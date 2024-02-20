https://ukraina.ru/20240220/1053421052.html

Болгария тормозит отправку военной помощи Украине

Болгария тормозит отправку военной помощи Украине - 20.02.2024 Украина.ру

Болгария тормозит отправку военной помощи Украине

Власти Болгарии не намерены платить за транспортировку военной помощи Украине, а потому ВСУ до сих пор не получили обещанные 100 бронетранспортёров. Об этом 20 февраля сообщает издание Euractiv Bulgaria, ссылаясь на депутатов от правящего большинства в Софии

2024-02-20T14:49

2024-02-20T14:49

2024-02-20T14:50

новости

украина

всу

военная помощь

военная техника

болгария

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0e87333e807082e5ccbee4e2f93f380b.jpg

Уточняется, что министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, однако до сих пор ответа не последовало. Вместе с тем, от поддержки киевского режима Болгария не отказывается. По его словам, транспортировка военной техники – "это не элементарная транспортная операция, потому что необходимо задействовать довольно много составов поездов". Напомним, решение об отправке сотни бронетранспортёров было принято парламентом более трёх месяцев назад, соответствующее соглашение подписали представители министерства внутренних дел Болгарии и минобороны Украины. Кроме того, в последнем пакете военной помощи Киеву, София пообещала вооружение, которое было у Болгарии со времен СССР – запчасти для пусковых установок С-300, старые ракеты С-300, бронетранспортеры, снаряды, миномёты и другое старое оборудование. Ранее сообщалось, что Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.

https://ukraina.ru/20231209/1051873411.html

украина

болгария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, военная помощь, военная техника, болгария, спецоперация