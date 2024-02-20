Болгария тормозит отправку военной помощи Украине - 20.02.2024 Украина.ру
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Болгария тормозит отправку военной помощи Украине
Болгария тормозит отправку военной помощи Украине - 20.02.2024 Украина.ру
Болгария тормозит отправку военной помощи Украине
Власти Болгарии не намерены платить за транспортировку военной помощи Украине, а потому ВСУ до сих пор не получили обещанные 100 бронетранспортёров. Об этом 20 февраля сообщает издание Euractiv Bulgaria, ссылаясь на депутатов от правящего большинства в Софии
2024-02-20T14:49
2024-02-20T14:50
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военная помощь
военная техника
болгария
спецоперация
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Уточняется, что министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, однако до сих пор ответа не последовало. Вместе с тем, от поддержки киевского режима Болгария не отказывается. По его словам, транспортировка военной техники – "это не элементарная транспортная операция, потому что необходимо задействовать довольно много составов поездов". Напомним, решение об отправке сотни бронетранспортёров было принято парламентом более трёх месяцев назад, соответствующее соглашение подписали представители министерства внутренних дел Болгарии и минобороны Украины. Кроме того, в последнем пакете военной помощи Киеву, София пообещала вооружение, которое было у Болгарии со времен СССР – запчасти для пусковых установок С-300, старые ракеты С-300, бронетранспортеры, снаряды, миномёты и другое старое оборудование. Ранее сообщалось, что Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.
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новости, украина, всу, военная помощь, военная техника, болгария, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, военная помощь, военная техника, Болгария, Спецоперация

Болгария тормозит отправку военной помощи Украине

14:49 20.02.2024 (обновлено: 14:50 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Власти Болгарии не намерены платить за транспортировку военной помощи Украине, а потому ВСУ до сих пор не получили обещанные 100 бронетранспортёров. Об этом 20 февраля сообщает издание Euractiv Bulgaria, ссылаясь на депутатов от правящего большинства в Софии
Уточняется, что министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, однако до сих пор ответа не последовало. Вместе с тем, от поддержки киевского режима Болгария не отказывается.

“Болгария может помочь, но это происходит не в требуемом темпе, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортёрах почти три месяца назад, но за три месяца мы не сможем перевезти сотню бронетранспортеров из Софии в Русе (город на реке Дунай на северо-востоке Болгарии)”, – заявил депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции "Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария".

По его словам, транспортировка военной техники – "это не элементарная транспортная операция, потому что необходимо задействовать довольно много составов поездов".
Напомним, решение об отправке сотни бронетранспортёров было принято парламентом более трёх месяцев назад, соответствующее соглашение подписали представители министерства внутренних дел Болгарии и минобороны Украины. Кроме того, в последнем пакете военной помощи Киеву, София пообещала вооружение, которое было у Болгарии со времен СССР – запчасти для пусковых установок С-300, старые ракеты С-300, бронетранспортеры, снаряды, миномёты и другое старое оборудование.
Ранее сообщалось, что Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.
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