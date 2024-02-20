https://ukraina.ru/20240220/1053418238.html

Все хотят получить свою долю, но зарабатывают США. Западные СМИ подсчитали выгоду от войны на Украине

Все хотят получить свою долю, но зарабатывают США. Западные СМИ подсчитали выгоду от войны на Украине - 20.02.2024 Украина.ру

Все хотят получить свою долю, но зарабатывают США. Западные СМИ подсчитали выгоду от войны на Украине

Ведущие страны Запада выстроились в очередь, чтобы заработать на украинском конфликте. Только некоторые из них топчутся в хвосте, а некоторые занимают в этой очереди привилегированное положение. Это следует из статьи, опубликованной 20 февраля в германской газете Berliner Zeitung

2024-02-20T13:46

2024-02-20T13:46

2024-02-20T14:29

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Экономика Германии переживает период рецессии, в то время как США получают выгоду от конфликта на Украине, пишет издание, ссылаясь на свежие доклады, опубликованные американскими журналистами из The Wall Street Journal (WSJ). Согласно этим данным, рост производства в американской оборонной промышленности с февраля 2022 года составил 17,5%.В течение последних двух лет оборонная промышленность США столкнулась с бурным ростом заказов на оружие и боеприпасы, в том числе из-за оборонной политики европейских стран – членов НАТО, которые закупают оружие в Америке, отмечается в докладе.По данным Госдепа США, Польша заказала вертолеты Apache, артиллерийские ракетные комплексы (HIMARS), танки M1A1 Abrams и другую технику на сумму около 30 млрд долларов. Германия заплатила 8,5 млрд долларов за 60 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующее оборудование. Чехия заказала истребители F35 и боеприпасы на сумму 5,6 млрд долларов, напоминает Berliner Zeitung.Тем временем Федеральная резервная система США сообщает о росте промышленного производства в оборонном и аэрокосмическом секторе за последние два года на 17,5%."Инвестиции целого поколения" – так аналитик компании Wolfe Research по вопросам военной промышленности Майлз Уолтон назвал в интервью WSJ новые расходы европейских стран на американские истребители и другую военную технику, которые за последние два года достигли уровня предыдущих 20 лет.При этом правительство Германии не исключает дальнейшего увеличения военных расходов, добавляет Berliner Zeitung. Издание цитирует выступление министра обороны Германии Бориса Писториуса на Мюнхенской конференции по безопасности. "Возможно, мы достигнем трех или даже 3,5 процента ВВП. Это зависит от того, что будет происходить в мире", – сказал глава немецкого оборонного ведомства.Как США вышли на первое место в мире по экспорту СПГРост объемов производства в оборонной промышленности – это лишь один из примеров активизации американо-европейских отношений, зачастую в пользу США, отмечает WSJ.Издание напоминает, что в 2023 году США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Эксперты ожидают, что к 2030 году объем экспорта СПГ увеличится почти вдвое, при этом около двух третей этого экспорта будет направлено в Европу.Прекращение поставок российского газа в Европу по "Северному потоку" и другим трубопроводам вызвало резкий рост цен на энергоносители и инфляцию в Европе и, как известно, подстегнуло европейский спрос на американский сжиженный природный газ, подчеркивает WSJ.Однако не все американские эксперты считают, что создание рабочих мест в секторах, связанных с поддержкой Украины в целом идет на пользу экономике США. По словам старшего директора по политике комитета по вопросам ответственного бюджета Конгресса США Марка Голдвейна, эти рабочие места составляют лишь относительно небольшую часть занятости в стране.Тем не менее, некоторые отрасли американской экономики определенно выиграли от начала российской СВО, отмечает WSJ.В очередь втиснулась ЯпонияВ то время как США и другие западные страны все еще сосредоточены на военной помощи Киеву, в Японии проходит конференция, посвященная постконфликтному восстановлению Украины, пишет 20 февраля японское издание Asahi Shimbun.Организатором конференции выступили правительства Японии и Украины, мощная японская бизнес-федерация Keidanren и Японская правительственная организация по внешней торговле (JETRO).Делегацию Украины, состоящую из более чем 100 чиновников и представителей бизнеса, возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль. Японскую делегацию возглавил премьер-министр Фумио Кисида, к нему присоединился глава японской дипломатии Ёко Камикава. На мероприятии также присутствуют около 100 представителей японских компаний, большинство из которых являются стартапами.Среди участников есть также ряд ведущих японских компаний, таких как Kawasaki Heavy Industry, производители сельскохозяйственного оборудования Yanmar Holdings и Kubota Co., а также телекоммуникационная компания Rakuten Symphony, сообщает издание.Конференцию, посвященную вопросам восстановления Украины и инвестициям в нее Япония проводит по двум причинам, отмечает Asahi Shimbun. Первая причина – выйти на передний план среди других стран, инвестирующих в экономику Украины. Вторая причина касается национальной безопасности самой Японии, так как премьер Кисида неоднократно заявлял – "Восточная Азия завтра может стать тем, чем является Украины сегодня", утверждает издание.Благодаря своей пацифистской политике после Второй мировой войны Япония заработала прочную репутацию в мире в сфере экономического сотрудничества и помощи развитию, отмечает Asahi Shimbun. Тем не менее, Токио сейчас ослабил эти ограничения, чтобы заняться военным сдерживанием против Китая, говорится в статье издания.Однако его поддержка Украины в основном заключалась до сих пор в гуманитарной помощи. Токио ограничил свои поставки Киеву техники военного назначения только нелетальным снаряжением. Вклад Японии в Украину в размере 12,1 млрд долларов за последние два года намного меньше, чем 111 млрд долларов, которые Соединенные Штаты и другие западные страны предоставили Киеву в виде оружия, оборудования и гуманитарной помощи", - подчеркивается в публикации.Сейчас правительство Японии надеется способствовать инвестициям в частный сектор на Украине, одновременно минимизируя риски деловых операций в этой стране.Для сотрудничества с Украиной японское правительство выбрало семь целевых направлений. Это в том числе удаление мин и остатков разрушенных строений, улучшение гуманитарных и бытовых условий, сельское хозяйство, биохимическое производство, цифровая и информационная индустрия, инфраструктура для производства и транспортировки электроэнергии и меры по борьбе с коррупцией, сообщает Asahi Shimbun.Смогут ли инвестиции в экономику Украины остановить падение курса японской валюты?После снижения ВВП в течение двух кварталов подряд Япония из-за слабого внутреннего спроса неожиданно вступила в рецессию и утратила статус третьей крупнейшей экономики мира, отмечает в публикации от 17 февраля турецкое издание Yeni Şafak.Аналитики издания отмечают, что причиной этого стало в том числе резкое падение курса иены.По их данным, японская валюта за последние два года потеряла более 18% своей стоимости относительно доллара, а на фоне поддержания Банком Японии отрицательных процентных ставок эта потеря в прошлом году составила 7%."Домохозяйства в островном государстве, где выражаются опасения по поводу быстрого старения населения, борются с ростом стоимости жизни и падением реальной заработной платы, при этом расходы компаний остаются слабыми, упав на 0,1% в последнем квартале", - констатирует Yeni Şafak.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, германия, украина, экономика, спг, впк, япония, конференция, восстановление