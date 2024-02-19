https://ukraina.ru/20240219/1053401221.html

"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины

"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины - 19.02.2024 Украина.ру

"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины

Мужчина пытался дать взятку сотруднику погранслужбы, чтобы выехать с Украины. Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в своём телеграм-канале

2024-02-19T17:27

2024-02-19T17:27

2024-02-19T17:27

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Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался за взятку выехать в Словакию. Он показал документы на сопровождение инвалида и паспорт, в который вложил 1000 евро (99,5 тыс. рублей). На видео не видно нарушителя, но слышен его разговор с пограничницей:- Прошу, отпустите, и я поеду. Я чисто по-человечески, – попросил мужчина.- Так за что вы хотите договариваться? – уточнила пограничница.- Чтобы вы прямо сейчас на это закрыли глаза и я уехал.- Вы понимаете, что за это предусмотрена уголовная ответственность?- Ну, я не знаю всех этих процессов, извините.- Это дача неправомерной выгоды. – предупредила пограничница.- Это чисто благодарность.- Ну, вы понимаете, что это дача [взятки]?- Я по-человечески. Я понимаю всё, – признался он.Пограничный наряд вызвал Нацполицию. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина уже однажды пытался покинуть Украину через другой пункт пропуска с поддельными документами. Теоретически, мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки и штраф за подлог документов. Однако это не освободит его от возможной мобилизации в ВСУ. Украинские уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.

https://ukraina.ru/20240206/1053117339.html

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новости, украина, пограничники, всу, граница