Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону - 20.02.2024 Украина.ру
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Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону
Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону - 20.02.2024 Украина.ру
Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону
Поступают сообщения, что ВСУ отойдут в населенные пункты на линии Бердычи-Орловка-Уманское вдоль небольшой речки. Можно предположить, после взятия Авдеевки основной удар ВС РФ придется в направлении Карловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-20T04:00
2024-02-20T04:00
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После взятия Авдеевки основной задачей ВС РФ остается выход на рубеж реки Волчья, чтобы занять там оборонительные позиции. Но во многом это зависит от того, где теперь ВСУ будут выстраивать свою собственную оборону, рассказал обозреватель.Поступают сообщения, что ВСУ отойдут в населенные пункты на линии Бердычи-Орловка-Уманское вдоль небольшой речки. Теперь у российских военных открывается небольшой простой для продвижения к Карловке с еще одного направления, указал эксперт.Таким образом можно предположить, после взятия Авдеевки основной удар ВС РФ придется в направлении Карловки. Также можно ожидать попытки окружить Красногоровку, которая расположена выше Марьинки, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html
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новости, всу, вс рф, авдеевка, днр, наступление, оборона, сво, река, бои, украина, россия
Новости, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, ДНР, наступление, оборона, СВО, река, бои, Украина, Россия

Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону

04:00 20.02.2024
 
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Поступают сообщения, что ВСУ отойдут в населенные пункты на линии Бердычи-Орловка-Уманское вдоль небольшой речки. Можно предположить, после взятия Авдеевки основной удар ВС РФ придется в направлении Карловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После взятия Авдеевки основной задачей ВС РФ остается выход на рубеж реки Волчья, чтобы занять там оборонительные позиции. Но во многом это зависит от того, где теперь ВСУ будут выстраивать свою собственную оборону, рассказал обозреватель.
Поступают сообщения, что ВСУ отойдут в населенные пункты на линии Бердычи-Орловка-Уманское вдоль небольшой речки. Теперь у российских военных открывается небольшой простой для продвижения к Карловке с еще одного направления, указал эксперт.
"Кроме того, противник сообщает, что во время боев за Авдеевку ВС РФ не прекращали продвижение в районе Первомайского (мы контролируем 50% села) и Невельского", - подчеркнул Угольный.
Таким образом можно предположить, после взятия Авдеевки основной удар ВС РФ придется в направлении Карловки. Также можно ожидать попытки окружить Красногоровку, которая расположена выше Марьинки, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 15:53
Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда Мы поражаем противника теми средствами, которые наиболее эффективны в конкретной ситуации, а также соответствуют параметру "цена/качество"
 
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