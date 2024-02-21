Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии - 21.02.2024 Украина.ру
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Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии
Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии - 21.02.2024 Украина.ру
Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии
На Украине обсуждают усложнившуюся после потери Авдеевки ситуацию на линии боевого соприкосновения, нарастающие трудности в экономике, внутриполитические проблемы, фактически состоявшееся на Украине отмирание всех демократических свобод.
2024-02-21T05:20
2024-02-21T05:20
эксклюзив
украина
россия
эксперты
владимир путин
сво
авдеевка
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Обсуждают, конечно, продолжающийся уже который месяц отлов людей военкомами для нужд фронта. ТЦК теперь работают круглосуточно и постоянно совершенствуют методы отлова. Например, проверяют документы у мужчин на остановках общественного транспорта и в самом транспорте, ходят по домам, ставят посты у входов (они же и выходы) в супермаркеты. Об этом сообщают местные украинские СМИ.Автор одного из таких изданий ("Провинция") отмечает, что украинцы не спешат добровольно идти на верную смерть и преподносимые на повышенных тонах аргументы сотрудников ТЦК о "долге перед Родиной" на них действуют слабо. В общем, проблемы с мотивацией.По его мнению, война идет на самом деле за украинские порты и землю, это-де даст возможность Москве контролировать около четверти мирового рынка продовольствия. Но журналист задается вопросом: а принадлежат ли украинская земля народу Украины? И сам же дает ответ: не принадлежит, с началом второго этапа земельной реформы купить украинскую землю в нынешних условиях могут только иноземцы, читай - ТНК."Так что же, украинские Иваны и Василии должны бороться за то, чтобы Путин не отобрал украинские черноземы у транснациональных корпораций? Как-то не совсем романтично, не так ли?", - пишет автор. И добавляет еще один важный аспект: "в Украине гребут до войска преимущественно тех, кому 30 лет держава была не матерью, а мачехой".И почему обычные работяги, не имеющие за душой ничего, кроме квартиры на 40 "квадратов" и старенького "Москвича", должны защищать богатства судей, мэров, губернаторов, депутатов разных уровней и иноземных латифундистов? Не станут они этого делать добровольно.По мнению автора статьи, исправить ситуацию можно, "переиграв" второй этап земельной реформы и отдав землю ветеранам и идущим воевать (тогда они будут воевать уже за свою землю). И это, продолжает журналист, "будет хороший тест для власти Украины на предмет того – украинская ли они власть".Как видим, даже те журналисты на Украине, которые имеют ум и смелость ставить правильные вопросы, до сих пор в природе нынешней власти не разобрались. Как и в причинах текущего конфликта. Или делают вид?Продолжают обсуждать Авдеевку. Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что ВСУ упорно обороняли город, но если на взятие Бахмута (Артемовска) у ВС РФ ушло 9 месяцев, то на Авдеевку потребовалось 4 месяца. При этом Авдеевка была куда лучше укреплена, нежели Бахмут.По словам эксперта, это свидетельствует о том, что давление российских войск на линии фронта становится сильнее, "военный ресурс России увеличивается, наступление становится более умелым и разрушительным, а военный ресурс украинской армии, да не только военный, а и экономический, финансовый, если взять в целом государство, все-таки истощается".Карасев добавил, что это особенно видно на фоне паузы с военной и финансовой помощью от США. Помощь от Европы есть, но ее недостаточно для того, чтобы успешно сдерживать давление российских сил.Потеря Авдеевки неприятна (для киевского режима — Ред.) тем, что если ВСУ отводят на заранее подготовленные и укрепленные позиции, это одна история, но если не созданы эти рубежи обороны, то ВС РФ могут выйти на оперативный простор, отметил эксперт в эфире одесского канала "Град".Что касается подписанных Зеленским с рядом стран соглашений о гарантиях безопасности, то Карасев обратил внимание на то, что речь там идет о некоем "повторном вторжении России". И задал вопрос: так что же это за гарантии, если они не гарантируют от повторного вторжения?По его словам, Европа начинает заниматься собой, а Украине надо думать, что ей делать в этой ситуации, есть ли ресурсы для продолжения конфликта. Политолог подчеркнул, что проблемы надо решать не только войной, есть еще и дипломатия."На что надо — только воевать ради того, чтобы воевать? А если хуже будет? А если впереди, не дай Бог, еще потери каких-нибудь авдеевок, там - Часов Яр, Курахово? Зачем нам это надо?" - сказал Карасев, добавив, что пока есть возможность для каких-то дипломатических усилий, надо их предпринимать.О дисбалансе в ресурсах противостоящих сторон говорит и бывший социалист, экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко (правда, он берет во внимание лишь ресурсы киевского режима, а не всей западной коалиции). В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что у России очевидно больше людей, а на Украине нужна мобилизация, так как процент некомплекта в войсках "очень ощутим". Но Зеленский самоустранился от этого, возмутился Луценко.Если говорить о финансах, то бизнесу на Украине не дают работать, он фактически парализован, от 30 до 40 процентов налоговых накладных блокируется, каждое третье предприятие просто не может работать, заявил политик. По его словам, финансовый ресурс командой с Банковой подрывается внутри страны и плохо обеспечивается извне (речь о задержке помощи от США).С вооружениями тоже плохо, тут все зависит от западных поставок, а украинское производство вооружений так и не стало серьезным фактором, отметил экс-генпрокурор. По его мнению, несмотря на все это, в ближайшее время офис Зеленского будет требовать от нового руководства ВСУ побед.Что касается внутриполитической ситуации на Украине, то выборов не будет, Зеленский уходить не собирается, он настроен быть президентом долго, до тех пор, пока будет продолжаться война, считает Луценко. И предлагает "чудодейственный" рецепт: надо сначала победить Путина, а потом восстановить демократию в стране, другого варианта нет. Впрочем, можно добавить, что и после завершения конфликта восстанавливать демократию уже не получится. Об этом сказал известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала "Дикий Live"."У нас многие говорят, что Украина - это демократическое государство. Тот же Сергей Лещенко говорит, например, что вот – супердемократическое государство, такого демократического государства нет нигде в мире. Ну, я думаю, каждый может сам сказать, насколько это государство является демократическим, поскольку в данной ситуации это государство, в котором попираются все без исключения свободы и права человека, все", - сказал эксперт.Он продолжил: "Ни одна конституционная норма, которая прописана в Конституции как права человека, не соблюдается – под предлогом того, что "у нас война, военное положение", под предлогом, что "не время", под предлогом, что "вы не все знаете, нам лучше знать, как вам лучше", но при этом попираются все свободы".Кость Бондаренко выразил уверенность в том, что если завтра закончится война, то ни одна из этих свобод уже не будет восстановлена.
https://ukraina.ru/20240214/1053296880.html
https://ukraina.ru/20240219/1053397622.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, эксперты, владимир путин, сво, авдеевка
Эксклюзив, Украина, Россия, эксперты, Владимир Путин, СВО, Авдеевка

Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии

05:20 21.02.2024
 
© AFP2023 / GENYA SAVILOV
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AFP2023 / GENYA SAVILOV
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают усложнившуюся после потери Авдеевки ситуацию на линии боевого соприкосновения, нарастающие трудности в экономике, внутриполитические проблемы, фактически состоявшееся на Украине отмирание всех демократических свобод.
Обсуждают, конечно, продолжающийся уже который месяц отлов людей военкомами для нужд фронта. ТЦК теперь работают круглосуточно и постоянно совершенствуют методы отлова. Например, проверяют документы у мужчин на остановках общественного транспорта и в самом транспорте, ходят по домам, ставят посты у входов (они же и выходы) в супермаркеты. Об этом сообщают местные украинские СМИ.
Автор одного из таких изданий ("Провинция") отмечает, что украинцы не спешат добровольно идти на верную смерть и преподносимые на повышенных тонах аргументы сотрудников ТЦК о "долге перед Родиной" на них действуют слабо. В общем, проблемы с мотивацией.
По его мнению, война идет на самом деле за украинские порты и землю, это-де даст возможность Москве контролировать около четверти мирового рынка продовольствия. Но журналист задается вопросом: а принадлежат ли украинская земля народу Украины? И сам же дает ответ: не принадлежит, с началом второго этапа земельной реформы купить украинскую землю в нынешних условиях могут только иноземцы, читай - ТНК.
"Так что же, украинские Иваны и Василии должны бороться за то, чтобы Путин не отобрал украинские черноземы у транснациональных корпораций? Как-то не совсем романтично, не так ли?", - пишет автор. И добавляет еще один важный аспект: "в Украине гребут до войска преимущественно тех, кому 30 лет держава была не матерью, а мачехой".
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По мнению автора статьи, исправить ситуацию можно, "переиграв" второй этап земельной реформы и отдав землю ветеранам и идущим воевать (тогда они будут воевать уже за свою землю). И это, продолжает журналист, "будет хороший тест для власти Украины на предмет того – украинская ли они власть".
Как видим, даже те журналисты на Украине, которые имеют ум и смелость ставить правильные вопросы, до сих пор в природе нынешней власти не разобрались. Как и в причинах текущего конфликта. Или делают вид?
Продолжают обсуждать Авдеевку. Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что ВСУ упорно обороняли город, но если на взятие Бахмута (Артемовска) у ВС РФ ушло 9 месяцев, то на Авдеевку потребовалось 4 месяца. При этом Авдеевка была куда лучше укреплена, нежели Бахмут.
По словам эксперта, это свидетельствует о том, что давление российских войск на линии фронта становится сильнее, "военный ресурс России увеличивается, наступление становится более умелым и разрушительным, а военный ресурс украинской армии, да не только военный, а и экономический, финансовый, если взять в целом государство, все-таки истощается".
Карасев добавил, что это особенно видно на фоне паузы с военной и финансовой помощью от США. Помощь от Европы есть, но ее недостаточно для того, чтобы успешно сдерживать давление российских сил.
Потеря Авдеевки неприятна (для киевского режима — Ред.) тем, что если ВСУ отводят на заранее подготовленные и укрепленные позиции, это одна история, но если не созданы эти рубежи обороны, то ВС РФ могут выйти на оперативный простор, отметил эксперт в эфире одесского канала "Град".
Что касается подписанных Зеленским с рядом стран соглашений о гарантиях безопасности, то Карасев обратил внимание на то, что речь там идет о некоем "повторном вторжении России". И задал вопрос: так что же это за гарантии, если они не гарантируют от повторного вторжения?
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По его словам, Европа начинает заниматься собой, а Украине надо думать, что ей делать в этой ситуации, есть ли ресурсы для продолжения конфликта. Политолог подчеркнул, что проблемы надо решать не только войной, есть еще и дипломатия.
"На что надо — только воевать ради того, чтобы воевать? А если хуже будет? А если впереди, не дай Бог, еще потери каких-нибудь авдеевок, там - Часов Яр, Курахово? Зачем нам это надо?" - сказал Карасев, добавив, что пока есть возможность для каких-то дипломатических усилий, надо их предпринимать.
О дисбалансе в ресурсах противостоящих сторон говорит и бывший социалист, экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко (правда, он берет во внимание лишь ресурсы киевского режима, а не всей западной коалиции). В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что у России очевидно больше людей, а на Украине нужна мобилизация, так как процент некомплекта в войсках "очень ощутим". Но Зеленский самоустранился от этого, возмутился Луценко.
Если говорить о финансах, то бизнесу на Украине не дают работать, он фактически парализован, от 30 до 40 процентов налоговых накладных блокируется, каждое третье предприятие просто не может работать, заявил политик. По его словам, финансовый ресурс командой с Банковой подрывается внутри страны и плохо обеспечивается извне (речь о задержке помощи от США).
С вооружениями тоже плохо, тут все зависит от западных поставок, а украинское производство вооружений так и не стало серьезным фактором, отметил экс-генпрокурор. По его мнению, несмотря на все это, в ближайшее время офис Зеленского будет требовать от нового руководства ВСУ побед.
Что касается внутриполитической ситуации на Украине, то выборов не будет, Зеленский уходить не собирается, он настроен быть президентом долго, до тех пор, пока будет продолжаться война, считает Луценко. И предлагает "чудодейственный" рецепт: надо сначала победить Путина, а потом восстановить демократию в стране, другого варианта нет.
Впрочем, можно добавить, что и после завершения конфликта восстанавливать демократию уже не получится. Об этом сказал известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала "Дикий Live".
"У нас многие говорят, что Украина - это демократическое государство. Тот же Сергей Лещенко говорит, например, что вот – супердемократическое государство, такого демократического государства нет нигде в мире. Ну, я думаю, каждый может сам сказать, насколько это государство является демократическим, поскольку в данной ситуации это государство, в котором попираются все без исключения свободы и права человека, все", - сказал эксперт.
Он продолжил: "Ни одна конституционная норма, которая прописана в Конституции как права человека, не соблюдается – под предлогом того, что "у нас война, военное положение", под предлогом, что "не время", под предлогом, что "вы не все знаете, нам лучше знать, как вам лучше", но при этом попираются все свободы".
Кость Бондаренко выразил уверенность в том, что если завтра закончится война, то ни одна из этих свобод уже не будет восстановлена.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияэкспертыВладимир ПутинСВОАвдеевка
 
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