https://ukraina.ru/20240219/1053401221.html
"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины
"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины - 19.02.2024 Украина.ру
"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины
Мужчина пытался дать взятку сотруднику погранслужбы, чтобы выехать с Украины. Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в своём телеграм-канале
2024-02-19T17:27
2024-02-19T17:27
2024-02-19T17:27
новости
украина
пограничники
всу
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053400911_0:0:2088:1174_1920x0_80_0_0_546aa61008a9dac7b5f857b94fcfeaa2.png
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался за взятку выехать в Словакию. Он показал документы на сопровождение инвалида и паспорт, в который вложил 1000 евро (99,5 тыс. рублей). На видео не видно нарушителя, но слышен его разговор с пограничницей:- Прошу, отпустите, и я поеду. Я чисто по-человечески, – попросил мужчина.- Так за что вы хотите договариваться? – уточнила пограничница.- Чтобы вы прямо сейчас на это закрыли глаза и я уехал.- Вы понимаете, что за это предусмотрена уголовная ответственность?- Ну, я не знаю всех этих процессов, извините.- Это дача неправомерной выгоды. – предупредила пограничница.- Это чисто благодарность.- Ну, вы понимаете, что это дача [взятки]?- Я по-человечески. Я понимаю всё, – признался он.Пограничный наряд вызвал Нацполицию. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина уже однажды пытался покинуть Украину через другой пункт пропуска с поддельными документами. Теоретически, мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки и штраф за подлог документов. Однако это не освободит его от возможной мобилизации в ВСУ. Украинские уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.
https://ukraina.ru/20240206/1053117339.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053400911_0:0:1566:1174_1920x0_80_0_0_4656688756b8f1dda69f191b989209ab.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пограничники, всу, граница
"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины
Мужчина пытался дать взятку сотруднику погранслужбы, чтобы выехать с Украины. Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в своём телеграм-канале
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался за взятку выехать в Словакию. Он показал документы на сопровождение инвалида и паспорт, в который вложил 1000 евро (99,5 тыс. рублей).
На видео не видно нарушителя, но слышен его разговор с пограничницей:
- Прошу, отпустите, и я поеду. Я чисто по-человечески, – попросил мужчина.
- Так за что вы хотите договариваться? – уточнила пограничница.
- Чтобы вы прямо сейчас на это закрыли глаза и я уехал.
- Вы понимаете, что за это предусмотрена уголовная ответственность?
- Ну, я не знаю всех этих процессов, извините.
- Это дача неправомерной выгоды. – предупредила пограничница.
- Это чисто благодарность.
- Ну, вы понимаете, что это дача [взятки]?
- Я по-человечески. Я понимаю всё, – признался он.
Пограничный наряд вызвал Нацполицию. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина уже однажды пытался покинуть Украину через другой пункт пропуска с поддельными документами.
Теоретически, мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки и штраф за подлог документов. Однако это не освободит его от возможной мобилизации в ВСУ.
Украинские уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.