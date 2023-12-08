Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК - 08.12.2023 Украина.ру
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Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК - 08.12.2023 Украина.ру
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы. Соответствующее решение по этому вопросу принял комитет по обороне страны, передаёт Novinite
2023-12-08T01:20
2023-12-08T01:20
новости
украина
болгария
военная помощь
военная техника
всу
сво
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Речь идет о "неисправных, вышедших из строя или нестандартных переносных зенитно-ракетных комплексах и зенитных ракетах разных типов". Сообщается, что эта военная техника будет использоваться "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.Ранее датский телеканал TV2 заявил, что более половины танков Leopard 1, отправленные Данией на Украину, оказались с дефектами, причём у двух — серьёзные повреждения.
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новости, украина, болгария, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Болгария, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК

01:20 08.12.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Болгария поставит на вооружение украинской армии неисправные зенитно-ракетные комплексы. Соответствующее решение по этому вопросу принял комитет по обороне страны, передаёт Novinite
Речь идет о "неисправных, вышедших из строя или нестандартных переносных зенитно-ракетных комплексах и зенитных ракетах разных типов".
Сообщается, что эта военная техника будет использоваться "для усиления" украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее датский телеканал TV2 заявил, что более половины танков Leopard 1, отправленные Данией на Украину, оказались с дефектами, причём у двух — серьёзные повреждения.
 
НовостиУкраинаБолгариявоенная помощьвоенная техникаВСУСВО
 
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