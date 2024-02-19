https://ukraina.ru/20240219/1053398535.html

Глобальные изменения. Почему Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон грата

Глобальные изменения. Почему Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон грата - 19.02.2024 Украина.ру

Глобальные изменения. Почему Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон грата

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац официально объявил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва persona non gratа на территории своего государства

2024-02-19T17:13

2024-02-19T17:13

2024-02-19T17:13

ближний восток

сектор газа

биньямин нетаньяху

оон

гуманитарный кризис

египет

сша

эксклюзив

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Дипломатический демарш подобного уровня, в отношении лидера самой крупной и богатой страны Латинской Америки, который позволили себе в Тель-Авиве, сам по себе является скандальной сенсацией.А ведь Лула да Силва – больше чем просто президент. Это заслуженный ветеран и один из признанных моральных лидеров современной глобальной политики.Он десятилетиями остается в актуальной повестке политического процесса и прошел за это время через самые серьезные испытания, включая преследования со стороны правых проамериканских режимов, которые посадили его в тюрьму.Причиной реакции со стороны Израиля стали слова, которые были произнесены Лулой накануне, когда президент Бразилии оценивал ситуацию, сложившуюся сегодня в блокированном со всех сторон секторе Газа."То, что происходит в секторе Газа и с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев.Это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми", – сказал об этом бразильский лидер, проводя параллели между массовыми убийствами палестинцев и трагическими событиями середины прошлого века.Подобные заявления, которые тут же разнесли мировые СМИ, привели израильских политиков в ярость.Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Бразилия покусилась на самое святое и перешла в двухсторонних отношениях все возможные "красные линии". После чего бразильского посла вызвали в МИД для выволочки.Однако эти меры вряд ли сработают. Опытнейший политик Лула, с высокой долей вероятности, бросил свою фразу не просто так. Скорее все, он взвесил ее последствия, осознавая, что мировое общественное мнение находится сегодня на его стороне – а вовсе не на стороне израильской власти.Спустя четыре месяца после терактов и последовавшего за ним военного вторжения израильской армии в Секторе Газа происходит гуманитарный кризис беспрецедентных масштабов.Несмотря на очевидное неравенство сил, Израиль не смог полностью подавить сопротивление вооруженных палестинских группировок, которые не имели серьезных вооружений, и избрали против своего противника тактику партизанской войны.Большинство городов сектора превратились в сплошные руины, где теперь нет больниц, продуктовых магазинов, электричества и водопроводов.Мирное население – женщины, дети, старики, инвалиды и раненые – постепенно уходило от боев на юг, к городу Рафах, расположенному непосредственно вблизи границы с Египтом.Рафах расположен на территории так называемого "Филадельфийского коридора". Это особая двадцатикилометровая буферная зона. Согласно условиям Кемп-Дэвидского мирного договора, подписанного между Египтом и Израилем в 1979 году, израильская армия не может пересекать ее черту, и беженцы надеются, что это спасет их жизни.В Рафахе скопились более 1,3 миллиона мирных палестинцев, бежавших сюда из всех населенных пунктов разрушенной авиационными ударами Газы.Положение этих людей оценивается сотрудниками миссий Организации Объединённых наций как критическое. Тяжело больным и раненым людям не хватает воды, питания, лекарств, медицинской помощи. Однако большинство палестинских беженцев не хотят уходить в Египет, потому что знают – дороги назад не будет.Израильская армия несет потери в столкновения с партизанами, но правые политики из Тель-Авива не скрывают намерений оттеснить гражданское население за пределы Сектора Газа, чтобы зачистить его от палестинцев – примерно так, как это было сделано во времена Накбы.Это арабское слово переводится как "катастрофа" и означает масштабную этническую чистку, неоднократно осужденную резолюциями ООН – когда около 725 тысяч палестинских арабов были насильственно изгнаны с территории современного Израиля и Западного Берега реки Иордан, вследствие результатов Арабо-израильской войны 1947-1949 годов и Шестидневной войны 1967 года.В ООН убеждены: израильское вторжение в Рафах приведет к настоящей бойне среди мирного населения. Причем, уже на сегодняшний день, по оценкам наблюдателей, в Секторе Газа погибли свыше 25 тысяч человек.Израильские официальные лица называют эти жертвы сопутствующим потерями в ходе ударов по представителям ХАМАС. Однако такие заявление вызывают однозначно негативную реакцию в международных гуманитарных кругах.Почти 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. Такие потери никак нельзя называть "сопутствующими", заявил на днях генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в ходе брифинга о ситуации в секторе.По словам генерального комиссара, под обстрелы израильской армии попадают церкви, мечети, больницы, а также объекты международных организацией, где пытаются спрятаться от огня мирные жители Газы.Лаззарини раскрыл шокирующие данные: только за минувшие три недели в зоне боевых действий было убито около 3200 детей и множество других палестинцев."Их не пощадили, слишком много людей были убиты в поисках безопасности. Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием", – заявил он о происходящих событиях.Эмоциональная реакция президента Лула основана именно на том, что до него доносят реальную статистику гуманитарных потерь в Газе.И президент Бразилии решил не стесняться в выражениях – прекрасно понимания, что американцы, которые прежде выступали гарантом стабильности на Ближнем Востоке, защищая любые действия Тель-Авива, в основном утратили здесь свои былые позиции.Египет уже пообещал расторгнуть заключенные при поддержке США Кемп-Дэвидские соглашения, если израильтяне вступят в Рафах. А это в одночасье разрушит всю архитектуру американской ближневосточной политики, которая возводилась десятилетиями.В Каире, Эр-Рияде, Аммане, Бейруте и Абу-Даби видят, что США больше не может оставаться военным гарантом стабильности в стратегически значимом регионе, и готовятся сделать из этого необходимые выводы.А в остальном мире все больше сочувствуют попавшим в тяжелую беду палестинцам. Причем, все понимают, что израильская кампания в Газе обеспечивается за счет поддержи коллективного Запада, что возлагает на его лидеров свою долю ответственности за происходящий кошмар.Мировое общественное мнение меняется. И именно это обстоятельство придает решимость таким политикам, как Лула да Силва.

https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html

https://ukraina.ru/20240209/1053210246.html

https://ukraina.ru/20240206/1053102080.html

ближний восток

сектор газа

египет

сша

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Александр Сокуренко

ближний восток, сектор газа, биньямин нетаньяху, оон, гуманитарный кризис, египет, сша, эксклюзив