разбираемся. До войны в сельском хозяйстве Украины работали более 75 тыс. предприятий, из которых 90% — микропредприятия со средним размером до 100 га. Кроме того, сельскохозяйственным производством также занимались около 3,9 млн личных крестьянских хозяйств (микро фермеры), обрабатывавших более 6,1 млн га с.-х. земель. Средний размер 1,5 га. На пике своего развития в 2013 году крупные аграрные компании (115 единиц) возделывали около 6,0 млн. га. В последние 10 лет в Украине наблюдались обратные тенденции по деконсолидации земель. Малые и средние производители оказались более гибкими к современным внешним и внутренним вызовам. По состоянию на начало войны совокупный земельный банк крупных аграрных компаний составил менее 4,0 млн. га или около 10% от всей площади с.-х.земель Украины. В общем, в структуре производства сельскохозяйственной продукции доминирующую роль продолжают занимать личные крестьянские хозяйства (микро фермеры).До войны они производили в среднем 41% всей продукции. Крупные аграрные компании обеспечивали 23% продукции, другие категории производителей – 36% соответственно. Ну, ок, может, конечно, не все в Украине олигархи и не все деньги за масло в оффшорах оседают. Но польские фермеры нам деньги на помощь давали, а мы им рынок обвалили. Разбираемся. Экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса из Украины в Польшу не идет. Все зерно идет по транзиту. Лишь небольшие объемы семенного ячменя и кукурузы экспортировались в текущем году непосредственно в Польшу. Не такая эта Польша маленькая и немощная, чтобы из-за 242 тонн украинского хлеба аграрный рынок обвалился и фермеры, потеряв работу, побежали украинскую границу блокировать. А! Ну тогда это потому, что власть не уделяет этому вопросу внимание! Вот это верно. Правду некуда деться - польские власти самоустранились от проблемы из-за внутриполитических проблем и "спрятались" за тезисом о неотъемлемом праве поляков на протесты. А у нас часть украинцев жить не может без комплекса неполноценности. И если ощущать свою униженность перед Россией уже не получается, ищут новый объект для преклонения. Ведь не может так быть, чтобы мы не худшими были.Украинский блогер Алексей Петров*Что всегда делали монгольские завоеватели, когда шли на сильного противника? Верно. Пытались внести хаос и раздор.Чтобы потом, спокойно и без лишних забот взять крепость. Именно таким образом Чингисхан захватил вроде бы неприступную Бухару… Прошли столетия. Что-то изменилось? Нет! Сейчас потомки Батыя, Гуюука, Мункэ используют те же методы. Что должна сейчас делать Украина? А именно ее главный менеджер, то есть президент которого, кстати, нанял народ? Например, стоит поднять трубку, договориться о неотложном визите и срочно ехать в Варшаву, встречаться с президентом Польши или премьер-министром этой страны. А лучше с обоими вместе.И ЗАКРЫВАТЬ вопрос! Срочно! Потому что Польша - наш союзник! А потомки Батыя с востока, заклятые враги!И мне, как гражданину Украины безразлично, как это отразится на рейтингах того же менеджера! Если мы останемся без союзников, то уже будет все равно у кого, какие рейтинги и сколько миллиардов гривен снова направить на никому ненужный телемарафон, где рассказывают, как у нас все хорошо! Давай, Володя! Работай! Тебе страна платит деньги! И ребята гибнут, пока вы играете в политику!Политический аналитик Михаил ЧаплыгаИ о блокаде. Поверьте… еще чуть-чуть времени и станет совершенно очевидно, что суть не в зерне и не в фермерах. Политика и глобальная игра против нас. В Чехии, между прочим, профсоюзы аграриев не поддержали тот вчерашний протест с блокадами. Настоящие протесты аграриев в ЕС скоординированы профсоюзами по всех странам и не занимаются блокадами и высыпанием зерна. Они заняты работой с ЕК.* Внесен в список иноагентов

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эксклюзив, украина, польша, зерно, россия