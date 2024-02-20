После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим - 20.02.2024 Украина.ру
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После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим
После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим - 20.02.2024 Украина.ру
После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим
Взятие Авдеевки означает, что на Северное и Тоненькое войска будут наступать не только как раньше, с невыгодных позиций на юге, но и с востока, и с самой Авдеевки. На севере ситуация зависит от того, будут ли ВСУ дальше цепляться за Коксохим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-20T03:45
2024-02-20T03:45
новости
всу
авдеевка
завод
укрепления
оборона
бои
наступление
днр
сво
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Сейчас на севере Авдеевке в районе н.п. Орловка и Бердычи многое будет зависеть от того, насколько ВСУ будут цепляться за Коксохим. Теоретически там очень удобно занимать позиции, потому что это большой промышленный комплекс, рассказал обозреватель.Но если противник позволил российским войскам зайти на территорию завода, где он долгое время стойко держал оборону, то возможно, сейчас ВСУ уже полностью оставили территорию Коксохима, добавил он.На юге Авдеевки (Северное, Ласточкино, Тоненькое) теперь ВС РФ будут бить ВСУ во фланг. Взятие укрепрайона означает, что на Северное и Тоненькое войска будут наступать не только с невыгодных позиций с юга, но и с востока, и с самой Авдеевки, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html
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новости, всу, авдеевка, завод, укрепления, оборона, бои, наступление, днр, сво
Новости, ВСУ, Авдеевка, завод, укрепления, оборона, бои, наступление, ДНР, СВО

После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим

03:45 20.02.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взятие Авдеевки означает, что на Северное и Тоненькое войска будут наступать не только как раньше, с невыгодных позиций на юге, но и с востока, и с самой Авдеевки. На севере ситуация зависит от того, будут ли ВСУ дальше цепляться за Коксохим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас на севере Авдеевке в районе н.п. Орловка и Бердычи многое будет зависеть от того, насколько ВСУ будут цепляться за Коксохим. Теоретически там очень удобно занимать позиции, потому что это большой промышленный комплекс, рассказал обозреватель.
Но если противник позволил российским войскам зайти на территорию завода, где он долгое время стойко держал оборону, то возможно, сейчас ВСУ уже полностью оставили территорию Коксохима, добавил он.
"Пока я не видел сообщений, что ВСУ взорвали многоэтажки микрорайона Химик (укрепрайон "Крепость"). Будем надеяться, что противник не успеет это организованно взорвать как в Артемовске. Если у него это не удастся, то у нас будут удобные позиции для наступления с востока", - подчеркнул Угольный.
На юге Авдеевки (Северное, Ласточкино, Тоненькое) теперь ВС РФ будут бить ВСУ во фланг. Взятие укрепрайона означает, что на Северное и Тоненькое войска будут наступать не только с невыгодных позиций с юга, но и с востока, и с самой Авдеевки, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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