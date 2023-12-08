https://ukraina.ru/20231208/1051844826.html
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК - 08.12.2023 Украина.ру
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы. Соответствующее решение по этому вопросу принял комитет по обороне страны, передаёт Novinite
2023-12-08T01:20
2023-12-08T01:20
2023-12-08T01:20
новости
украина
болгария
военная помощь
военная техника
всу
сво
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Речь идет о "неисправных, вышедших из строя или нестандартных переносных зенитно-ракетных комплексах и зенитных ракетах разных типов". Сообщается, что эта военная техника будет использоваться "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.Ранее датский телеканал TV2 заявил, что более половины танков Leopard 1, отправленные Данией на Украину, оказались с дефектами, причём у двух — серьёзные повреждения.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, болгария, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Болгария, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы. Соответствующее решение по этому вопросу принял комитет по обороне страны, передаёт Novinite
Речь идет о "неисправных, вышедших из строя или нестандартных переносных зенитно-ракетных комплексах и зенитных ракетах разных типов".
Сообщается, что эта военная техника будет использоваться "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее датский телеканал TV2 заявил, что более половины танков Leopard 1, отправленные Данией на Украину, оказались с дефектами, причём у двух — серьёзные повреждения.