"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины - 19.02.2024 Украина.ру
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"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины
"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины - 19.02.2024 Украина.ру
"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины
Мужчина пытался дать взятку сотруднику погранслужбы, чтобы выехать с Украины. Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в своём телеграм-канале
2024-02-19T17:27
2024-02-19T17:27
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Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался за взятку выехать в Словакию. Он показал документы на сопровождение инвалида и паспорт, в который вложил 1000 евро (99,5 тыс. рублей). На видео не видно нарушителя, но слышен его разговор с пограничницей:- Прошу, отпустите, и я поеду. Я чисто по-человечески, – попросил мужчина.- Так за что вы хотите договариваться? – уточнила пограничница.- Чтобы вы прямо сейчас на это закрыли глаза и я уехал.- Вы понимаете, что за это предусмотрена уголовная ответственность?- Ну, я не знаю всех этих процессов, извините.- Это дача неправомерной выгоды. – предупредила пограничница.- Это чисто благодарность.- Ну, вы понимаете, что это дача [взятки]?- Я по-человечески. Я понимаю всё, – признался он.Пограничный наряд вызвал Нацполицию. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина уже однажды пытался покинуть Украину через другой пункт пропуска с поддельными документами. Теоретически, мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки и штраф за подлог документов. Однако это не освободит его от возможной мобилизации в ВСУ. Украинские уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.
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новости, украина, пограничники, всу, граница
Новости, Украина, пограничники, ВСУ, граница

"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины

17:27 19.02.2024
 
© пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныДача взятки украинскому пограничнику
Дача взятки украинскому пограничнику
© пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Читать в
Мужчина пытался дать взятку сотруднику погранслужбы, чтобы выехать с Украины. Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в своём телеграм-канале
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался за взятку выехать в Словакию. Он показал документы на сопровождение инвалида и паспорт, в который вложил 1000 евро (99,5 тыс. рублей).
На видео не видно нарушителя, но слышен его разговор с пограничницей:
- Прошу, отпустите, и я поеду. Я чисто по-человечески, – попросил мужчина.
- Так за что вы хотите договариваться? – уточнила пограничница.
- Чтобы вы прямо сейчас на это закрыли глаза и я уехал.
- Вы понимаете, что за это предусмотрена уголовная ответственность?
- Ну, я не знаю всех этих процессов, извините.
- Это дача неправомерной выгоды. – предупредила пограничница.
- Это чисто благодарность.
- Ну, вы понимаете, что это дача [взятки]?
- Я по-человечески. Я понимаю всё, – признался он.
Пограничный наряд вызвал Нацполицию. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина уже однажды пытался покинуть Украину через другой пункт пропуска с поддельными документами.
Теоретически, мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки и штраф за подлог документов. Однако это не освободит его от возможной мобилизации в ВСУ.
Украинские уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.
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